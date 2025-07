UČESNICIMA POPADALE VILICE! Gledaoci obrnuli igricu naopačke, evo ko je zauzeo 28. mesto u Eliti 8 (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Darko Tanasijević, nakon napravljenog drugog preseka za večerašnja "Finalna izbacivanja" ušao je u Belu kuću, te je tako podigao najugroženije učesnike u ovom momentu.

- I nakon preseka koji je načinjen do pre dva ili tri minuta, postoji spisak najugroženijih. Prva osoba koja je u ovom trenutku ugrožena i postoje velike šanse da vrlo brzo napusti Belu kuću je Uroš Stanić - rekao je Darko.

- Animozitet, mržnja, netrpeljivost, to su neki od razloga što me mrze, ne libim se da kažem šta mislim, ljudima očigledno smeta kada im kažeš ono što misliš u lice - rekao je Stanić.

- Uroš nije jedini čija se stolica klacka dva dana uoči superfinala. Posle deset meseci u Eliti, milionski auditorijum TV Pink zna sve vaše vrline, sve vaše mane, sve karakterne osobine, pa čak i one koje ste pokušavali da prikrijete. Reći ću vam da je u ovom trenutku, osim Uroša Stanića, ugrožena i Sanja Grujić - rekao je Tanasijević.

- Ja sam raspoložena jer sam imala priliku da budem s Markom od decembra do današnjeg dana. Naravno da bih volela da ostanem do superfinala, ali mi je svakako drago i ponosna sam što sam ovde i do današnjeg dana...Sačekaću ga naravno u studiju i može ga sačekati, naravno, ko god želi sa mnom - rekla je Sanja.

- Sanja Grujić i Uroš su ugroženi u ovom trenutku, a njima će se pridružiti još troje. Odmah do Sanje će sada stati Matora - rekao je Darko.

- Uzajamno smo podrška, rekla sam joj da ću u ovom krugu biti podignuta, poručujem glasačima da glasaju! Kako da ti kažem, da li se bojim?! Nisam još to prebolela, mislila sam da će mi ovde biti lakše, bilo mi je teže i svašta me nešto čeka - rekla je Matora.

- Uroš, Sanja i Matora, vreme je da se njima pridruži još neko, još neko kome je u ovom trenutku vrlo klimava pozicija u Beloj kući. U ovom trenutku, nakon drugog preseka glasova za ovu finalnu noć, opstanak u Eliti upitan je i za Sofiju - rekao je Darko.

- Naravno, ja sam spremna već poslednjih sedam meseci, znam šta me čeka. Sigurna sam da znam šta me čeka. Nemam ja puno osoba kojima treba da dam bilo kakav odgovor sem oca i majke, njih ću moći da pogledam u oči i da sa njima pričam otvoreno o svemu. Desila se jedna ljubav i to je to - rekla je Sofija.

- Uroš, Sanja, Matora i Sofija...Još jedna osoba je ugrožena, ovoj četvorci u ovom trenutku može da se pridruži Aleksandra - rekao je Darko.

- Ništa me ne bi iznenadilo, jako se čudno osećam, biće šta mora biti i kako je suđeno, ne razmišljam puno šta i kako. Želim Milovanu sreću, tako želim i sebi. Videćemo šta će biti, ne mogu ništa da pričam - rekla je Aleksandra.

- Gledaoci su odlučili i vrlo je jasno, bar meni, koga ću ispratiti iz Bele kuće. U ovom trenutku, bezbedna je jedna osoba, a to je Matora...Ostali su nam Sanja, Sofija, Aleksandra i Uroš. U ovom trenutku, bezbedna je još jedna osoba koja nastavlja svoj put ka superfinalnoj noći, a to je Uroš Stanić. Sanja, Sofija i Aleksandra. Jednu od ove tri dame ćemo ispratiti. Ostaje Aleksandra. Sanja ili Sofija?! Jedna od njih dve ispada iz trke za 100.000 evra. Sanja Grujić ili Sofija Janićijević, u ovom trenutku se opraštamo od Sanje - rekao je Darko.

Autor: Nikola Žugić