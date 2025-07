Ovo nikako niste smeli da propustite!

Iza nas je veče prepuno neizvesnosti, jer je organizovano još jedno ''Finalno izbacivanje''. Voditeljka Dušica Jakovljević bila je domaćin u studiju, dok je Milan Milošević tokom večeri razgovarao sa takmičarima, ali i otkrio ko napušta Belu kuću.

U novom izdanju emisije "Finalna izbacivanja" voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju prve izbačene finalistkinje Milanu Šarac Mimas i Slađu Poršelinu, koje su sumirale utiske po izlasku iz rijalitija.

- Nisam spavala 24 sata, fenomenalno je na Zlatiboru. Mama i tata su preponosni na mene. Uvek sam imala njihovu podršku. Nikada nisam lagala, uvek sam bila iskrena. Jako mi je drago zbog ljudi koji su mene napadali da sam blam, ja nisam blam, ja sam se samo zaljubila. Jedva sam čekala da se dotaknem volana i da spustim krov i da se malo promuvam po Zlatiboru. Znaju oni mene svi, oni mene vole - rekla je Poršelina.

- Mima, kakvi su tvoji utisci, je l' sve u redu sa Grujom - pitala je Dušica.

- On me je sačekao, potrefilo se, dovezao me je večeras. Proveli smo vreme zajedno, pričali smo, razgovarali smo dugo, onda su došli moji da me vide na par sati. Sutra ću da odem da vidim babu i dedu. Više sam ih ja ispitivala, kako su i šta rade, bili smo na ručku tata, maćeha i Nikola. Možda nisu želeli pred njim da mi kažu, ali mi nisu ništa specijalno zamerili - rekla je Mimas.

Milana Šarac Mimas gostujući kod voditeljke Dušice Jakovljević, otkrila je da misli da se Gastoz čuva za Sofi Tkačenko.

- Je l' bi nešto drugačije uradila - pitala je Dušica.

- Ko smo mi da damo nekome na značaju?! Možda sam se nekada previše ugasila u nekim trenucima, Nikola nije bio dobro, pa sam prećutala iz poštovanja njemu, a htela sam možda da se posvađam. Gledam kako devojke uopšte ne poštuju svoje momke! Ja ne mogu Gastozu da kažem nešto lepo i da je nešto dobro pokazao, sve najgore - rekla je Mimas.

- Ja sam ušla sedam dana nakon ulaska svih učesnika, kada sam videla da ulazi u onom bademantilu, ja sam mislila da ćemo da pokidamo jer imamo sličnu energiju. To je trajalo nedelju dana, a onda je sve krenulo na silu - rekla je Slađa.

Luka Vujović seo je sa Aneli Ahmić na klupicu, te su ozbiljno porazgovarali o njihovom odnosu.

- On se bori za tebe i Sandru, mene pljuje, a ti si dao za pravo da on tako razmišlja, u startu se nisi ogradio. Kao što ovako sa mnom pričaš tri dana, 15 dana pred kraj, od utorka onoga, u startu se nisi onako ogradio, a tada si to trebao napraviti - rekla je Aneli.

- Misliš da se nisam ogradio od kada sam bio na zadatku - rekao je Luka.

Voditeljka Dušica Jakovljević, nakon priloga u kom je prikazano kako Ena Čolić govori sa strane sa cimerima o svojim emocijama, ali i o Jovanu Pejiću Peji, gošće u studiju, Mimas i Poršelina, prokomentarisale su njihov odnos.

- Mi smo malo đuskali zajedno, on mi je rekao: "Obožavam tvoju pozitivnu energiju", Ena nema nikakvu emociju prema Peji nego je vozi za priča. Šta bi ona drugo radila?! Svađala se morbidno sa muškarcima i devojkama, nju ne zanima Peja u sto života - rekla je Poršelina.

- Je l' on želi da je isprovocira tako - pitala je Dušica.

- On ne razmišlja o tome. Ona kaže da nije ljubomorna ni na jednu ženu, kako je ona jaka. Sujetna je jako! Iz nje samo krene ta lava i taj vulkan. Meni je nasmešnije i kada zauzeti muškarci ustanu i kažu svojim devojkama: "Ništa Slađa", a u prolazu me dodirne ili nešto ili mi kaže: "Jao Slađo, šta bih ti radio", ja ih još branim tada i govorim da se sprdaju - rekla je Slađa.

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Danas smo se zaj*bavali, vrteo sam je po bazenu, gorelo je. Rekao sam Sofi da moram da obrijem k*rac jer je kao "prljavi Sančez" i to je kao muvanje - govorio je Gastoz.

- Ti treba da pričaš drugoj ribi da pričaš o drugom k*rcu? - pitala je Jordi.

- Pa jer me ne interesuje, to mi je kao tebi da sam rekao. Da li se tako muva riba? - nastavio je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević sa Jovanom Pejićem Pejom razgovarao je u njegovom turbulentnom odnosu sa Enom Čolić.

- Imam emocije prema Eni, pokazao sam ih kad su bile uspomene. Boli me jer imamo emocije, ali sam joj pričao da neke stvari ne radi, a ona me nije slušala. Ja sam pomerio granice zbog nje, inače kad prvi put raskinem se udaljim od te osobe. Izgubio sam svu nadu da možemo da uživamo i da se zezamo. Ja sam mirniji, ona je nemirnija i ne slažemo se. Ne mogu da budem na silu sa nekim sa kim se ne slažem - govorio je Peja.

- Da li si siguran u njenu ljubav? - pitao je Milan.

- Jesam, siguran sam. Rekao sam neke stvari koje ne mislim, više puta kad ponovim to stvarno mislim, a ja stvarno ne mislim da ona nema emocije. Mislim da se baš vezala za moju iskrenost, ali da je uživala u toksičnim odnosima, raspravama i problemima. Ona se ponaša kao da ima 15 godina i sa te strane se ne razumemo... Ona je htela da se istakne, da pokaže da je jaka i može sve, pa smo došli do nesuglasica jer sam ja rekao da ne želim da se svađam jer ja nisam taj tip osobe - dodao je Peja.

Jordanka Denčić Džordi napala je Nenada Marinkovića Gastoza zbog komunikacije sa Sofi Tikačenko i svim silama branila stavove Anđele Đuričić što je njega jako iznerviralo.

- Mene bi zabolelo da moj dečko kaže nekoj ribi da ima dlakav k*rac - rekla je Džordi.

- Ona ne zna ni dšta sam pričao. Zar tu devojku to ne treba da odbije? Kako ja na taj način mogu da smuvam ribu? Šta možeš nju da razumeš? Ja pričam o dlakavom polnom organu, a ti si ozbiljna dijabola. Ja ne znam odakle više vučeš tu glupost. Mene boli k*rac, ne muvam je - govorio je Gastoz.

Aleksandra Nikolić priznala je Milovanu Miniću da ga voli, zbog čega joj je on odmah poleteo u zagrljaj i poljubio je, ali ga je vrlo brzo i razočarala. Naime, ona mu je stavila do znanja da ljubav nekad nije dovoljna i da ne zna da li će njih dvoje biti zajedno.

- Volim te - rekla je Aleks.

- I ja tebe najviše na svetu - rekao je Milovan.

- Samo što ljubav nije dovoljna za neke stvari - rekla je Aleks.

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića i tom prilikom progovorila o aktuelnim temama u Beloj kući, a pogotovo se osvrnula na haos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Milena, čini mi se da si danas svela svoje računa u glavi o Gastozu i Anđeli - rekao je Milan.

- Da, verovala sam u tu ljubav. Ona je trebala Markovoj poruci da pristupi drugačije, a ona se iskompleksirala i rekla: ''Ja sam sponzoruša''. Karić je lepo rekao da može isto tako i Gastoza da iskoristi, ali kad se presaberem vidim šta Gastoz radi. On je sa mnom ušao u sukob zbog onoga što je izrekao, a sam je kukao da mu ne stavljaju majku u uspomene, dok je podržavao da meni Džordi udara na mamu. Po mom dupetu ništa ne boli, a po njihovom boli. Mića danas po prvi put počinje da misli da se njoj klima tron zbog toga što je danas rekla. Gastoz je zauzeo neki stav i ispizdela sam što mi je bilo žao nje. Kad malo bolje razmislim Gastoz i Džordi su baš dobar par - rekla je Kačavenda.

- Kako posle svih teških izgovorenih reči, oni sedu i ćućure? Gastoz je rekao: ''Pod jorganom si mi rekla da si bila s Karićem'' - upitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je u novom delu imanja sa Nenadom Macanovićem Bebicom o svim gorućim temama iz Bele kuće.

- Kako gledaš na dešavanja oko superfinala? - pitao je voditelj.

- Nikad nije bila borba, pogotovo između parova, kao ove sezone. Jedina ljubav koju sam video, a da nije uspela su Ene i Peja. Danas su mi Anđela i Gastoz ostavili najveći utisak i zapečatirali su moje mišljenje. Na jedno Markovo pitanje ona je rekla sve što misli, tu nema ljubavi i ozbiljan je borba. Više nije samo peckanje sad je vređanja i ponižavanje. Priča da bi on voleo da pobedi Anđela je pala u vodu. Neko je pitao kad će Anđela da počne da plače, a ja mislim da će to biti petak ujutru. Dva najveća foliranta i borca za prvo mesto - govorio je Bebica.

- Odakle tolika promena kod Kačavende? - pitao je Milan Milošević.

- To isto se desilo i prošle godine. Ona pokušava da vidi nešto dobro u ljudima u kojima nema ništa dobro. Ja sam rekao da ona ne misli ono što je rekla Anđeli na podeli budžeta. Gastoz je pokazao kakav je prijatelj Kačavendi, a ona je bila suzdržana i nije mu odbrusila kako ume. Žao mi je što ona ispadne dupljak samo jer je želela nekoga da poštedi. Ova njihova igra će da ima dobar rezultat na kraju, ali su pokazali kakvi su ljudi - nastavio je Macanović.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću kako bi saopštio takmičarima ''Elite 8'' da je presek napravljen i da će takmičar koji napusti rijaliti zauzeti 30. mesto u finalu.

- Milovan nek zagrli Aleksandru jer on napušta Elitu - saopštio je Milan.

Autor: S.Z.