Cela Bela kuća na nogama: Takmičari opkolili Gastoza sa svih strana, Anđela jauče na sav glas! (VIDEO)

Krenuo u realizaciju zadatka!

Nenad Marinković Gastoz čim su se uglasila svetla počeo je da sprovodi svoj zadatak u delu, a to je da drži sve takmičare budnima do devet ujutru. On je napravio haos tako što je napao Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, a svi takmičari su ih opkolili i molili ga da se smiri, iako je on samo ćutao i posmatrao situaciju.

Takmičari su bili svi na nogama i urlali oko Gastoza, a on nije progovarao ni jednu jedinu reč. Anđela Đuričić pokušavala je da ga dozove pameti i pozove ga da izađu ispred Bele kuće, ali se on ponašao kao da je ne primećuje, kako bi nastavio da ispunjava svoj zadatak, zbog čega je ona završila u suzama i počela da jeca.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić