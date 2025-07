JOŠ SAMO ČETIRI DANA DO SUPERFINALA! Vi odlučujete ko će biti POBEDNIK Elite 8, a evo kako možete glasati za svog favorita! (FOTO)

Učesnici "Elite" stigli su skoro do samog finiša rijalitija!

Sedmog septembra 2024. godine u Belu kuću uselilo se 59 - oro učesnika, dok je kroz istu prošlo skoro 80 za 311 dana otkako je krenuo rijaliti. Turbulentni odnosi, Elitovizije, svađe, razmirice, ljubavni brodolomi, potresne ispovesti, bolna priznanja, intimni trenuci, ali i oni najsmešniji, obeležili su ovu "Elitu 8".

Televizija ''Pink'' je uz ovaj projekat još jednom dokazala zašto je broj jedan na ovim prostorima, a novi rekordi i uspesi se samo nižu. Ostalo je još samo četiri dana do spektakularnog superfinala, a samo jedan od njih može odneti pobedu.

S obzirom na to da će biti "Finalnih izbacivanja" do samog superfinala, opstanak vaših favorita, učesnika "Elite" zavisi samo od vas, a evo kako možete glasati za svog favorita i time ga/je odvesti do pobede!

VELIKO SUPERFINALE ZAKAZANO JE ZA 19. JUL SA POČETKOM OD 21 ČAS UŽIVO NA PINK TELEVIZIJI!

Autor: Nikola Žugić