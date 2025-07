Ponovo se srozala na dno: Anđela sa oduševljenjem sluša Gastozova se*sualna iskustva i prevare koje je načinio! (VIDEO)

Neočekivano!

Nenad Marinković Gastoz prepričao je Anđeli Đuričić svoje prvo se*sualno iskustvo, kao i niz prevara koje je načinio svojim bivšim devojkama.

- Ajmo na kališ. Mi seli, nije prošlo deset minuta ona počinje da me svali. Ja se zbunio, reko do ja*a. Odmah smo organizovali gajbu. On se dig*o ja stavim ko*dom, on se spusti i sve tako. Taman krenem, ali do tog kretanja je trajalo baš. Taman krenemo ono neko kuca na vrata. Umočio sam ga - ispričao je Gastoz.

- I to je to? - rekla je Anđela.

- Posle sam zvao mamu i rekao joj: "Znaš šta ima novo? Skinuo sam nevinost", kad ono tu-tu. Nju sam voleo brate. Mislio sam da ću da je ženim. Dohvatio sam se sa jednom ribom sa Novog Beograda, ona me podesilo bukvalno. Posle sam ušao u vezu sa M i onda smo došli do para i živeli smo zajedno. Onda sam je prevario. ljubio sam se sa jednom, videla je poruke. Prešla mi je preko toga, posle je nikad nisam više prevario. Samo sam se ljubio, to nije ni prevara. Pošto nisam imao se*s, ti mi nisi ni bila devojka - rekao je Gastoz.

- Koliko je najduže prošlo dok nisi prevario dveojku? - pitala je Anđela.

- Ne znam. Posle smo raskinuli, pa sam se verio - rekao je Gastoz.

- Stavrno ne postoji neka koju nisi prevario? Je l' se osećaš dobro kad to uradiš? Je l' te to loži? - pitala je Anđela.

- U tom momentu da - rekao je Gastoz.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić