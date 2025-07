Šok razgovor!

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je Stefanu Kordi da je na vezi Ivana Nikolić, Anina rođena sestra, te je usledilo suočavanje.

- Je l' se kaješ zbog nečega - pitala je Dušica.

- Iskreno kajem se zbog svih uvreda koje sam uputio Ani i svega što sam uradio njenoj porodici, najmanje su to zaslužili od mene. Ne mogu ništa lepo da kažem o sebi, od 23. marta kada smo se vratili sve do sada - rekao je Korda.

- Dobro veče, ja sam presrećna! Danas sam preplakala, a sada sam srećna, napokon da može moja sestra da diše punim plućima. Dobrodošao si zu Malu Planu, a kako ćeš da izađeš, videćeš, mamicu ti je*em klošaru, majmune - rekla je Ivana.

- Šta je ona meni uradila - rekao je Korda.

- Za ovo ćeš biti sve tužen, Ana čim izađe idemo u policiju, ništa ne čekamo. Ti si dobrodošao u Malu Planu, videćeš šta te sve čeka kada napustiš rampu tamo...Dosta je nama da se on izvinjava - rekla je Ivana.

- I Ana je isto pljuvala moju porodicu - rekao je Korda.

- Kako te nije sramota, trošio si njene pare, jeo i pio kod nas, uzeo si njen telefon i sve svoje kazne si plaćao?! Kako te nije sramota?! Prvo, za to ćemo da te tužimo što si njenim parama plaćao svoje kazne. Ne daj Bože da te vidimo, Stefane, loše ti se piše...Mama mi je zdravstveno jako loše, ovo kada pogleda, njeno stanje se progoršalo, a sve zahvaljujući Stefanu šta je uradio. Je l' ovo nama hvala?! Kako te nije sramota da kažeš da je moja Ana bila sponzoruša. Tvoja mama briše zadnjice za pare, a i nešto drugo matorcima - rekla je Ivana.

- Tvoja sestra, da mi nije bacila pare, nikada... - rekao je Korda.

- Koštaće te ta tvoja brzina, bolje bi bilo da se pokrije i da vidi šta će večeras da bude. Prvo što ćemo tražiti je zabrana prilaska, onda će ona sa ovim dokazima da prijavi sve - rekla je Ivana.

- Ivana, hoću da ti kažem da mi je krivo zbog svega - rekao je Korda.

- Nemoj to više, to se kod nas više ne prima, Ana je morala da sluša to i zbog toga što se plaši. Te fore možeš da prodaš onima koji su te vaspitali, ti si nas iskoristio i materijalno i svakako...Kakav crni kamion?! On je vozio sa kupljenom dozvolom za 200 evra, eno došli su pozivi za Sud u Pirotu - rekla je Ivana.

- Nije za to, ja znam za šta je, nisam imao lažnu dozvolu - rekao je Korda.

- On zna u kojoj fioci je to, zna on gde je on to krio. Piše to da ga je policija zaustavila, da su proverili vozačku dozvolu i da je ona nevažeća - rekla je Ivana.

- Ja imam jednu karticu od tahografa, da ja nemam dozvolu, ne bih imao tu dozvolu - rekao je Korda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić