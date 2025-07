Njemu treba tigrica, a ne učiteljica: Bivši učesnik Elite 8 razotkrio FETIŠE Sofi i Gastoza, evo šta mu fali kod Anđele! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa bivšim učesnicima Elite 8 o emocijama Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tkačenko.

- Je l' mislite da se Gastoz zaljubio u Sofi? - pitala je Dušica.

- Takva ličnost odgovara Gastozu. Ona je govorila da je imala fetiše sa lancima. Njemu to odgovara, njega pali to. Njemu treba neka tigrica, a Anđela je učiteljica - rekao je Đole.

- Ako Sofi uđe u sledeću sezonu videćemo tek njeno pravo lice. Ona je jako proračunata. Mislim da Matke nije hteo nju da ukalja a i čuvao je to napolju. Promenila se ploča, možda i budu napolju zajedno. Razvalili su Elitoviziju - rekao je Milovan.

- Tačno se videlo koliko je on ljubmoran na Mateju. On je pokušavao sa Anđelom tako da igra, ali nije to Anđela - rekao je Đole.

- Ona je nekako prigramirana - rekla je Branka.

- Ona će tek u sledećoj sezonii da pokaže svoje pravo lice - rekao je Korda.

- Šta će Sofi Gastoz? Ona je imala prilike i za odnose, ali mi ništa od nje nismo ružno videli. Da nije glupa, nije glupa. Sa onim što je ona meni ispričala za Gastoza, to ne može neko glup i naivan da kaže - rekao je Marko.

Autor: A.Anđić