Sledeća sagovornica Darka Tanasijevića bila je Anđela Đuričić, te je tom prilikom progovorila o skubu Nenada Marinkovića Gastoza i Nenada Macanovića Bebice.

- Vidim da sediš sa Gastozom opet. Mnogi se pitaju kako nakon svega vad svoje možete zajedno da sedite? - pitao je Darko.

- Žao mi je zbog svega što se izdešavalo sa nama. Žao mi je i zbog svega što se desilo u poslednja 24 sata. Mi smo proveli toliko vremema zajedno. Stavrno mi je žao što se našao u takvoj situaciji iako je on sam kriv. Ne mogu da ga gledam u lošem stanju. Ostao je sam posle silnih prijatelja - rekla je Anđela.

- Mnogi su tvoje priznanje da si iskorišćavala Pavla Jovanovića tumačili. Šta si pod tim mislila?

- Sad ću stvarno da se potrudim da neđem nekoga. Šta je problem? Mi smo se stvaro družili. Ja nekoga iskoristila jer mi je za rođendan kupio miđuše, možeš misliti. Je l' tako? Sad ću da nađem stvarno milionera. Ja sam rekla da sa tim dečkom nisam ništa imala jer to stvarno jeste istina. Da li sam ga iskoristila jer smo išli na ručak ili tamo - vamo, vau. Ako se neko ponudio da mi pomogne jer je dobar sa mojim najbližim, a ja ga iskoristila... Ako mu je lakše da dokaže, a nema neki konkretan dokaz, nek bude da sam ga iskoristila. Ne može da bude istina nikad. Neću da se perem od toga. Nek bude. Izašao mi u sustret za auto, okej. Nisam mu ništa ostala dužna - rekla je Anđela.

- Kakvo ti je mišljenje o Sofiji sad? - pitao je Darko.

- Ona se ne ustručava. Dovoljno je reći animirka iz Tetova koja je sve uradila da bi bila glavna tema. Ona njega gleda od karantina. Ne može da bude gore od toga da je želela da bude sa čovekom kom je žena trudna - rekla je Anđela.

- Mnogi su rekli da si izgorela na Sofi. Šta tebe tangira vezano za nju? - pitao je Darko.

- Devojka je namazana i folirant je. Lukave i namazane lisice koje misle da su se provukle zbog veze sa Dačom. Nije ona mnogo drugačija od Sofije, ipak su zajedno spavale u krevetu koliko meseci. To je sve njena maska. Osoba koja se na rođendanu Velikog šefa poljubila sa Kristinom. Mića je napravio haos zbog toga. Ona priznaj svoju sek*ualnost. Mića to sve pokušava da zataška za stolom, pa se ne priča o tome. Taj dan je pila malo više alkohola i odmah se pokaže pravo lice. Slušala sam da napolju popije po 15 ili 20 piva. Mislim da se dobro isfolirala. Dobro joj je prošlo to sa MAtejom - rekla je Anđela.

- Zašto onda pričaju da je ona postala velika miljenica publike, što su pokazali i rezultati Elitovizije? - pitao je Darko.

- Zar nisu rekli da je Gastoz do juče hvalio. Previše sam im ja dala na značaju. Nisam neko ko se ubacuje u parove. Odgovaralo joj je da bude u priči nas dvoje. Možda je posavetovana od tate njenog. Čim je sve te priče uspela da obrne, a da tvrdi da je zaljubljena u Mateju, e meni se tako zaljubljena osoba ne ponaša. NJoj je Kristina otvoreno simpatije pokazivala. Ako sam zaljubljena u tebe, ne mogu da poljubim Slobu - rekla je Anđela.

- Kad si dobila pitanje za Gastoza i spominjanje njegove pokojne majketi si se borila za reč, a kad je bilo pitanje za Stefana Karića ti si rekla da gledaoci nisu džabe primetili - rekao je Darko.

- Ja sam Kariću mnogo pre govorila da pazi na blizinu sa Sofi. Pre nego što je došlo pitanje, ja sam ranije o tome pričala. Ljudi su isto videli što i ja. Tvrdim da sam to rekla za Karića. Ja kad čujem da njega navode kao favorita, mene za to zabole. Ja se sa njim nisam zbog toga posvađala - ispričala je Anđela.

- Zapretila si mu prepiskama - rekao je Darko.

- Kunem se u sve da sam mislila na KArića, jer se ne ustručavam da kažem mišljenje. Ja ću prepiske i da pokažem. Videće jasno da ništa između nas nije bilo jer nisam želela da se vidim sa njim. Ako bude potrebno objaviće se sve na Pink.rs - rekla je Anđela.

