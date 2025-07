UŽIVO NA PINKU! Počinju Finalna izbacivanja, uskoro saznajemo ko ZAUVEK napušta Elitu 8 samo DVA DANA pred SUPERFINALE!

Glasajte za svog favorita i budite uz Pink televiziju!

Sinoć je u Eliti održano drugo Finalno izbacivanje, a Elitu je zauvek napustio Milovan Minić, koji je imao najmanje glasova publike. Veliko superfinale "Elite 8" zakazano je za 19. jul, subotu, sa početkom od 21 čas uživo na Pink televiziji.

Večeras na Televiziji Pink vas očekuje još jedno finalno izbacivanje, a voditelj Darko Tanasijević će ponovo ući u Elitu i on će nakon preseka glasova saopštiti takmičarima ko zauvek napušta Belu kuću.

S obzirom na to da će biti "Finalnih izbacivanja" do samog superfinala, opstanak vaših favorita, učesnika "Elite" zavisi samo od vas, a u nastavku pogledajte kako možete glasati za svog favorita i time ga/je odvesti do pobede:

Autor: Nikola Žugić