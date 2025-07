Traži opravdanje za njegovu hladnoću! Sanja tvrdi da je Marko u stanju ŠOKA, zaboravila da je nije ni poljubio na odlasku! (VIDEO)

Rešila da se promeni!

Sanja Grujić ove noći zauvek je napustila najgledaniji rijaliti ''Elitu 8'' i zauzela 28. mesto u finalu. Po izlasku progovorila o svom dečku, Marku Stefanoviću koji je i dalje ostao u Beloj kući.

- Ja sam ušla naknadno za njim i bilo bi mi bolno da ja ostanem, a on da ode. Imam vremena da pripremim sve lepo i da preusmerim glasače na njega. Želim da ga vidim u superfinalu. Sva energija mi je bila preusmerena na Marka. Mislim da je on u stanju šoka, treba mu vremena da mu stigne informacija do mozga. Svi se bore za plasman, takav mi je utisak. Ovako nije bilo ni pred praznike, ni pred velike žurke. Od tenzije ne može da se živi. Svaka emisija je neko iščekivanje šta će da se dogodi. Svi su na izmaku snage - rekla je Sanja.

- Ko ima taj najveći takmičarski duh? - pitala je Dušica.

- Mislim da se najviše vidi između Aneli i Gastoza. Kod Anđele mi se čini da ima mnogo manje te želje i da joj je rijaliti učesnika preko glave. Sa njene strane ljubav postoji, ali i prevelika povređenost. Ako nema neko emocija prema tebi suludo je da se trudiš. Mislim da kod njega emocije nisu ni postojale - rekla je Sanja.

- Jasno se vidi kao dan da je tenzija ogromna. Ja bih poludeo. Ja u kolima pustim i gledam. Idem negde i upalim Pink i slušam vas. Da li je on pomirenjem sa Anđelom želeo nju da ukanali ili povrati odnos? - pitao je Đedović.

- Ne znam, to mi nije jasno - rekla je Sanja.

- Nije mi jasno ni Anđelino ponašanje. Šta god da se dogodi ona opet sedne pored njega - rekao je Đeović.

- Mi u kući verujemo jedan dan u jedno, a drugi dan u drugo - rekla je Sanja.

- Kakva je bila Anina reakcija? - pitao je Korda.

- Ja sam se šokirala Aninim pozdravom, rekla je: "Zbogom, želim ti svu sreću u životu. Ipak sam ja tebe ispratila" - rekla je Sanja.

Autor: A.Anđić