Bez dlake na jeziku!

Prvi sagovornik Darka Tanasijevića ispred Dubioze bila je Sofija Janićijević koja se osvrnula na Anđelu Đuričić i njen odnos sa Gastozom.

- Sofija došlo je vreme da svedemo račune, ja znam da zbog postupka na koji si se ti usudila za Terzu, ti si bila u grču i više puta si govorila da imaš izgrađeno mišljenje o nekima, a li da nisi relevantna da ih izneseš. Da li si nekome ostala dužna - pitao je Darko.

- Poslušala sam vas i rekla sam svima zaista sve što mislim...Anđela je klasičan folirant, pokušava da ispadne žrtva jer je čula da žrtve pobeđuju - rekla je Sofija.

- Od nedelje pa do danas se na mnogo način promenio njen i Gastozov odnos. Šta se zbiva sada - pitao je Darko.

- Imala je izjavu da je baš briga da li je nekog iskorišćavala i da je to normalno, poslala je poruku devojkama da je normalno biti sponzoruša. Rekla je ono što zaista ona jeste, nije imala nekog ko može da je spreči da to kaže, a kada je shvatila, otišla je da priča sa Anom i Kordom, koji je ne slušaju, ona je rekla: "Eto kako mi se hvataju za reč". Imaju svi sliku šta ona radi i ko je ona - rekla je Sofija.

- Da li smatraš da je to njen generalni stav kada su muškarci u pitanju - pitao je Darko.

- Jeste. Upravo tako, mislim da je koristila Gastoza, zato kažem da sam na Nenadovoj strani sto odsto. On je malo drugačiji muškarac, nema sličnog njemu u kući, dečko nije pokazao ništa, nije poljubio neku drugu ili spavao sa nekom drugom. Ne mislim da mu se Sofi sviđa, mislim da je gleda samo kao lepoticu, tako je svi gledamo. Misli da je ona mlada i da joj je ovo prvo učešće, ali ona traži neki razlog da bi se zaboravile njene laži i zato sam na njegovoj strani - rekla je Janićijevićeva.

- Rekla si da je gledate na isti način, na kakav način je gleda Anđela - pitao je Darko.

- Ona je dala nekome na značaju, velika Anđela?! Sama po sebi je Sofi kvalitetna i specifična i zasluženo je na intervjuima, ima šta da kaže, prelepa je i jako mlada. I ako je favorit, a volela bih da jeste, opravdano je zbog kvaliteta koje poseduje. Da je Anđela nije komentarisala, kad-tad bi Sofi izašla na površinu. Anđela je ljubomorna na nju, prepoznala je njene kvalitete i nije htela da ulazi u sukobe s njom, jer nije htela da Sofi bude u prvom planu. Sofi je jako bitna i jako kvalitetna, ona to zna i prepoznala je to i nije htela da je komentariše. Volela bih da ljudi gledaju realno i da glasaju za Mateju, Sofi i Karića. Ne znam šta je Nenadu trebalo ovo poslednjih dana, ne znam šta mu to znači - rekla je Sofija.

- Hajde prokomentariši mi sukob Gastoza i Kačavende - rekao je Darko.

- Spontano jeste, mislim da njemu nije odgovaralo komentarisanje Milenino, komentarisala je za Sofi, pa je Milena htela da poštedi Anđelu, pa mu ni to nije odgovaralo. Ja ne poznajem Nenada da bih nešto tačnije rekla, ali im ovo nije trebalo - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić