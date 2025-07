Tražiću da mu lupe zabranu prilaska: Ana Nikolić shvatila da je stanje s Kordom alarmantno, u sve će morati da upetlja policiju nakon Elite! (VIDEO)

Skandal!

Ana Nikolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorila je o sukobima sa Stefanom Kordom, za kojeg će potražiti zabranu prilaska kada napusti najgledaniji rijaliti u regionu ''Elita 8''.

- Ana, tražila si da te ljudi spasu... Šta se dešava? - upitao je Milan.

- Želim samo da odem ja kući ili da ode on. Ovo je strašno, užas i pokajala sam se što sam mu oprostila. Pogazila sam celu svoju porodicu zbog njega, a najviše sebe - rekla je Ana.

- Šta se desilo sa stvarima za pakovanje? - upitao je Milan.

- Spakovao nam je stvari zajedno, a ja nemam nameru da idem na istu adresu s njim. Takva veza nije za mene, jako sam razočarana i moje učešće mi se od marta ne dopada - rekla je Ana.

- Mislim da je jako mala stvar šta je on uradio kada čuješ šta ti je sve izgovorio? - upitao je Milan.

- Da, to je stvarno strašno. Spominjao mi je oca, sad mi priča da nemam pasoš. Moji roditelji ne znaju da se izleče od svoje bolesti, a kamoli da se bave nekim stvarima - rekla je Ana.

- Vidiš li šta si napravila svoju porodicu? - upitao je Milan.

- Katastrofu. Htela sam da kupim mir, a on je sad pokušao da mi uzme medveda koji mi je tata kupio. Meni je plan da izađem slobodna i odmah idem u policiju da pokažem dokaze kako me maltretirao i uhodio, tražiću zabranu prilaska - rekla je Ana.

- Svašta si iznela o njegovoj tetki - rekao je Milan.

- Tako je. Oni žive u jednoj sobi, žive 24 časa sa babama i dedama i nemaju stan naravno - rekla je Ana.

- Kako li je tvojoj mami dok gleda ovo? - upitao je Milan.

- Jako teško, stalno razmišljam o njoj i sestrama, ali videla je i moja majka kako je on težak. Ovo nije ljubav, ovo je bolest šta on radi. Mislim da on nema gde i zato se drži mene. On da ima svoj auto, stan i ostalo, rekao bi mi: ''Ko te j*be'' - rekla je Ana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić