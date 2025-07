DIGLA RUKE OD SVEGA! Anđela uvidela da su ona i Gastoz dva različita sveta, rešila da se prilagodi njegovim željama, pa ga zauvek precrtala! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević ugostio je Anđelu Đuričić, koja je ovom prilikom progovorila o odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i o propalom prijateljstvu sa Milenom Kačavednom.

- Sofi je jako čudno što je nikad nisi komentarisala, a ona ti je bila jedina pretnja u odnosu - rekao je Milan.

- Ja sam je komentarisala u februaru i tad sam naišla na veliku osudu ukućana. Kasnije je došlo da su to svi rekli ali kasnije. Stojim pri tome i nikad ga neću promeniti. Ja znam da se neće većina složiti, ali to je samo rijaliti - rekla je Anđela.

- Gastoz kaže da ju je on napravio bitnom - rekao je Milan.

- On je napravio taj korak. Malo joj je više dao na značaju jer je bio kod drveta. Dovoljno je za nju da kad smo mi bili jedan dan u raskidu da ode kod drveta i kaže da je bio zaljubljen u nju. Više joj ne treba za ovu sezonu - rekla je Anđela.

- Kad ti je Gastoz rekao da se paziš da te ne natera na suze, da li je mislio na se*s? - pitao je Milan.

- Nisam ja to tako shvatila. Mislila sam da će nešto da uradi, a ne da kaže. Ako je na to mislio Bože moj. Ja sam sa njim bila toliko dugo, sa moje strane je bilo samo iz emocija. Navikla sam an to da mogu da čujem nešto loše, pa se trudim da me ne pogađa. Glupo mi je da kažem da me iskoristio za rijaliti. Kao da nije hteo da da prostor da probamo. Mislim da se samo ohladio - rekla je Anđela.

- Kako ti koja si ginula za ljubav, odjednom sediš sa njim i smeješ se? - pitao je Milan.

- Ne mogu i ne želim da pričamo više o tome. Ja sam svesna da je on prema meni ravna linija. On priča sa mnom kao da smo neki drugari - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš to što je rekao da mu se gadiš, da je Sofija dobra riba? - pitao je Milan.

- Niti pričamo na tu temu, ja nastavljam dalje. Nemam trunak nade da će biti nešto. Što sam imala u svojoj glavi želju, to je nešto drugo. On je već u glavi sve oragnizovao i napravio, čula sam neke žurke. Ja nisam za to. Ja ću svoju budućnost organizovati. Više ne gajim nadu nikakvu - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš Kačavendu? - pitao je Milan.

- Ja sam se posvađala sa svima, što ne bih i sa njom. Ona je meni stvarno draga. Mislim da je trebala odmah da mu kaže sve, a ne onako da ga nablati u radiju. Mada, mislim da bi svakako poslala Gastoza u izoalciju. Sve što je bilo sa Gastozom sad je završeno - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić