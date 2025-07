POTOPILA ŠIMANOVCE SUZAMA! Aneli i Luka obavili ozbiljan razgovor, ona plače kao kiša: Znaš šta će biti od te firme?! Ništa! (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović seo je sa Aneli Ahmić na klupicu, te su ozbiljno porazgovarali o njihovom odnosu.

- On se bori za tebe i Sandru, mene pljuje, a ti si dao za pravo da on tako razmišlja, u startu se nisi ogradio. Kao što ovako sa mnom pričaš tri dana, 15 dana pred kraj, od utorka onoga, u startu se nisi onako ogradio, a tada si to trebao napraviti - rekla je Aneli.

- Misliš da se nisam ogradio od kada sam bio na zadatku - rekao je Luka.

- Imao si greške i dalje. Smejanje, maženje u pušionici, sve je to bilo posle zadatka, pa nominacije, pa izolacija - rekla je Ahmićeva.

- Jeste, sve si u pravu, ali jedno nisi! Meni otac ne može da utiče na vezu, meni otac ne vodi vezu i s kim ću ja biti. Ja, ovo pričam samo ja, pričam s tobom kao drug - rekao je Luka.

- Odgovarao ti je flert i zaj*bancije, da, voliš me, ali nije dovoljno voleti nekoga da bi bio dobar muškarac prema nekome - rekla je Aneli.

- Dobro, nisam ja savršen muškarac, a ti si savršena devojka - rekao je Vujović.

- Ma boli me ku*ac za Asmina! Ovi ljudi nemaju nimalo razumevanja. Evo sada ću da ti kažem šta će biti od te firme, neće biti ništa - plakala je Aneli.

- Ako smo mi svi u ovom kvadratu, svi smo tu jedni za druge, vi ste deo mene. Ja onda gledam isto i Biljanu i Situ. Sada kada prođe tri dana, nema onoga napolju! Šta ti misliš da ću da zovem Nikolu da se svađam s njim?! Može samo on mene da pozove, ja mislim da je samo dosta sve preuveličano. Mislim da će i tebi sutra to biti smešno, mislim da me ne shvatiš pogrešno, ti si ovde proživela pakao! Svaka tebi čast. Ne treba da se osvrćemo nazad, daj da promenimo. Nek oni otvore tri firme, ja im to želim, ali želim im i da Nikola bude deda mom Noi i Asmin otac maloj Nori - rekao je Luka.

- Mene Luka to ne intresuje, vaš privatni život - rekla je Aneli.

- Ja imam svoj privatni život, sve može da bude iz konteksta - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić