Suočavanje koje su svi čekali: Gruja s vrata žestoko napao Mimu zbog flertovanja sa Pejom, spremio FASCIKLU KLIPOVA za njeno raskrinkavanje! (VIDEO)

Milana Mimas Šarac ove noći zauvek je napustila najgledaniji rijaliti ''Elitu 8'' i zauzela 31. mesto u finalu. Po izlasku sačekao ju je njen dečko, takođe bivši učesnik Elite, Nikola Grujić Gruja.

- Imala sam osećaj da je on ovde. Drago mi je što sam izašla danas nego u petak. pomislila sam da će moi otići na more da me neće sačekati. Pomislila sam šta ako je ovo istina - rekla je Mimas.

- O tome ćemo posle. Imaš samo žuti karton, nije crveni - rekao je Gruja.

- Dača je baš prebledeo, mislila sam da će pasti u nesvest. Ako nisam zaslužila da uđem u superfinale, bolje da izađem sad - rekla je Mimas,

- Ja celo veče čekam da kaže da čeka da ide kod svog momka i porodice. Pravila si greške i porodice. Pravila si jako neprijatne situacije između mene i mog prijatelja. On je čist tu sto posto, ti nisi. Možda je to nesvesno, ali ja imam preko 100 snimaka gde ona potencira priču. Konstantno pokušava, a Peja se povukao i ispao ispravan. Ona je ta koja je ispala neispravna prema meni, da li prema Eni zbog nekog konflikta. Ako ti je potvrđeno da si dobila žuti karton, za mene bi to bio vazduh. Celu emisiju preifernim vidom - rekao je Gruja.

- Došao je mene da kanali, ne razumem - istakla je Mimas.

- Preko 70 puta je pokušala neki kontakt - rekao je Gruja.

- Desilo se to da sam slučajno razdvojila Enu i Peju, a ona je mene tu izvređala i nazivala me ku*vetinom. On je kukao da želi da ide tamo i da ispoštujem pismo velikog šefa. On je kukao kako bi voleo da ode da skuva i da spremi, slučajno sam ih razdvojila. Ako bih nju poslala onda ne bih ispoštovala pismo, jer ona nije bila škrta, a Peja jeste. On je rekao da bi voleo mene i Peju zajedno. Provodila sam takođe vreme i sa Sofi - rekla je Mimas.

- Milion puta je Sofi ostajala sama. Rekla sam da ću namerno početi da se družim sa Pejom zbog Ene. Ti si baš posle svega trebao da budeš siguran u mene. Da li si rekla na novinarima za žuti karton da nisi verovala u žuti karton, ali da sad veruješ? Ja imam 70 klipova ženo - rekao je Gruja.

- Pokazaćeš mi te klipove - rekla je Mimas.

- Ja noću nisam spavao dok ona ne zaspi - priznao je Gruja.

- Bila sam sigurna da znaš šta radim i da mi veruješ - rekla je Mimas.

- Ja tebi u tom prostoru nakon svega ne mogu da verujem. Juče pre izolacije to je isto bilo - rekao je Gruja.

- Drugi klipovi bi trebali da budu problem, a ne neki mali flert - r+ubacila se Matea.

- Nema potrebe da spominješ treće ljude jer sam ja to njoj oprostio. Mene zanima ovo od kada sam ja izašao - rekao je Gruja.

- Bili smo ispred dubioze. Dala sam mu veliki budžet i rekla sam mu da mi ne traži cigare. Međutim, on je meni tražio i ja sam mu ponovila, a on je meni rekao: "Da mene nije bilo ti bi jela moja jaja". Mislim da je dečko bio brzoplet - rekla je Mimas.

- Kontradiktorna si skroz. Prvi put je rekla da se nije nasmejala, a posle je rekla da se sam se možda naljutio jer se nasmejala - rekao je Gruja.

- On je meni pokazao ovako dva jaja, pa sam se nasmejala - rekla je Mimas.

- Nije ti smetalo kad se olupala o tuđa jaja, a ovo ti smeta - ubacila se Matea.

- Ne vraćam se u prošlost, samo me zanima ovo - rekao je Gruja.

- Ne obraćaj mi se više - rekla je Mimas.

- Devojka nije želela da se tušira pored drugih muškaraca. Ja mislim da je ona tebe ispoštovala - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić