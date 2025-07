Au!

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića bio je Nenad Marinković Gastoz koji je progovorio o Anđeli Đuričić i ostalim aktuelnim učesnicima Elite 8.

- Uporedio si Anđelu sa šoderom i da nema gde dalje da padne - rekao je Darko.

- Jeste, ali mi je žao kad sedi sama. Nisam mogao ni danas da sama sedi. To je sve prethodilo tome što sam se ja tuširao sa Sofi. Sve gledam da će biti nešto okej, a onda moja komunikacija sa Sofi, eto. To je bila dobra podloga da me odbaci od sebe i da posluša Đedovića da se više ne ponižava - rekao je Gastoz.

- Da li je Đedović bitniji od ljubavi? - pitao je Darko.

- Nažalost desila se situacija pored koje ona nije mogla da prođe. Opet kao ja nešto radim sa Sodi. Više je ona od toga napravila bauk. Nije mogla da podnese činjenicu da ja pričam sa njom, pa smo se nadmudrivali - rekao je Gastoz.

- Da li si sad na samom kraju shvati zbog čega su te upozoravali na nju? - pitao je Darko.

- Ne. Oni su govorili da će biti uz mene kao neki pas, sve neka posesivnost. Znači da je ona radila na sebi, meni nije. Okej da izljubomoriše, ali ne u tolikoj meri kao što su oni predstavili - rekao je Gastoz.

- Koliko ti je MIlena pala pred očima? - pitao je Darko.

- Gledao sam je kao majku, ali kad sam video da je legla u krevet da brani smrdljivka i smrdušu... Koliko nisko, da li je toliko odlepila od prostora i svega. U kom to svetu ja podržavam da se nekome psuje majka? Bože sačuvaj! Ja pričam sa njom, a ona gleda JOrdi. Sto puta sam rekao Jordi da se smiri, na kraju sam rekao: "Gazi", da je isturiram, a ne da je*e mater - rekao ej Gastoz.

- I Anđelu i Milenu si nazvao bolesnicama, a Đedovića doktorom. Od čega boluju? - pitao je Darko.

- Šupljoglavci. Koga boli šta će Đedović reći - rekao je Gastoz.

- Šta ti je skrivio Bebica? - pitao je Darko.

- Ne mogu da ga smislim - rekao je Gastoz.

- Imao si se*s sa Teodorom? - pitao je Darko.

- Bilo je to davno. To mi je malo krivo jer je ona ispala kolaterlana šteta. Ko je*e i nju. Hoće li da mi dođe na slavu!? Pi*am im se po svemu što rade. Ja znam da vi znate, ali sam hteo da ispadnem dobar momak. Znaš kako sam se us*ao šta će Teodora da kaže. Može da me uhvati za moju surlicu dole - rekao je Gastoz.

- Mnogi su videli tvoju sujetu u toj meri nakon ELitovizije i da zbog toga praviš haos - rekao je Darko.

- Jedino mi je krivo što sam uvukao i Anđelu i Džordi u moju ideju, a nije bodovano onako kako sam ja očekivao. Raditi sa Anđelom onakvu stvar, treba orden i čast da mi se daju. Ja verujem da je Veliki šef oduševljen. Uzeli smo najbitniju nagradu,a faca mi je bila kao da smo uzeli čokoladu - rekao je Gastoz.

- Kako neko ko je bio miljenik među cimerima, a sad je došao da ima jednog prijatelja? - pitao je Darko.

- Ko od ovih ludaka treba da ima lepo mišljenje o meni? Nikome nije bilo dobro kad sam ušao. Svi su čekali da padnem i da pokažem slabost i naravno da se gurne Karić. Nek neko sje*e Gastoza, svi ćemo da gurnemo Karića. On jedini može da mi parira. On je kvalitetan momak. Oni znaju da ne može da mi prismrdi niko, pa evo Karić - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić