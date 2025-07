OTKRIVEN GASTOZOV TAJNI PLAN?! Gastoz sve vreme forta Anđelu, čuva se za Sofi Tkačenko? Ovo su detalji (VIDEO)

Šok za šokom!

Milana Šarac Mimas gostujući kod voditeljke Dušice Jakovljević, otkrila je da misli da se Gastoz čuva za Sofi Tkačenko.

- Je l' bi nešto drugačije uradila - pitala je Dušica.

- Ko smo mi da damo nekome na značaju?! Možda sam se nekada previše ugasila u nekim trenucima, Nikola nije bio dobro, pa sam prećutala iz poštovanja njemu, a htela sam možda da se posvađam. Gledam kako devojke uopšte ne poštuju svoje momke! Ja ne mogu Gastozu da kažem nešto lepo i da je nešto dobro pokazao, sve najgore - rekla je Mimas.

- Ja sam ušla sedam dana nakon ulaska svih učesnika, kada sam videla da ulazi u onom bademantilu, ja sam mislila da ćemo da pokidamo jer imamo sličnu energiju. To je trajalo nedelju dana, a onda je sve krenulo na silu - rekla je Slađa.

- Mislim da je to veza koja je sve vreme na silu, jer je on sve vreme hteo da osvoji tu nedodirljivu Anđelu, kao da pokaže da je on taj veliki Gastoz, a kada je osvojio, sve ga je odbijalo. Mislim da čuva Sofi za napolje kada budu izašli, jer mu je ona slatka. On je uvek ostavljao prostora, smatram da je zagrejan za Sofi - rekla je Mimas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić