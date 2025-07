Žestoko raskrinkavanje Anđele i Gastoza: Ena Čolić otkrila njihovu taktiku za put do prvog mesta, pa Aneli vinula u nebesa! (VIDEO)

Šok preokret!

Ena Čolić bila je prva sagovornica voditelja Milana Miloševića i tom prilikom progovorila o sukobu s Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ena, što si toliko preplakala danas? - upitao je Milan.

- Preplakala sam zbog Matore jer je nikad nisam napala i boli me nepravda. Mnogi su protiv veze mene i Peje, evo primer je Mića, ali on meni sa strane kaže neke stvari. Najgore mi je kad mi kažu glumim žrtvu, a ja samo to nisam. Peja više manipuliše sa mnom nego ja s njim - rekla je Ena.

- Šta si danas videla u emisiji? - upitao je Milan.

- Svi su se popalili zbog Đedovićevog komentara, pogotovo Peja - rekla je Ena.

- Zbog čega te Gastoz napada sve vreme? - upitao je Milan.

- Da se nije desio neki rat između mene i njega, ja ne bih provalila neke stvari. On kad je video da to pije vodu u narodu, onda je ušao u tu priču i to je činjenica. Ja sam katastrofa podnela što je pričao o afterima, ali ovo su sad izmišljenje priče. Ja sam sto puta rekla da samim tim što sam ušla sam spremna da se sve otkrije o meni. Pokušali su da me diskredituju kao majku, ali nema veze - rekla je Ena.

- Je l' si provalila koliko te Anđela gazi i bez njega? - upitao je Milan.

- Da, šokirana sam. Gastoz i Anđela igraju ozbiljnu igru, bore se za prvo mesto, a Aneli je utihnula i postala realna donekle. Kose mi se stvari kod Anđele jer s jedne strane priča da su neke stvari njena trauma, a s druge strane podržava Gastoza dok me gazi - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš odnos Kačavende sa Gastozom i Anđelom? - upitao je Milan.

- Sigurna sam da nema mišljenje o Anđeli kakvo predstavlja da ima, kao što ni Anđela nema o njoj. Kačavenda je postala malo realnija i više ne ćuti. Moram da kažem da je Anđela danas rekla: ''Iskoristila sam Pavla i boli me k*rac'', a isto tako je iskoristila i Gastoza za dobru priču kao i on nju - rekla je Ena.

- Šta misliš o Sofi? - upitao je Milan.

- Ja kad sam zamolila Mateju da skloni Sofi od Peje, on mi je rekao da ne može na to da utiče. Mislim da je Mateji dala vetar u leđa Elitoviziji i da će se spojiti sa Sofi napolju - rekla je Ena.

Autor: N.Panić