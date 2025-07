Razvezao jezik! Pegi konačno otkrio šta se nalazi u fascikli za raskrinkavanje Anđele Đuričić, Gastozu neće biti dobro! (VIDEO)

Šok!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Joca Novinar i Anastasija Buđić ugostili su prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, Pegija. On je progovorio o njegovom sukobu s Bebicom, ali i fascikli koju je spremio da raskrinka Anđelu.

- Svi se čude, ali ja nisam stigao da odgledam. Ja sam gledao dok je bilo na ruletu, ali Bebica mu je non stop psovao majku. Ovo što se događa poslednjih mesec dana je katastrofa. Setimo se kako su svi osudili Gastoza kad je vređao Miću, a sada ništa - rekao je Pegi.

- Otkud Gastozu tako kratak fitilj? - upitao je Joca.

- On je krenuo polako da se razočarava u ljude. Ja nikada nisam vređao i gazio Anđelu, već sam branio Nenada. Mene ne zanima kako narod gleda na to, a kada je reč o fascikli, tu sam imao sačuvan njene citate. Ona je bila njegov izbor i nikad mu se nisam mešao u izbor jer njemu i kad se umešaš i kažeš, on će uraditi kontra. Ja sam video vremenom da tu nisu iste emocije po mom ličnom mišljenju i nikog nisam vređao ko je imao drugačije mišljenje - rekao je Pegi.

- Što misliš da ona njega nije volela? - upitao je Joca.

- Zato što on nikada nije kalkulisao emocijama, a tokom rijalitija su ljudi mogli da zaključe ovako ili onako. On je dosta stvari gutao, gutao je mnoga omalovažavanja. Ja bih sada eksplodirao, ali neću jer su me zamolili prijatelji najbliži da ne pričam - rekao je Pegi.

Autor: N.Panić