Stiglo ga kajanje, ali kasno: Gastoz lupa glavu zbog sukoba sa Bebicom, otkrio šta je razlog njegove agresije! (VIDEO)

Progovorio!

Nenad Marinković Gastoz otvorio je dušu o svom sukobu sa Nenadom Macanovićem Bebicom koji se odigrao sinoć nakon poslednje žurke u Eliti.

- Ona govori meni da me majka ne voli jer mi nije kupila poklene. Merilo ljubavi su pokloni. Meni samo majku vređa - rekao je Uroš.

- Kako? Meni psa kad neko uvredi nije mi dobro. Anđela kad mi je rekla da mi je nešto pas, ja poludeo. Sutradan da imam dete... Bože - rekao je Gastoz.

- On je rekao da više voli MIljanu nego decu. On koji ima takvu prošlost nekoga komentariše. Šta je on trpeo sve u vezi. Bebica je sa Terzom i Teodorom sedeo juče i takva osoba da nama drži predavanja. Ovde će uvek gori da komentarišu boljeg - rekao je Uroš.

- Miljana kad je slomila nogu, Marija je mene zvala da pita za nekog advokata. Pa posle od celog sveta zovu mene. Mene dresirali kako da se ponašam ovde. Trebalo mi je pola godine da shavtim sa kim živim. Nije lako, ali očekivao sam gore. Očekivao sam ovakve skandale kao sinoć bar dva puta nedeljno. Mateja je video da se zajebavam, ali kako je to delovao ne znam. Nisam imao nikakav, baš sam bio srećan kad smo došli n ažurku. Uhvatilo me brzo. Nikad pametniju i nikad goru odluku nisam napravio u dva sata. Ja sam se teturao - rekao je Gastoz.

- Viski te uhvatio - rekao je Uroš.

- Da mi nisu rekli da ne mogu da pijem ostao bi tu. Ne razumem samo, ne mogu da se setim zašto sam otišao kod Bebice. Da li sam iz čista mira otišao? - pitao je Gastoz.

- Ti si otišao kod šanka ija sam krenula za tobom, a Kačavenda ti je rekla: "Aj m*š keru" - otkrila je Jordanka.

- Bože, koji minus. Imam rupe u sećanju. Koliko sam bio srećan zbog žurke i samo skliznuo. Dobro zapečatili smo poslednju žurku. Imali smo i piće i vreme i muziku i mi kanal. Hteo sam posle diskoteke da idem u bazen, da se sprdamo. Da ga završimo kako treba i kad su mi rekli da ne mogu da piju samo svič i ćao. Seljak - rekao je Gastoz.

- Nisi ti kriv, ja sam kriva - počela je Jordanka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić