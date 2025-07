Priča koja će sve zaprepastiti!

Voditeljka Dušica Jakovljević večeras je u emisiji "Finalna izbacivanja" ugostila bivše takmičare "Elite", Đoleta VIP Kralja, Milovana Minića, Marka Đedovića i Branku Knežević.

- Milovane, šta se dešava? Juče si pričao da strepiš šta se dešava u spoljnom svetu i šta te je dočekalo? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Došao sam oko šest, malecka me je dočekala na kapiji, majka, otac, brat, sestra i svi su bili tu i nismo spavali. Svašta nešto sam čuo, ne mogu da obradim informacije i sagledam sve. Zvao sam Milosavu, javila se i rekao da ne želi da razgovara, ja to poštujem - rekao je on.

- Šta se dešava sa bivšom suprugom i Urošem? - upitala je voditeljka.

- NJih dvoje su u vezi, ali se dosta toga lažnog predstavljalo, kao što je Ibica. Uroš je to montirao, to je zajednička fotografije Marijane i mene, pa je isečeno i stavljeno. Čovek priča da će napraviti dete Aleksandri i Marijani, ludo se igra. NJih dvoje su u vezi, a Marijana je i dalje u mom stanu. Marijana je sve moje pare podigla i potrošila. Sve što sam pričao o njoj demantovala je svojim delima. Nadogradnje, botoks, kvarcanje, veliki i mali servis, pa da Uki uživa. Sve što sam pričao o Marijani ona je svojim delima demnatovala sama. Ja sam ušao 27. decembra, a oni su već imali dogovor da zajedno idu na doček Nove godine u Beogradu. Sad sumnjam u sve, ali me ne interesuje preterano. Ja sam danas dva puta bio u stanu gde je ona bila jer sam bio sa malom, ali nisam joj se ni obratio. Bez obzira kako sam živeo, ona je radila to na 100 metara od kuće mojih roditelja i gledala ih u oči i lagala. To je stan od mojih roditelja, ona na to nema nikakvo pravo. Dobila je 24 sata rok da se iseli - nastavio je Milovan Minić.

- Šta kaže ćerka? - pitala je Dušica.

- Nismo stigli puno da pričamo, idemo sutra na ručak da čuje moju stranu priče. Vidim da je zatrovana, gotivi Uroša, na mene nije ljuta. Sutra ćemo da provedemo vreme i da se ispričamo - govorio je Milovan.

- "Televisa presenta", on ima grešku i to jeste pakao, oni su preljubnici, ali sve ovo nakon toga... Sačuvaj me Bože - rekao je Marko Đedović.

- Marijana je aminovala da Uroš krsti naše dete, a posle je preovladao u očuha... Stavio je Marijane praćenje na telefon, otišao je kod njene sestre, zvao je da izađe. To je danas sve normalno. Što je najgore od svega ja sam to slušao godinama i gledao kako je Aleksandra prolazila, a prao sam ga kako bih satrao Aleksandru zbog mog besa - rekao je Minić.

Autor: A. Nikolić