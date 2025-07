Rasula se u komade: Aleks priznala koliko joj je teško da Milovanu oprosti sve bljuvotine, ne zna kako će moći mirno da spava posle svega! (VIDEO)

Nije joj lako!

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić osamili su se u dvorištu Bele kuće i tom prilikom porazgovarali o životu i problemima, a Aleks je sve vreme kukala zbog reči koje joj je izgovorio.

- Ona žena ništa loše nije rekla za mene do sad, ali iz tvoje priče je ona htela da bude svom mužu ljubavnica dok je sa mnom u braku. Nama se dešava da zauzet čovek prevari ženu, a meni je mnogo morbidniji nastavak priče i to što su oni uradili. Ja nemam ništa protiv, ali ona je rekla da želi s tobom da spava dok si u braku sa mnom. Ko je tu lud? Mi što smo se zaljubili i zavoleli ili ono što oni rade? Mene dete neće osuditi, ali ja sam joj šest godina poklonila samo što nisam bila u mogućnosti da joj se predam kao svaka majka. Sutra će meni moje dete reći: ''Ti mene ne voliš, tata mi je rekao i to je to'' - rekla je Aleks.

- Ona meni kaže da nije rekla ružnu reč za mene - rekao je Milovan.

- Mene najviše muči što meni nije normalno da si ti do skoro bio s njom. Ti si meni pričao o ženi i nije mi bilo dobro. Je l' znaš na koji si način rekao meni neke stvari? Koji k*rac si došao kod mene ako je ona bila savršena - rekla je Aleks.

- To je istina i ima još stvari koje ti ne pričam, ne trebaš da ludiš - rekao je Milovan.

- Ja čitav život ne mogu da dokažem kako, zašto i zbog čega... Moje greške danas imaju veze sa prošlim životom, ali ja neću dozvoliti da me neko srknavi. Mene ne zanima što ti pričaš šta smo mi radili u s*ksu, to je moja i tvoja stvar kakve to veze ima - rekla je Aleks.

- Ja nisam to na silu demantovao, stvarno sam iskreno to pričao. Znam kakav odjek ima to u narodu i sve - rekao je Milovan.

- Ja ne mogu da se pomirim s nekim stvarima, udario si mi na majčinstvo i sve. Po nekoj normali mi ne bi trebali da budemo zajedno, biće teško to jer nije zdravo. Ja ne želim tebe da povredim, ali meni dođu iz duše neke stvari. Ja nemam nikog da stane iza mene, a ona ima svoju stranu priče. Ona zna šta ja ne znam i to je tako - rekla je Aleks.

Autor: N.Panić