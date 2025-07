Bez dlake na jeziku!

Danas, tokom sastanka, tačnije emisije "Pitanja starih elitara" došlo je do raskida između Aneli Ahmić i Luke Vujovića, zbog navodne firme koju grade i prave Asmin Durdžić, njen bivši partner i Lukin otac, Bajo.

Naime, Aneli je podivljala zbog toga, te je tako raskinula s Lukom i oterala ga od sebe, nakon čega je završila u suzama i žestoko oplela po Asminu.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Asminom, koji nije štedeo reči na Anelin, ali ni na Lukin račun.

- Ako me je tako nazivala smećem i ološem, ja sam direktor "AB hoilding"-a i smeće i ološ ne može da bude direktor. Kao drugo, ja nikada prvi nisam spomenuo Luku i Aneli dok oni mene nisu provlačili kroz njihove priče, onda sam se ja samo branio i malo ih čačnuo. Dokle god me bude prozivala, uvek ću joj dati odgovor kakav mislim da treba. Ne bih ni ja s Lukom nikada pio kafu, nije ni on meni niko i ništa, ne zanima me on, on mi se ponaša kao babe u klimaksu, a ono što je on rekao za svog oca, mislim da nijedna žena ovog sveta nije vredna da okreneš tati svom leđa, ali verovatno je pod nekom njenom magijom, pa će celoj porodici okrenuti leđa. Ako bude dobar, možda ga zaposlim u "AB holding"-u kao kuvar majstora - rekao je Asmin za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić