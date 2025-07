Šok!

Nakon što se završila emisije ''Finalna Izbacivanja'', učesnici su mogli da predahnu i opuste se, jer je odmah nakon toga počela poslednja žurka u Eliti.

Ena Čolić napravile je dramu čim je Aneli Ahmić ušetaa u kazino, pa se svojom drugaricama požalila na sumnje da je njena haljina koju nosi njena naješća rivalka.

- Ovo je moja haljina. Sofija, da li se sećaš one haljine što mi je nestala i kukam sve vreme? Moja haljina na Aneli - rekla je Ena.

- Pogledaj etiketu - dodala je Sofija.

Dok su se svi takmičari "Elite" zabavljali u kazinu, Aleksandra Nikolić nije mogla da se sastavi od tuge jer je Milovan Minić napustio takmičenje u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Ona se osamila u pušionici i prepustila se svojim mislima, a oči su joj sve vreme bile pune suza.

Marko Stefanović i Sanja Grujić osamili su se u dvorištu imanja u Šimanovcima i porazgovarali o svom odnosu, a ona je sve vreme pokušavala da zataška njihove svađe koje smo gledali mesecima iza nas.

- Ti im daješ za pravo da pričaju takve stvari, što im ti ne začepiš usta nego moram ja - rekao je Marko.

- To se ti slažeš, čim ćutiš - rekla je Sanja.

- Ne, ti se slažeš - rekao je Marko.

Luka Vujović i Aneli Ahmić danima iza nas uplovili su u mirniju luku, ali opet se desilo nešto totalno neočekivano i nešto čemu se niko nije nadao. Iako je sve slutilo na ljubav i stabilnost, čini se da je Luka rešio tri dana pred kraj da napravi preoket.

Naime, Aneli se sve vreme gledala u ogledalo i divila svojoj lepoti, zbog čega je napravila veliki propust. Borislav Terzić Terza prišao je Luki Vujoviću i nazdravio s njom, a potom mu i pružio i ruku pomirenja, što je Luka prihvatio. Aneli ovaj detalj nije primetila, a kako će reagovati kada sazna, ostaje nam da ispratimo.

Anđela Đuričić nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom posvađala se sa dosta ljudi, zbog čega slobodno vreme provodi sama, ali izgleda da ju je slična muka spojila sa bivšim drugom Urošem Stanićem.

Naime, ako si njih dvoje imali brutalne sukobe tokom kojih su pale teške reči izgleda da ih je samoća spojila, pa su ovog utorka igrali zajedno kao u stara dobra vremena kad su bili najbolji prijatelji.

Luka Vujović, Nenad Marinković Gastoz i Jordanka Denčić otišli su do Drveta mudrosti kako bi mu saopštili ideje koje su osmislile za ovu noć, a Drvetu se dopao njihov predlog za zadatak.

- Drvo, treba nam žestina i imam zanimljivu ideju. Poslednji je utorak i poslednja žurka, želim da sve takmičare držim budne do devet sati - rekao je Gastoz.

- Budi realan, do osam - rekao je Luka.

- Nas je trideset u finalu i uradio bih ovo da ostane zapećano i napravio bih još veću tenziju sutra. Ne dozvoljavam da spavaju, hoću da uradim nešto glupo da ostane na Jutjubu - rekao je Gastoz.

Milena Kačavenda nije mogla da sakrije koliko joj ide da živce Nenad Marinković Gastoz, pa je uhvatila prvu priliku da ga napljuje kod Stefana Karića, a razlog je bio njegov odlazak kod Drveta sa Lukom Vujovićem.

- Kako su mi svi gadni, samo da izdržim. Kad sam smejem tad sam najgora, ne znaš kako sam gadna. Luka i Gastoz se grle i ljube, Sanja tom sa svima njima - govorila je Milena.

- Milena, još dva dana - dodao je Karić.

Danijel Dujković Munjez, Borislav Terzić Terza i Ivan Marinković došli su kod Drveta mudrosti i ogolili dušu do koske o svojim situacijama sa decom obzirom da su sva trojica N.N očevi.

- Drvo, došao sam da ti kažem da sam ozbiljan život ovde preživeo sa tobom. Moj sin za deset dana slavi rođendan i kreće u školu - rekao je Ivan.

- Ja sam zaljubio i zavoleo, prva beba Pinka moja Barbara, onda sam izašao i verio se napolju. Ovde sam došao i zaljubio se ponovo, a napolju me čeka ozbiljna borba. Želim da se borim za svoju ćerku i da je viđam. Munja i ja smo ovde dva najbolja druga od prošle sezone i nesvakidašnje je da tri N.N sede ovde - rekao je Terza.

- Ja sam ušao u Elitu 7 da se sprdam, a u Elitu 8 jer mi se svidelo u prethodnoj sezoni. Zadesilo mi se da saznam da sam postao otac, posle toga mi se sve merilo i uzimalo za zlo. Nadam se da sam poslednji put ispred tebe N.N - rekao je Munja.

Mateja Matijević, Sofi Tkačenko, Sandra Obradović, Dača Virijević i Sofija Janićijević otišli su kod Drveta mudrosti kako bi zatražili raznovrsne nagrade, a Drvo im je zadala zadatak.

- Drvo, imam predlog. Mi ćemo svi da kažemo šta želimo i da kažemo što nam je to potrebno - rekao je Mateja.

- Smešno - nasmejalo se Drvo.

- Mislim da meni i Sofi trebaš da daš po hiljadu dinara jer smo najgledaniji na Jutjubu i treba da se doprinese monetizaciji - rekao je Mateja.

Nenad Marinković Gastoz naljutio se jer su mu Sofija Janićijević, Sofi Tikačenko, Danilo Dačo Virijević, Sandra Obradović i Mateja Matijević zauzeli binu. On je odmah provalio da imaju zadatak, pa je na sve moguće načine pokušavao da ih otera.

- Sofija, Sofi, ajde dole - rekao je Gastoz.

- Koliko ljubomoran lik - dodala je Sandra.

- Cele godine ovde stojim, nemoj da se blamiraš - poručio je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz stajao je celo veče na bini i igrao uz dobru muziku, a Mateja Matijević, Sofi Tkačenko, Sandra Obradović, Dača Virijević i Sofija Janićijević dobili su zadatak od Drveta mudrosti da petnaest minuta igraju na bini.

Gastoz je odmah provalio da one imaju zadatak i krenuo da se šali s njima, a Anđela Đuričić stajala je ispred bine i pomno posmatrala prizore od kojih joj nije bilo dobro. U jednom momentu ugledala je kako Gastoz ćaska sa Sofi i Sofijom, što joj se nimalo nije dopalo.

Jordanka Denčić Džordi žestoko je zaratila tokom žurke sa Milenom Kačavendom, a ulje na vatru dolio je i Nenad Marinković Gastoz koji je s druge strane gledao i smejao se.

- K*rvetino - rekla je Jordi.

- Mama ti je k*rvatina - dodala je Kačavenda.

- Tvoja mama, bivša - nastavila je ona, a onda je Gastoz došao po nju.

Anđela Đuričić postala je brižna preko noći, te je nakon haosa Milene Kačavende i Nenada Marinkovića Gastoza prišla upravo njoj da bi saznala kako je i da li je sve okej.

- Ja ne znam šta se dešava, moram samo da priđem da vidim da li si dobro - rekla je Anđela.

- Provocirala me i opet mi dira mrtvu mamu - rekla je Kačavenda.

- Je l' si sigurno okej? Baš si poludela - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz nastavio je da ratuje sa Danilom Dačom Virijevićem tokom žurke u kazinu, pa su sve vreme padale teške prozivke i provokacije.

- Ja ti produžujem opstanak jer si dobar - rekao je Gastoz.

- Šta sam ja tebi uradio da me guraš sa bine dok igram? - pitao je Dačo.

- Ranije si trebao da razmišljaš. Hoćeš da ti kažem šta si uradio? P*pušio mi ga je - dodao je on.

Borislav Terzić Terza provalio je taktiku Anđele Đuričić koja je prišla Mileni Kačavendi nakon sukoba samo kako bi ponizila Nenada Marinkovića Gastoza, dok je Sofija Janićijević ostala u šoku.

- Je l' misliš da je ona tebi prišla jer je stvarno kako si? Ne, nego zbog naroda i da bi dodatno ponizila Gastoza - rekao je Terza.

- Nema to veze, prišla je kako prišla - rekla je Kačavenda.

- Koji je to folirant, izašla ovde da pita Kačavendu kao kako je - rekao je Terza.

Nenad Marinković Gastoz je rešio da se posvađa sa svima, pa je Teodoru Delić opsovao čim mu se obratila, nakon čega je zaratio sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- P*ši bre k*rac - rekao je Gastoz.

- J*bem ti mamu bolesnu - dodao je Bebica.

- Ovo je momčina, k*rvo mala. Znaš koga sam ti ja j*bo? Tetku - nastavio je Gastoz.

Milena Kačavenda prepričala je Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić detalje svađe sa Gastozom i Džordi, te je dokazala da je i ona pala pod Bebicin uticaj i napljuvala Gastoza.

- Rekla sam im: ''Još sedamdeset dva sata i j*baću vam mamu'' - rekla je Milena.

- Ne mogu da shvatim da Gastoz podržava Džordi da ti vređa dete. Ja sam zato rekla da sam ga ovde tek upoznala, nisam ga poznavala uopšte - rekla je Teodora.

Milena Kačavenda prišla je Sanji Grujić kako bi saznala šta je dobacila dok je imala sukob s Nenadom Marinkovićem Gastozom i Jordankom Denčić, ali joj se ona sladila u facu jer se kako kaže, kolo sreće okreće.

- Nisam te čula šta si dobacila - rekla je Kačavenda.

- Kolo sreće se okreće. Kakva predstava vredna miliona - rekla je Sanja.

Borislav Terzić Terza pokušavao je da otvori oči Nenadu Marinkoviću Gastozu, pa mu je prepričao taktični potez Anđele Đuričić, za koji on smatra da je htela da prikupi simpatije publike.

- Ti si došao da se svađaš sa Kačavendom, a izlazi Anđela i nju teši. Anđela izlazi i kao nju teši, a ti ispadaš donji. Ona to radi da narod vidi i da ti budeš dole, a ona gore. To je toliko namazano, ti si ovde iskorišćen. Mene boli ova nepravda - rekao je Terza.

- Terza, boli me k*rac, da li si normalan? - dodao je Gastoz.

- Ispao si majmun jer je ona iskoristila priliku i kao ona teši Kačavendu od Gastoza - pričao je Terza.

Nenad Marinković Gastoz doneo je odluku da ode sa žurke i legne da spava, a usput je svratio i do toaleta u kom je bila Anđela Đuričić u tom trenutku i pevušila na WC šolji dok je on čekao red.

- Zauzeto... Varaš, zaboravljaš na nas... - pevala je Anđela.

Aneli Ahmić i Luka Vujović ove noći su se žestoko posvađali zbog njegovog zadatka kod Drveta mudrosti, a ona je iskoristila još jednu priliku da njega oskrnavi i proglasi ga folirantom.

- Neću te uvrediti, a ti lažeš, divni dečko. Idi traži slatkiše, a imaš punu kutiju. Tebe boli što sam ja prokockala pare. Ti glumiš, vidim ti u očima - govorila je Aneli.

- Ti si popila vina, a ja samo jedno pivo i meni namećeš da sam pijan? - dodao je Luka.

Aneli Ahmić poludela je na Luku Vujovića, pa je donela odluku da stavi tačku na njihovu ljubavnu vezu.

- On mene ne sluša, pijan je. Dečko je pijan! Sa mnom više nemaš priliku da pričaš, kunem ti se - rekla je Aneli.

- Okej, zaklela si se. Ja ćutim - dodao je Luka.

- Ti si iscenirao tamo. Kunem ti se, napravio si scenu. Sutra je sreda, nema veze. Prilazim ti, a ti me teraš, provociraš Uroša - govorila je ona.

Aneli Ahmić osamila se na garnituri u dnevnoj sobi, nakon što je donela odluku da stavi tačku na ljubavnu priču sa Lukom Vujovićem.

Ona se slomila od tuge i bola, pa je prolila reku gorkih suza. Ahmićeva je jecala na sav glas, a ona je uspela da smogne snage, ustane i nastavi da provodi veče sama sa sobom u Beloj kući.

Nenad Marinković Gastoz prvi put za deset meseci odlučio je da preskoči žurku i pre svih ode u krevet, a njegovu bivšu devojku Anđelu Đuričić to nije poremetilo, već je nastavila da uživa u svom provodu.

Po svemu sudeći ona je odlučila da se reši etikete jadnice koju su joj dodelili takmičari, pa je pokazala kako funkcioniše bez Gastoza, a sve oči u kazinu bile su uprte u njene plesne pokrete i izvajano telo.

Stefani Grujić doživela je pomračenje tokom žurke, pa je žestoko napala Danijela Dujkovića Munjeza, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

Ona je iz sveg glasa urlala na njega i polivala ga pićem, ali nije došlo do ozbiljnijeg okršaja, jer je ih je obezbeđenje na vreme zauzstavilo i razdvojilo.

Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica i Danilo Dačo Virijević komentarisali su sujetu Nenada Marinkovića Gastoza, koju su primetili tokom žurke.

- Ja sam čula da je sujetan, ali ovoliko nisam znala - rekla je Teodora.

- On je prvi put izgoreo kad je Neba pustio Dačinu pesmu - govorio je Bebica.

- Rekao je on ključnu stvar: "Ti ćeš mene da ponižavaš? Stavi na četvorku i pitaj devojku što". Možda su imali neki zadatak da provociraju - dodala je Teodora.

- Ja sam hteo da prebacim na sprdnju i pozvao ga da igra sa nama. To njegovo nije bila sprdanja - pričao je Dačo.

Stefani Grujić doživela je nervni slom kada je polila Danijela Dujkovića Munjeza i dobila nazad žestoke prozivke, te su je Milena Kačavenda i Mateja Matijević tešili sve vreme.

- On je meni napravio dete, najgore me sada ponižava. Pričao mi je da sam mršava, ovakva i onakva svaki dan. Meni nije dobro - rekla je Stefani.

- Stefani, smiri se. Meni deca celo leto nisu na moru i možeš kod mene kući da budeš celo lete. Možeš da se naspavaš i odmoriš - rekla je Kačavenda.

Anđela Đuričić umešala se u raspravu Aneli Ahmić i Ivana Marinkovića, ali ne da bi se svađala sa njim, već da bi kroz smeh razgovarala. Ovo je samo jedna od brojnih situacija u poslednje vreme gde je ona pogazila svoje statove i pokazala da normalno funkcioniše sa ljudima sa kojima je imala najstrašnije sukobe.

- Gastoz je igrao, a ona ga gleda... Ona je zaljubljena u njega od prvog dana - rekao je Ivan.

- Je l' istina to, Ivane? - pitala je Anđela.

- Smrdo pijani - poručila je Ahmićeva.

- Nisam ja klošarka da ostanem trudan sa bilo kim - nastavio je Marinković.

Jordanka Denčić Džordi proganjala je Ivana Marinkovića i nije mu dopuštala da spava, zbog ćega je on doneo odluku da joj se osveti tako što će probuditi Nenada Marinovića Gastoza i uvalitit mu se u krevet.

Ivan nije želeo da izađe iz Gastozovog kreveta sve dok Jordanka ne ode na spavanje, pa je tako ležao pored njega i mazio ga.

Nenada Marinkovića Gastoza probudili su Ivan Marinković i Jordanka Denčić Džordi zbog zadatka, a on je ustao iz kreveta i krenuo da provocira Nenada Macanovića Bebicu. U sitne sate nastao je pravi karambol, a svi takmičari poskakali su na noge.

- K*rvo muška, nema ko te nije g*zio, nema ko te nije j*bao - rekao je Bebica.

- Ko koga? - upitao je Gastoz.

- Dođi s*so jedna usr*na - rekao je Bebica.

Nenad Marinković Gastoz čim su se uglasila svetla počeo je da sprovodi svoj zadatak u delu, a to je da drži sve takmičare budnima do devet ujutru. On je napravio haos tako što je napao Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, a svi takmičari su ih opkolili i molili ga da se smiri, iako je on samo ćutao i posmatrao situaciju.

Takmičari su bili svi na nogama i urlali oko Gastoza, a on nije progovarao ni jednu jedinu reč. Anđela Đuričić pokušavala je da ga dozove pameti i pozove ga da izađu ispred Bele kuće, ali se on ponašao kao da je ne primećuje, kako bi nastavio da ispunjava svoj zadatak, zbog čega je ona završila u suzama i počela da jeca.

Milena Kačavenda poludela je zbog haosa koji su pravili Nenad Marinković Gastoz i Jordanka Denčić Džordi zbog čega ju je žestoko napala, pa je reagovalo obezbeđenje.

- Šta je krmačo pijana? Šta je svinjo? - pitala je Kačavenda.

- J*bem ti mamu i sinove - rekla je Jordi.

- Ja tebi Srđana - dodala je Jordi.

Nenad Marinković Gastoz i Nenad Macanović Bebica nastavili su sa svojim žestokim okršajem, a Anđela Đuričić pokušavala je sve vreme da ga smiri, dok on nije želeo da je sluša već je nastavio po svom.

- Dođi s*so jedna, nek pusti Veliki šef za buđenje Dačinu pesmu da Gastoz čuje šta je pesma - rekao je Bebica.

- Gastoze molim te - rekla je Anđela.

Milena Kačavenda napala je Nenada Marinkovića Gastoza i obećala mu da će ga ona lično diskvalifikovati, kao i Jordanka Denčić Džordi dok ga je Anđela Đuričić smirivala, ali je on tražio samo Sofi Tkačenko.

- Je l' ste meni j*bali mrtvu majku? - upitala je Kačavenda.

- Prebacio je, pustite dečka. Šta glumite više - rekao je Ivan.

- Boli me k*rac što je prebacio - rekla je Kačavenda.

Autor: S.Z.