ŠOK! Ena Čolić otkrila da je želela da bude kao Breskvica, osmislila sve detalje nastupa za Elitoviziju, ali je Peja sve uništio! (VIDEO)

Neočekivano!

Ena Čolić i Dača Virijević zalegli su na garnituru kako bi odradili turu ogovanja Milane Mimas Šarac.

- Uroš i ja smo hteli da budemo zajedno na Elitoviziji. Ja sam trebala da budem u onom cvenom kompletu što je nosila Kristina, to je moje i da budem kao Breskvica, a da Uroš bude tu sa mnom kao Teodora. Mi pred Mimom pričamo da ćemo to. On mene pitao hoću li sa njim, ja rekla da ću sa Dačom. Posle me pitao Peja, ti si video. Mima govori na intervju kako joj je pesma pala onako na pamet. Uroš je pred njom pričao da bi bila fora da pevam "a ja sam zmija najveća od svih", kao jer me zezaju da sam zmija. Koji krindž od devojke. Ona nije svoja, htela bi da bude ja - rekla je Ena.

- Mima je debilka. Sa kojom god da se druži ona bi volela da bude ona. Jesi videla kako je Gruja izgledao na poletku rijalitija? Ona je njega tako upropastila. On je osedeo ovde, sve zbog nje - rekao je Dača.

- Ja sam stavrno verovala da je njoj žao, da ju je pogodilo ono što je radio sa Kristinom - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić