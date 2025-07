Ovo nikako niste smeli da propustite!

Početak nedelje u Eliti, krenuo drugačije nego inačeć. Nako što je Milan Milošević zakoračio u Belu kuću, otkrio je ućesnicima da su otpočela ''Finalna izbacivanja''. Mnogi od njih su pokazali strah, dok su drugi pokušavali da ga prikriju. Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila bivše takmičare, a ono što je sasvim sigurno, to je da se napetost u Beloj kući osećala tokom čitave večeri.

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je reč Bakiju B3, kako bi otkrio kako izgleda život u Beloj kući u sklopu rijalitija "Elita 8".

- Ja sam bio osam meseci, brzo je prošlo. Jedan dan je kao nedelja. Mesec dana je kao godina tamo. Izolacija i sva zbivanja čine da mislimo tako, živimo sami. Pokazujemo sebe i ljudske osobine. Ja sam bio izgubljen kad sam izašao, gledam nove face. Vi gledate i mislite da je tako, ali je drugačije kad osetite na svojoj koži - rekao je Baki.

- Grujo, je l' sve u redu sa Mimom? - pitala je Dušica.

- Žuti karton je karton upozorenja, mora da pazi. Što kaže i Baki, mi se tamo totalno pogubimo. Ja nikad Peju nisam gledao u nekom tom kontekstu, on me ispoštovao maksimalno. Sa njegove strane nema tu ništa. Malo mi je ona tu, šta je htela i šta je tražila. Dosta sam čekao, voleo bih da izađe. Smatram da neće izaći u superfinale. Po matematici očekujem da neće ući. Nije svojim učešćem ni zaslužila, kao i ja - rekao je Gruja.

Tokom prve finalne emisije "Izbacivanje", voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi iskazala svoje utiske o kraju ove sezone rijalitija "Elita".

- Presrećna sam. Napokon je došao taj dan da odbrojavamo. Srećno svima, nije malo 311 dana. Svaka čast svima. Svi su zasluženo ovde, mnogo je takmičara prošlo a nisu ostali - rekla je Anđela.

- Ja uvek imam tremu kad dođem za ovaj sto - rekla je Ena.

- Mislim da ja izlazim sa najtežom situacijom. Kreće borba za dete. Pozvaću je prvo kao čovek. Advokati će readiti svoj posao. Nema trika de će proći ovako . Nisam bio dobar muž, da budem bar dobar otac - rekao je Terza.

Stefan Korda i Ana Nikolić nastavili su svoj sukob,koji je trajao tokom čitavo jučerašnjeg dana, ponovo sa strašnim uvredama sa njegove strane.

- Zbog tebe se tvoj otac razboleo, jer ste ga upropastile zbog operacija - rekao je Korda.

- Vidim koliko mi loše ide - rekla je Ana.

- Njemu je išlo - rekao je Korda.

- Kako je tvojoj mami? Je l' je stid? Idi prošetaj malo. Ja kroz Prokuplje smem da šetam, još mi prilaze momci - rekla je Ana.

Voditelj Milan Milošević ugostio je Sofi Tkačenko, koja je ove večeri napravila presedan i takmičarima ''Elite 8'' poskidala maske. Iako je niko do sada nije čuo i video u ovakvom izdanju, ona je donela odluku da više ne ćuti i žestoko oplela po Anđeli Đuričić.

- Sofi, na čijim licima si videla ljubomoru nakon vaše četiri pobede na Elitoviziji? - upitao je Milan.

- Nisam imala vremena da pratim jer sam se radovala, ali čula sam da je Aneli rekla: ''Pa dobro, nije bitna pobeda na Fejsbuku''. Isto tako smatram da su Anđela i Gastoz hteli da uzmu četiri nagrade, ali nisu. Ona je verovatno pomislila da su pogrešili sa izborom ovog nastupa - rekla je Sofi.

- Zašto misliš da Anđela nikad nije bila ljubomorna na tebe? - upitao je Milan.

- Mislim da jeste, ali neće da kaže. Ona na Sofiju skače jer je imala loše postupke i ima šta da joj kaže loše, dok meni nema i ispala bi smešna - rekla je Sofi.

Anđela Đuričić, Nenad Marinković Gastoz i Jordanka Denčić odlučili su da zakopaju ratne sekire nekoliko dana pred superfinale, te su se osamili u dvorišto kako bi se ponovo družili i jeli semenke.

- Jedva čekam da idem na pijacu da vidim šta ima. Sir, neke đinđulije... Jao, ja sam izašao iz Elite a idem na pijac - rekao je gastoz.

- Kad odeš na pijac pa kad te pitaju "Gde ti je Anđa?" - rekla je Anđela.

- Ja ću da pričam da je kod kuće - rekao je Gastoz.

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Bakijem B3, Mateom Stanković i Nikolom Grujićem Grujom o ljubavi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja sam zaista verovala u njihovu ljubav i zaista verujem da je ljubav i dalje prisutna, ali mislim da je njeno ponašanje udaljilo Gastoza. Taj ego, ponos i ispravljanje krive drine koje niko nikad nije ispravio njega izluđuje. Mislim da mogu napolju da opstanu obzirom da je Gastoz rekao da ga ne zanimaju ni klipovi ni njena prošlost. On veruje da ga i dalje laže, mislim mi smo primetili i više puta smo je uhvatili u laži - rekla je Matea.

- Ja se dobro sećam kad je Gastoz rekao: ''Biću s Anđelom šta god da se desi'', ali to nije ispoštovao do kraja. Zamisli da on sad kopa s kim je ona bila, pa i on je bio s toliko njih. Nema potrebe da se bavimo nekim stvarima iz prošlosti - rekao je Baki.

- Da, ali ovde pričamo o lažima - rekao je Gruja.

Sofija Janićijević, Ivan Marinković i Stefan Karić porazgovarali su o odnosu Anđele i Gastoza, te i ovaj put iskazali svoje pravo mišljenje o njima.

- Zvezdan je jedino imao problem sa Necom. On se zaleti i preskočio ceo sto, ali oni ne provaljuju da on ima dobru samokontrolu. Nijednoj ženi nije rekao nijednu ružnu reč. Ali ova kad dođe i progovori jednu reč, mi nemamo emisiju - rekao je Ivan.

- Ona je sa Jelenom počela da se druži jer je ostala sama, a ona se svađala sa njom. Ona kaže da neće i ne može da bude sa njim, a posle nekoliko dana saznajemo da su zajedno. Kao da joj je neko neredio. Oni se nergetski ne sklapaju. Dva različita bića - rekla je Sofija.

- Izguraše priču cele sezone. Meni on tu nije jasan. On ne bi dao pobedu nema šanse. Ima li idealnije nego da voliš osobu i da dobijete nagradu, zajednički su novci. Kod njih je to drugačije. Dovoljno je pametan da vidi da je ona žrtva. Probao je da prebaci u to da hoće da bude dobar prema njoj, ali nije uspeo - rekao je Ivan.

Stefan Korda nastavio je svoju raspravu sa Anom Nikolić kada mu je saopštila da više ne može da sedi pored nje i tom prilikom je udario tamo gde najviše boli. Naime, on joj je sve vreme pominjao oca i svojim morbidnostima je doveo do suza.

- Pored mene više nećeš moći da sediš - rekla je Ana.

- To je od Velikog šefa, tako da ne možeš da mi zabraniš - rekao je Korda.

- Hoću da budem sama, dosadan si. Nemoj da me udaraš - rekla je Ana.

Voditelj Milan Milošević ugostio je Anđelu Đuričić, koja je ovom prilikom progovorila o odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i o propalom prijateljstvu sa Milenom Kačavednom.

- Sofi je jako čudno što je nikad nisi komentarisala, a ona ti je bila jedina pretnja u odnosu - rekao je Milan.

- Ja sam je komentarisala u februaru i tad sam naišla na veliku osudu ukućana. Kasnije je došlo da su to svi rekli ali kasnije. Stojim pri tome i nikad ga neću promeniti. Ja znam da se neće većina složiti, ali to je samo rijaliti - rekla je Anđela.

- Gastoz kaže da ju je on napravio bitnom - rekao je Milan.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić popričali su o svom odnosu, a ona nije mogla da izdrži i ne oblati Sofi Tkačenko jer je kako kaže ceo rijaliti nosila na svojim leđima.

- Muka mi je da se uvek neko šlepa preko mene od prvog puta kad sam ušla - rekla je Anđela.

- Koji je sad problem? Šta je bilo? - upitao je Gastoz.

- Ma ništa, samo da odem kući više - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića i tom prilikom progovorio je o odnosu s Anđelom Đuričić.

- Kako komentarišeš tvoj debakl na Elitoviziji? - upitao je Milan.

- Uopšte ne smatram da je debakl, niko me ne zanima. Ja sam hteo da uradimo nešto inovativno - rekao je Gastoz.

- Da li si hteo Anđelu da poniziš da je samo za metlu i čišćenje? - upitao je Milan.

- Ne naravno, to je bila fora - rekao je Gastoz.

Nakon što se Nenad Marinković Gastoz vratio se sa intervjua, Anđela Đuričić odmah je krenula da ga ispituje o čemu je pričao s voditljem Milanom Miloševićem i tom prilikom mu kidala živce mic po mic.

- Koliko si me blatio na intervju? Hvalio sigurno nisi - rekla je Anđela.

- Koliko sam imao materijala da te pohvalim, toliko sam - rekao je Gastoz.

- Navikla sam svaki put, očekujem najgore. Hajde pričaj mi šta si pričao - dodala je Anđela.

Matea Stanković šokirala je sve u studiju kod Dušice Jakovljević kada je zabola Sandri Obradović nož u leđa i tom prilikom priznala da ona nije zaslužila da ostane u rijalitiju jer nije imala priču bez Aneli Ahmić.

- Meni se ne dopada što se neko uz nekog šlepa ceo rijaliti - rekao je Baki.

- Naravno, meni drage osobe nisu zaslužile da budu do kraja i ne bi bile da se nisu upleli u neku priču - rekla je Matea.

- Na koga misliš? - upitala je Dušica.

- Na Sandru. Da nije gurala priču s Lukom i Aneli, ispala bi davnih dana - rekla je Matea.

Napravljen je prvi presek. Voditelj Milan Milošević upravo je ušao u Belu kuću, kako bi saopštio ko napušta ''Elitu 8''.

- Ovog trenutka sa mnom će Elitu napustiti Slađa Poršelina - rekao je Milan.

Slađa Poršelina ove noći zauvek je napustila najgledaniji rijaliti ''Elitu 8'' i zauzela 32. mesto u finalu, ali tim rezultatom nije bila zadovoljna. Naime, ona je očekivala da će se ove godine naći u superfinalu jer je to više zaslužila od takmičara koji su ostali u Beloj kući.

- Slađo, kako si? - upitala je Dušica.

- Loše sam, očekivala sam da će neki ljudi ispasti pre mene. Nisam htela da izađem - rekla je Slađa.

- Da li je bilo nezgodno stajati dok Milan saopštava odluku? - upitala je Dušica.

- Jeste, ali Dragani je bilo teže. Ona se cela tresla i neka je ona ostala da bude još malo sa Matorom, ali brzo će i ona kući - rekla je Slađa.

Sanja Grujić porazgovarala je sa Draganom Stojančević i Jovanom Tomić Matorom o njihovom potencijalnom susretu sa Draganinim roditeljima na superfinalu, što se Dragani nije nimalo dopalo.

- Četiri ili pet dana razlike nije ništa, ali je vama takva situacija da bi vama bilo najbolje zajedno svi u studio - rekla je Sanja.

- Možda bolje ne, da izbegnemo neprijatnu situaciju - rekla je Matora.

- Zašto? Bolje odmah sve da se reši - rekla je Sanja.

Anđela Đuričić priznala je Nenadu Marinkoviću Gastozu da je intuicija nikada nije napustila, pa tako nije ni sada. Naime, ona je predvidela da će Slađa Lazić Poršelina prva napustiti ''Elitu 8'' u finalu i to se obistinilo.

- Je l' si ti rekla Slađa? - upitao je Gastoz.

- Ja sam znala jer sam ja rekla da će ona ispasti. Bilo mi je najlogičnije da ona večeras ispada - dodala je Anđela.

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić osamili su se u pušioni kako bi porazgovarali o budnućnosti nakon napuštanja Bele kuće.

- Teška je ovo bila borba. Ljudi glasajte za Milovana, nemojte da ja ostanem sama. Zamisli da se obrne igrica - rekla je Aleks.

- Četiri dana i smuvaš se sa Ivanom - rekao je Milovan.

Voditelj Milan Milošević ugostio je Aneli Ahmić i s njom porazgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući, ali i njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, kako bi reagovala kada bi hipotetički saznala da je Baja pružio podršku Maji i da će je zbog toga voditi na ručak? - upitao je Milan.

- Predpostavila sam da bi se to moglo desiti, ali pazim dobro šta pričam o Baji i neću Luki ništa da spominjem da ne ispadne da ga okrećem protiv oca. Znači Maja mu odgovara? Šta sam ja to uradila loše, a Maja dobro da bi nju podržavao? - upitala je Aneli začuđeno.

- Je l' misliš da će Baja imati uticaj na Luku? - upitao je Milan.

- Iskreno mislim da da. On meni previše titra i posvećuje pažnju, ali imam osećaj da će to za jedan dan baciti. On je meni rekao da ga tata sigurno neće dočekati, ali imam osećaj da će mi se negde izvući i otići - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić potpuno je izgubila kontrolu nakon što je saznala da je Lukin otac, Bajo, javno podržao Maju Marinković u ratu protiv nje. Tu informaciju je odmah prenela Luki, ali on joj nije poverovao, što je nju dodatno razbesnelo.

- Tata ti se čuje sa Asminom svaki dan i njih dvojica su odlični prijatelji. Otvaraju firmu i pljuju mene zajedno svaki dan, a takođe ti se tata javio Maji Marinković i podržao je. Poručio joj je da od njega ima poklone i da je vodi na ručak - rekla je Aneli.

- Ne verujem ja u to - rekao je Luka.

- Ja verujem. Napisao joj je: ''Svaka čast'', ali zamisli da s Asminom bude dobar - rekla je Aneli.

Nenad Marinković Gastoz prepričao je Anđeli Đuričić svoje prvo se*sualno iskustvo, kao i niz prevara koje je načinio svojim bivšim devojkama.

- Ajmo na Kališ. Mi seli, nije prošlo deset minuta ona počinje da me svali. Ja se zbunio, reko do ja*a. Odmah smo organizovali gajbu. On se dig*o ja stavim ko*dom, on se spusti i sve tako. Taman krenem, ali do tog kretanja je trajalo baš. Taman krenemo ono neko kuca na vrata. Umočio sam ga - ispričao je Gastoz.

- I to je to? - rekla je Anđela.

- Posle sam zvao mamu i rekao joj: "Znaš šta ima novo? Skinuo sam nevinost", kad ono tu-tu. Nju sam voleo brate. Mislio sam da ću da je ženim. Dohvatio sam se sa jednom ribom sa Novog Beograda, ona me podesilo bukvalno. Posle sam ušao u vezu sa M i onda smo došli do para i živeli smo zajedno. Onda sam je prevario. ljubio sam se sa jednom, videla je poruke. Prešla mi je preko toga, posle je nikad nisam više prevario. Samo sam se ljubio, to nije ni prevara. Pošto nisam imao se*s, ti mi nisi ni bila devojka - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević ugostio je Stefana Karića kako bi sa njim porazgovarao o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Da li se namerno suzdržavaš da ne odgovoriš Anđeli? - pitao je Milan.

- Ne zanimaju me. Znam ko sam i šta sma i šta oni pokušavaju. Ja se ne perem nego radim na sebi. Drago mi je da mi je pokazala ko je i šta je i kakvo mišljenje ima o meni. Jedan ozbiljan folirant. Nek se otkrije ko je veći folirant od nas troje. Nadam se da se narod neće razočarati - rekao je Karić.

- Kako ti komentarišeš naš odnos i to što je rekao: "Nemoj da kažem nešto zbog čega ćeš plakati"? - pitao je Milan.

- I on je skapirao šta ona radi. Opet joj je prišao da otaljiga ovo i da ide kući, da je ne vidi nikad više u životu. Odigrali su lepo celu ovu priču. Hvala im na tome. Pokazao sam i ja sebe na toj priči. Iako nisu imali se*s ovo je jedna lakrdija od njihovog odnosa. Po meni je Anđela ispala veći folirant nego Gastoz. I on je shvatio šta je ona radila sve vreme. Zašto bi ulazio u sukobe sa nekim ljudima ako je svestan da ona radi sve zarad rijalitija. Ništa vredno nije pokazala ovde, bili su mi kao dva robota. Nikakvu emociju i strast nisam video - rekao je Karić, pa se osvrnuo na odnos Mateje i Sofi:

Veliki šef ponovo je napravio presedan i pozvao Sandru Obradović i Luku Vujovića zajedno kod Milana Miloševića na intervju, a oni su ovom prilikom govorili o svom odnosu, ali i Aneli Ahmić.

- Šta imate sada da mi kažete kada presaberete sve utiske jedno o drugom? - upitao je Milan.

- Kajem se što sam mu pružila priliku jer nije bio vredan sekunde mog života. Ispao je ološčina prema meni sa svim ljudima koji su bili protiv njega. Pogotovo što je ušao u odnos s osobom koja je bila protiv njegovog povratka, katastrofa - rekla je Sandra.

- U pravu je da nisam vredan i to je to. Ja sam birao drugu stranu, tako je kako je. Istina je da nisam bio srećan u odnosu sa Sandrom i više me interesovalo šta će se desiti između mene i Aneli kada smo se upoznali. Nisam trebao da uđem u odnos sa Sandrom i trebali smo da ostanemo drugari - rekao je Luka.

Milana Mimas Šarac i Sofi Tkačenko osamile su se u Pebu, te tom prilikom potegle priče iz Sofine prošlosti.

- Doživljavaju te kao jedno neiskvareno biće, a ne znaju koliko si namazana i zla - rekla je Mimas.

- Znaš kad sam ja imala problema sa jednim čovekom. Jedan čovek je bio mnogo gadan, ne samo za mene, nego za mnoge ljude. Žalila sam se jednom davno nekom čoveku i oni su mi rekli: "Ako hoćeš mi njega možemo ceo život u zatvor". Ja sam se plašila da će izaći i saznati da sam ja, pa će me ubiti ili kidnapovati. Oni mi kažu: "Možda neće ni da preživi zatvor, ne sekiraj se". Ja znači, ono, dileme u glavi - rekla je Sofi.

Nenad Marinković Gastoz otkrio je bivšoj devojci, Anđeli Đuričić svoje stavove u vezi varanja tokom veze.

- Iskreno, ja sad da se iz*ebem sa njom meni nije prevara. Meni je prevara da svaki dan blejim sa njom, a želim da je je*em - rekao je Gastoz.

- Onda možemo da smatramo da si ti mene prevario - rekla je Anđela.

- Kad sam ja tebe prevario? - pitao je Gastoz.

Luka Vujović doleteo je kod Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza kako bi im otvorio dušu o svađi sa Aneli Ahmić.

- Baja i Asmin otvorili firmu u Švajcarskoj. Maji poklone poslao - rekao je Luka.

- To će da gori na superfinalnoj noći- rekla je Anđela.

- Ja ne verujem nikome. Možda je Maja to napisala u poruci da bi ga iznervirala. Veće ti je što se on čuje sa njima?! Ja imam svašta da zamerim ocu, neću na televiziji. Treba da bude uz mene. Onda se iznerviram, pa u revoltu kažem da ću da učestvujem sa njima u firmi - rekao je Luka.

Ana Nikolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorila je o sukobima sa Stefanom Kordom, za kojeg će potražiti zabranu prilaska kada napusti najgledaniji rijaliti u regionu ''Elita 8''.

- Ana, tražila si da te ljudi spasu... Šta se dešava? - upitao je Milan.

- Želim samo da odem ja kući ili da ode on. Ovo je strašno, užas i pokajala sam se što sam mu oprostila. Pogazila sam celu svoju porodicu zbog njega, a najviše sebe - rekla je Ana.

- Šta se desilo sa stvarima za pakovanje? - upitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević pozvao je Ivana Marinkovića i Aleksandru Nikolić kako bi porazgovarali o Milovanu Miniću.

- Ispade da vam je on najveći neprijatelj u kući? - pitao je Milan.

- Pa nije, nije nam najveći problem samo je on najbezobrazniji - rekla je Aleks.

- Ona i sad koketira. Mene je sad blam kad njih pogledam. Kad dođe do nekog prepiranja, to sam ja. Koliko mogu da vam skačem po kičmi, davno bi bili napolju. Baš sam fer i korektan. Da sam se malo više zaljubio u tebe kao u bivšu ženu. Kad se setim kako sam te branio - rekao je Ivan.

- Ti mene samo diraš. Dolazio je hiljadu puta kad spo počeli Milovan i ja sa se svađamo, od dođe i trlja dlanove - rekla je Aleks.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću zato što je napravljen još jedan presek u finalu najgledanijeg rijalitija ''Elita 8''. On je podigao četiri najugroženija takmičara, a to su bili Milena Šarac Mimas, Jovana Tomić Matora, Marko Stefanović i Dača Virijević.

- Mimas, ustani. Da li je vreme da ideš kući? - upitao je Milan.

- Smatram da mnogi takmičari zaslužuju da ispadnu pre mene, poput Korde, Ane, Džordi i tako dalje - rekla je Mimas.

- Neka ustane i Matora - rekao je Milan.

- Pokazala sam sve kao i prethodnih sezona, ali smatram da mi je ovo učešće bilo najteže. U ovaj odnos sam ušla s poverenjem i verujem u njega - rekla je Mimas.

- Marko Stefanović može da ustane jer je i njegova podrška zakazala - rekao je Milan.

- Dačo, takođe možeš da ustaneš jer si ugrožen - rekao je Milan.

- Elitu sada napušta Mimas - rekao je Milan.

Lepi Mića održao je predavanje Eni Čolić zbog njenih patetičnih priča o ljubavi s Jovanom Pejićem Pejom i tom prilikom je zamolio da više ne predstavlja sve tako tužno već da digne glavu i nastavi dalje.

- Ja vidim gde grešim i on vidi gde grešim ja. Ena ti previše dižeš to na neki nivo, guraš neku priču, a on ispadne grbav. Nemate vi petoro dece, pa da bude toliki problem - rekao je Mića.

- Znam, ali je javno i mene to nervira - rekla je Ena.

- Previše mi ti to forsiraš i previše ti to guraš. Svaka tvoja rasprava se završava sa: ''On je meni...''. Okej, pogrešna ti je emotivna insvesticija i previše si očekivali, ali Bože moj život ide dalje i tu se stane, a ne kao ti - pričao je Mića.

Milana Mimas Šarac zauvek je napustila najgledaniji rijaliti ''Elitu 8'' i zauzela 31. mesto u finalu. Po izlasku sačekao ju je njen dečko, takođe bivši učesnik Elite, Nikola Grujić Gruja.

- Imala sam osećaj da je on ovde. Drago mi je što sam izašla danas nego u petak. pomislila sam da će moi otići na more da me neće sačekati. Pomislila sam šta ako je ovo istina - rekla je Mimas.

- O tome ćemo posle. Imaš samo žuti karton, nije crveni - rekao je Gruja.

- Dača je baš prebledeo, mislila sam da će pasti u nesvest. Ako nisam zaslužila da uđem u superfinale, bolje da izađem sad - rekla je Mimas.

- Ja celo veče čekam da kaže da čeka da ide kod svog momka i porodice. Pravila si greške i porodice. Pravila si jako neprijatne situacije između mene i mog prijatelja. On je čist tu sto posto, ti nisi. Možda je to nesvesno, ali ja imam preko 100 snimaka gde ona potencira priču. Konstantno pokušava, a Peja se povukao i ispao ispravan. Ona je ta koja je ispala neispravna prema meni, da li prema Eni zbog nekog konflikta. Ako ti je potvrđeno da si dobila žuti karton, za mene bi to bio vazduh. Celu emisiju preifernim vidom - rekao je Gruja.

Nakon izlaska Milane Mimas Šarac iz Elite 8, nasto je žestok sukob između nje i njenog dečka Nikole Grujića Gruje, zbog čega je skočio Baki B3 kako bi odbranio bivšu cimerku.

- Malopre se treseš pred njen izlazak, sad samo što devojku ne upucaš bazukom. Nije se peglala sa drugim. To što se desilo je šala. Ni ti nisi imao kodekse tamo, a ne samo ona. Sačekao si je, ljubio si je, gde je ta ljubav za dve sekunde. Trebao si da ispadneš džentlmen do kraja. Uništi mučenu devojku - povikao je Baki.

- Da nije on nešto uradio pa mene napada, da li postoji neka pozadina? - pitala je Mimas.

Nikola Grujić Gruja nastavio je da rešeta Milenu Šarac Mimas zbog flerta sa Jovanom Pejića Pejom, ali je ipak prelomio i odlučio da njihovoj ljubavi da još jednu šansu.

- Što je ispao problem i zbog čega se Gruja naljutio što si uzela pare od frizera? - upitala je Dušica.

- Ja sam Peji dala pare za kocku u utorak i očekivala sam da mi se vrati - rekla je Mimas.

- Mimas zar nije tvoje čavrljanje sa Pejom u toku ''Pretresa nedelje'' bilo prisnije? - upitala je Dušica.

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić osamili su se u dvorištu Bele kuće i tom prilikom porazgovarali o životu i problemima, a Aleks je sve vreme kukala zbog reči koje joj je izgovorio.

- Ona žena ništa loše nije rekla za mene do sad, ali iz tvoje priče je ona htela da bude svom mužu ljubavnica dok je sa mnom u braku. Nama se dešava da zauzet čovek prevari ženu, a meni je mnogo morbidniji nastavak priče i to što su oni uradili. Ja nemam ništa protiv, ali ona je rekla da želi s tobom da spava dok si u braku sa mnom. Ko je tu lud? Mi što smo se zaljubili i zavoleli ili ono što oni rade? Mene dete neće osuditi, ali ja sam joj šest godina poklonila samo što nisam bila u mogućnosti da joj se predam kao svaka majka. Sutra će meni moje dete reći: ''Ti mene ne voliš, tata mi je rekao i to je to'' - rekla je Aleks.

- Ona meni kaže da nije rekla ružnu reč za mene - rekao je Milovan.

- Mene najviše muči što meni nije normalno da si ti do skoro bio s njom. Ti si meni pričao o ženi i nije mi bilo dobro. Je l' znaš na koji si način rekao meni neke stvari? Koji k*rac si došao kod mene ako je ona bila savršena - rekla je Aleks.

Autor: S.Z.