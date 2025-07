Aneli počela da otkriva folirante i ne staje: Do srži raskrinkala igru Anđele i Gastoza, ubeđena da im je Sofi služila kao pijun! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević ugostio je Aneli Ahmić i s njom porazgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući, ali i njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, kako bi reagovala kada bi hipotetički saznala da je Baja pružio podršku Maji i da će je zbog toga voditi na ručak? - upitao je Milan.

- Predpostavila sam da bi se to moglo desiti, ali pazim dobro šta pričam o Baji i neću Luki ništa da spominjem da ne ispadne da ga okrećem protiv oca. Znači Maja mu odgovara? Šta sam ja to uradila loše, a Maja dobro da bi nju podržavao? - upitala je Aneli začuđeno.

- Je l' misliš da će Baja imati uticaj na Luku? - upitao je Milan.

- Iskreno mislim da da. On meni previše titra i posvećuje pažnju, ali imam osećaj da će to za jedan dan baciti. On je meni rekao da ga tata sigurno neće dočekati, ali imam osećaj da će mi se negde izvući i otići - rekla je Aneli.

- Koliko su se Gastoz i Anđela iskompleksirali na nagrade Sofi i Mateje? - upitao je Milan.

- Jako, a čak mislim da su se više iskompleksirali na moju nagradu na Tik Toku jer znaju da sam ja favorit. Gastoz se iskompleksirao na žiri i face su im bile bezveze. Oni sigurno nisu očekivali ni SMS taj, izgubili su nadu - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš njihov odnos sada? - upitao je Milan.

- Oni sasvim normalno sede i funkcionišu. Oni neće da se pomire, mislim da je to sve zbog podrške i vodili su se sve vreme pitanjima. Oni su dva velika foliranta, a pogotovo Anđela. Ona je veliki manipulator i samo razmišlja o prvom mestu. Gastoz se vodi Burazengijama, a Anđeli je već treće učešće i dobro zna kako funkcionišu pitanja i sve ostalo - rekla je Aneli.

- Kako to da ona nikada nije ljubomorisala na Sofi, dok je Sofiju uništavala? - upitao je Milan.

- Ona je na svakog ljubomorisala, pa i na mene. Moguće je da je bio i neki dogovor između njih na Rajskom ostrvu. Oni se štite, ovo im je taktika i ubacili su Sofi u priču jer im je bila pijun da se sve svodi oko njih. Oni se posvađaju najstrašnije, a na reklamama pričaju najstrašnije - rekla je Aneli.

- Šta misliš da im je u glavama? - upitao je Milan.

- Pa naravno pobeda. Oboje razmišljaju o tome, ali ona je ubeđena da će ona pobediti. Pratila sam im izraze lica na procente i kada su bili njegovi procenti manji nego očekivano, ona ćuti i videlo se da joj je drago što je jača u tim procentima od njega. Pričaju nešto, a svesni su da su napravili jednu veliku prevaru u narodu. Uvek dođe istina na videlo - rekla je Aneli.

- Šta se desilo s Gastozom i Kačavendom? - upitao je Milan.

- Ona nema m*da da Anđeli kaže istinu u lice, ali je ne podnosi. Ona je provalila njihovu igru i mora da vidi jer sedi pored Anđele, nemoguće je da ne vidi neke stvari. Kačavenda je napravila sve planski, ona nema lepo mišljenje ni o Kariću i to mi veruj. Mislim da je jako zamerila što je Osman kačio po storijima i ona njega uopšte ne gotivi. Veruj mi da će i kad tad Đedovićevo i njeno prijateljstvo pući, ali s njene strane i imali smo prilike da vidimo kako mu je odbrusila par puta - rekla je Aneli.

- Slađa je ispala, kako ti to deluje? - upitao je Milan.

- Ona je blam, to je i zaslužila. Ona prema meni nije ispala fer, namerno je želela da Anđela pobedi da bi meni isterala inat - rekla je Aneli.

