Kačavenda zabila poslednji nož u Gastozova leđa: Optužila ga da je folirao devet meseci odnos s Anđelom, pa nju žestokim prozivkama uništila! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića i tom prilikom progovorila o aktuelnim temama u Beloj kući, a pogotovo se osvrnula na haos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Milena, čini mi se da si danas svela svoje računa u glavi o Gastozu i Anđeli - rekao je Milan.

- Da, verovala sam u tu ljubav. Ona je trebala Markovoj poruci da pristupi drugačije, a ona se iskompleksirala i rekla: ''Ja sam sponzoruša''. Karić je lepo rekao da može isto tako i Gastoza da iskoristi, ali kad se presaberem vidim šta Gastoz radi. On je sa mnom ušao u sukob zbog onoga što je izrekao, a sam je kukao da mu ne stavljaju majku u uspomene, dok je podržavao da meni Džordi udara na mamu. Po mom dupetu ništa ne boli, a po njihovom boli. Mića danas po prvi put počinje da misli da se njoj klima tron zbog toga što je danas rekla. Gastoz je zauzeo neki stav i ispizdela sam što mi je bilo žao nje. Kad malo bolje razmislim Gastoz i Džordi su baš dobar par - rekla je Kačavenda.

- Kako posle svih teških izgovorenih reči, oni sedu i ćućure? Gastoz je rekao: ''Pod jorganom si mi rekla da si bila s Karićem'' - upitao je Milan.

- To ne znam, ali Karić je nešto provukao i nije hteo da priča o tome. Smatram da je Karića uvukla namenski i očekivala je da joj j*be kevu, ali nije to dobila. Bila je priča da ostanu do kraja i izguraju zajedno, a onda u utorak ne gledaš Anđelu i brineš o Sofi. Ovo je klasična borba za plasman, ali mislim da se ona usr*la. Ona propagira stavove, a stava nigde. Gastoz se bori za plasman i danas j*de govna o njemu. Anđela može da hendluje šta hoće, ali rekla sam da kad Đedović bude otišao da neće mnogi znati gde udaraju. Mislila sam da će Gasotoz od starta da pobedi i i dalje mislim. Gastoz samo govori: '' Nemojte da dolazite da mi čestitate''. Odluka da uđe u ovu vezu i kako se sve odvija mi nije jasno - rekla je Kačavenda.

- Šta si danas shvatila iz njenog priznanja? - upitao je Milan.

- Ovo se zove sr*la Janja oko panja. Mislim da sam jako bila fina i iskrena prema njima, ali očigledno oni prema meni nisu. Nek im ostane večita misterija šta bih uradila na nominacijama da se Gastoz i ja nismo posvađali - rekla je Kačavenda.

Autor: N.Panić