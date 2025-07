Sandra očima guta Luku: Još uvek u njoj tinja žar kao nekada, on je oduvao i priznao koliko voli Aneli! (VIDEO)

Neočekivano!

Veliki šef ponovo je napravio presedan i pozvao Sandru Obradović i Luku Vujovića zajedno kod Milana Miloševića na intervju, a oni su ovom prilikom govorili o svom odnosu, ali i Aneli Ahmić.

- Šta imate sada da mi kažete kada presaberete sve utiske jedno o drugom? - upitao je Milan.

- Kajem se što sam mu pružila priliku jer nije bio vredan sekunde mog života. Ispao je ološčina prema meni sa svim ljudima koji su bili protiv njega. Pogotovo što je ušao u odnos s osobom koja je bila protiv njegovog povratka, katastrofa - rekla je Sandra.

- U pravu je da nisam vredan i to je to. Ja sam birao drugu stranu, tako je kako je. Istina je da nisam bio srećan u odnosu sa Sandrom i više me interesovalo šta će se desiti između mene i Aneli kada smo se upoznali. Nisam trebao da uđem u odnos sa Sandrom i trebali smo da ostanemo drugari - rekao je Luka.

- Je l' ti i dalje nije jasno što tvoj otac podržava Sandru? - upitao je Milan.

- Jasno mi je da on kad nešto zacrta to je tako i to je to. On mi je na samom startu skrenuo pažnju za Sandru i drži se toga - rekao je Luka.

- Aneli je ubeđena da ćeš ti nju napolju ostaviti zbog oca - rekao je Milan.

- Kao što on misli da sam ja fejk s Aneli, tako i ja mislim da je on fejk kad podržava Sandru - rekao je Luka.

- On sve vreme pravi priču s Aneli zarad višeg cilja i to je sve krenulo naglo da se razvija nakon što je za Božić dobio na kutijama: ''Budi se Luka'' - rekla je Sandra.

- Kada sam ušao u rijaliti i kada sam znao da sam sve završio s njom, ovde sam očekivao da ne budem ozbiljan i radim šta želim s devojkom. Ja sam s Aneli ušao iz zezanja i nisam znao šta ću, ali su se vremenom stvorile emocije i želim da budem s njom napolju - rekao je Luka.

- Da li se Aneli svesno i namerno umešala u vezu tebe i Luke? - upitao je Milan.

- Naravno da jeste. Sve govore njegova dela, a ne ovo što sada priča. On je juče prišao Kačavendi da pije kafu i rekao joj: ''Još pet dana''. Rekla mi je da se sve vreme smejao, tako da on igra igru. Ona se direktno umešala, a sada kaže da sam ja išla kod Drveta da njoj spletkarim. Da je podsetim da je ona tražila zadatke sa Lukom i ljubila se s njim na blic - rekla je Sandra.

Sandra kako ti se čini što je Bajo postao dobar prijatelj s Majom? - upitao je Milan.

- Maja je sve super bila iskomentarisala i baš mi je drago. Ko bi na mom mestu voleo Aneli? - upitala je Sandra.

- Ja mogu da kažem da ću dati šansu meni i Aneli kada izađemo i da ono što sam sebi dopustio ovde, napolju sigurno ne bih dopustio - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić