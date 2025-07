Ovo niste smeli da propustite!

Prethodne noći u Eliti održana je još jedna emisija Finalno izbacivanje, a domaćini večeri bili su voditeljski par Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević.

Dušica je u studiju ugostila Đoleta VIP Kralja, Milovana Minića, Marka Đedovića i Branku Knežević. Milovan je na samom startu razgovora otkrio da je obavio razgovor sa porodicom oko Aleksandre Nikolić, da njena majka nije htela da razgovara sa njim, te se osvrnuo na odnos njegove bivše supruge i Aleksandrinog bivšeg muža.

- NJih dvoje su u vezi, ali se dosta toga lažnog predstavljalo, kao što je Ibica. Uroš je to montirao, to je zajednička fotografije Marijane i mene, pa je isečeno i stavljeno. Čovek priča da će napraviti dete Aleksandri i Marijani, ludo se igra. NJih dvoje su u vezi, a Marijana je i dalje u mom stanu. Marijana je sve moje pare podigla i potrošila. Sve što sam pričao o njoj demantovala je svojim delima. Nadogradnje, botoks, kvarcanje, veliki i mali servis, pa da Uki uživa. Sve što sam pričao o Marijani ona je svojim delima demnatovala sama. Ja sam ušao 27. decembra, a oni su već imali dogovor da zajedno idu na doček Nove godine u Beogradu. Sad sumnjam u sve, ali me ne interesuje preterano. Ja sam danas dva puta bio u stanu gde je ona bila jer sam bio sa malom, ali nisam joj se ni obratio. Bez obzira kako sam živeo, ona je radila to na 100 metara od kuće mojih roditelja i gledala ih u oči i lagala. To je stan od mojih roditelja, ona na to nema nikakvo pravo. Dobila je 24 sata rok da se iseli - nastavio je Milovan Minić.

Prvi sagovornik Darka Tanasijevića ispred Dubioze bila je Sofija Janićijević koja se osvrnula na Anđelu Đuričić i njen odnos sa Gastozom.

Anđela je klasičan folirant, pokušava da ispadne žrtva jer je čula da žrtve pobeđuju Imala je izjavu da je baš briga da li je nekog iskorišćavala i da je to normalno, poslala je poruku devojkama da je normalno biti sponzoruša. Rekla je ono što zaista ona jeste, nije imala nekog ko može da je spreči da to kaže, a kada je shvatila, otišla je da priča sa Anom i Kordom, koji je ne slušaju, ona je rekla: "Eto kako mi se hvataju za reč". Imaju svi sliku šta ona radi i ko je ona - rekla je Sofija.

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa gostima u studiju o karambolu Gastoza i Kačavende.

- Bilo je žestoko jutros, baš su se žestoke stvari idešavale. Ekstremno mi je zanimljivo sada, tek su sada počeli da pričaju jedni o drugima šta misle, ovo je sve borba za plasman. Želeo je da se skrene pažnja s nekih pitanja koje sam ja postavio, ja sam ga pitao da li je siguran da je bila s Pavlom, a i nju kada sam pitao do kada će da glumi paćenicu. Ne sviđa mi se taj neki njihov odnos, izazvalo je opštu buru u kući, ceo dan se o tome polemisalo, a ne o poenti i suštini. Hteo je sve da zataška jer je video da je ispao budala i da je provaljen da je ovo sve igra. Ne mislim da je sve vreme bila igra, mislim od februara meseca da je hteo da izađe iz odnosa, ali nije znao kako - rekao je Đedović.

Drugi sagovornik Darka Tanasijevića ispred Dubioze bila je Milena Kačavenda koja se osvrnula na Nenada Marinkovića Gastoza, ali i njegov odnos sa Anđelom Đuričić.

- Gastoz je klasična rijaliti priča, gledam kako je Anđeli uradio... Sa mnom se družiš devet meseci i sad mi govoriš da sam ti se kačila jer si Majkl Džekson. Od dana kad je meni vređana majka, a on je indirektno podržao. Znam da ne možeš da utičeš na Džordanku, ali ne možeš ni da kažeš: "Gazi". Da su Sofija ili Sandra vređale Gastoza na tako brutalan način, ja bih odreagovala. Rekla sam da ću da mu je*em mater jer je nekako očekivao kad je video sinoć da idem ka njemu. Imao je deset dana da priča sa mnom, pa šta ćeš ti u pola četiti motka pijan da pričaš sa mnom. Prilazi posle toga Bebici. Anđela i Gastoz su Teodoru branili od Bebice. On će možda pričati i da je sa mnom bio. Kad je sve to bilo u kazinu, ova mala prasica je krenula na mrtvu mamu, pa da slaže sinove. Ja nisam skontala da se sukob iz kazina nastavio. Tri puta sam mu dobacivala: "Gastoze šta radiš 72 sata do kraja?!", a onda je ona, pit bul, došla da brani Gastoza. Ja kad je*em mamu je*em mamu u brk. NJega uopšte ne zanima što danima provocira. Što Sandru ne može očima da gleda? - ispričala je Milena.

- Rekao je danas da ste ti i Anđela bolesnice - rekao je Darko.

- Jeste, zato sam ja danas u bolničkoj opremi. Elitovizija se us*ala u život favoritima. On je do te mere sujetan, rekao je Mateji: "Da mi ti uzmeš četiri nagrade". Šta je Mateja kljakav? Pokazao je da ne zna kako će izdržati ako ANđela bude prva. On je sebi naravio lepo, ako Anđela bude prva onda je ona njegova čupri šuplja. Užasno mi je mišljenje u ovom trenutku o njemu. Kada je neko od nas video da neko provocira? Dokle ćete da mi se*ete na glavu i da mi se izvinjavate? Bojim se da se boji da će Anđela pobediti - rekla je Milena.

Sledeća sagovornica Darka Tanasijevića bila je Anđela Đuričić, te je tom prilikom progovorila o skubu Nenada Marinkovića Gastoza i Nenada Macanovića Bebice.

- Mnogi su tvoje priznanje da si iskorišćavala Pavla Jovanovića tumačili. Šta si pod tim mislila?

- Sad ću stvarno da se potrudim da neđem nekoga. Šta je problem? Mi smo se stvaro družili. Ja nekoga iskoristila jer mi je za rođendan kupio miđuše, možeš misliti. Je l' tako? Sad ću da nađem stvarno milionera. Ja sam rekla da sa tim dečkom nisam ništa imala jer to stvarno jeste istina. Da li sam ga iskoristila jer smo išli na ručak ili tamo - vamo, vau. Ako se neko ponudio da mi pomogne jer je dobar sa mojim najbližim, a ja ga iskoristila... Ako mu je lakše da dokaže, a nema neki konkretan dokaz, nek bude da sam ga iskoristila. Ne može da bude istina nikad. Neću da se perem od toga. Nek bude. Izašao mi u sustret za auto, okej. Nisam mu ništa ostala dužna - rekla je Anđela.

- Mnogi su rekli da si izgorela na Sofi. Šta tebe tangira vezano za nju? - pitao je Darko.

- Devojka je namazana i folirant je. Lukave i namazane lisice koje misle da su se provukle zbog veze sa Dačom. Nije ona mnogo drugačija od Sofije, ipak su zajedno spavale u krevetu koliko meseci. To je sve njena maska. Osoba koja se na rođendanu Velikog šefa poljubila sa Kristinom. Mića je napravio haos zbog toga. Ona priznaj svoju sek*ualnost. Mića to sve pokušava da zataška za stolom, pa se ne priča o tome. Taj dan je pila malo više alkohola i odmah se pokaže pravo lice. Slušala sam da napolju popije po 15 ili 20 piva. Mislim da se dobro isfolirala. Dobro joj je prošlo to sa MAtejom - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević, nakon napravljenog prvog preseka za sinoćnju "Finalna izbacivanja" ušao je u Belu kuću, te je takmičarima saopštio ko završava takmičenje u Eliti.

Nakon prvog preseka, vreme je da Elitu zauvek napusti Stefan Korda.

Nakon što je došao u studio, KĐole Kralj nije hteo da pruži ruku Kordi, što je njega razbesnelo.

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je Stefanu Kordi da je na vezi Ivana Nikolić, Anina rođena sestra, te je usledilo suočavanje.

- Dobro veče, ja sam presrećna! Danas sam preplakala, a sada sam srećna, napokon da može moja sestra da diše punim plućima. Dobrodošao si zu Malu Planu, a kako ćeš da izađeš, videćeš, mamicu ti je*em klošaru, majmune - rekla je Ivana.

- Šta je ona meni uradila - rekao je Korda.

- Za ovo ćeš biti sve tužen, Ana čim izađe idemo u policiju, ništa ne čekamo. Ti si dobrodošao u Malu Planu, videćeš šta te sve čeka kada napustiš rampu tamo...Dosta je nama da se on izvinjava. Kako te nije sramota, trošio si njene pare, jeo i pio kod nas, uzeo si njen telefon i sve svoje kazne si plaćao?! Kako te nije sramota?! Prvo, za to ćemo da te tužimo što si njenim parama plaćao svoje kazne. Ne daj Bože da te vidimo, Stefane, loše ti se piše...Mama mi je zdravstveno jako loše, ovo kada pogleda, njeno stanje se progoršalo, a sve zahvaljujući Stefanu šta je uradio. Je l' ovo nama hvala?! Kako te nije sramota da kažeš da je moja Ana bila sponzoruša. Tvoja mama briše zadnjice za pare, a i nešto drugo matorcima - rekla je Ivana.

- Ivana, hoću da ti kažem da mi je krivo zbog svega - rekao je Korda.

- Nemoj to više, to se kod nas više ne prima, Ana je morala da sluša to i zbog toga što se plaši. Te fore možeš da prodaš onima koji su te vaspitali, ti si nas iskoristio i materijalno i svakako...Kakav crni kamion?! On je vozio sa kupljenom dozvolom za 200 evra, eno došli su pozivi za Sud u Pirotu - rekla je Ivana.

Sledeći sagovornik Darka Tanasijevića bio je Stefan Karić, kako bi sa njim razotkrio mnoge tajne Bele kuće.

- Žao mi je što nije napravljena fora za lažno superfinale, da se to sve tad izdešava. Da li je neki strah ušao u elitare ili su se pomamili... Najviše imaju strah ljudi koji smatraju da neće doživeti superfinale. Munja je juče podignut, pa je odmah počeo da se svađa sa Stefani. Anđela je pokazala da je mene odala zard naroda i podrške. Danas sam prokomentarisao da ne znam odakle taj gnev. Zamisli nekome kažeš: "Mrzim te". Nije se naša svađa odvijala mesecima, pa da joj se skupilo. Niti smo se posvađali ne znam koliko i kako pa da ima poravo da mi izgovara neke stvari. Za mene je ona jedna od tih ljudi koji se bore za prvo mesto. Ne sviđa mi se način na koji se bori za prvo mesto - rekao je Karić.

- Anđela ti je danas svašta rekla. Koliko teško ti bude da je ti ne izvređaš i da joj ne kažeš sve poput Munje i Terze? Da li namerno ne želiš da joj odgovoriš jer misliš da ona namerno tebe gazi kako bi ti prema njoj bio grub i surov? - pitao je Darko.

- Ja nemam tu mržnju u sebi. Svašta mi je rekla, a ja sam rekao: "Koliko se ja lepo osećam kad joj ovako odgovorim, a ne da je pljujem i vređam". Ona zaboravi u tom trenutku i na Gastoza i na sve, usmeri se na mene, kao da me targetira. Razmišlja samo o meni, ko sam ja i šta sam ja. Nije realno da sam joj u mislima toliko - ispričao je Karić.

Kako su se vratili u studio nakon inetrvjua Stefana Karića, voditeljka Dušica Jakovljević je otkrila da se Stefan Korda čuo sa Saškom Vučenović, te i da je pitao da joj pravi dete.

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića bio je Nenad Marinković Gastoz koji je progovorio o Anđeli Đuričić i ostalim aktuelnim učesnicima Elite 8.

- Uporedio si Anđelu sa šoderom i da nema gde dalje da padne - rekao je Darko.

- Jeste, ali mi je žao kad sedi sama. Nisam mogao ni danas da sama sedi. To je sve prethodilo tome što sam se ja tuširao sa Sofi. Sve gledam da će biti nešto okej, a onda moja komunikacija sa Sofi, eto. To je bila dobra podloga da me odbaci od sebe i da posluša Đedovića da se više ne ponižava - rekao je Gastoz.

- Mnogi su videli tvoju sujetu u toj meri nakon ELitovizije i da zbog toga praviš haos - rekao je Darko.

- Jedino mi je krivo što sam uvukao i Anđelu i Džordi u moju ideju, a nije bodovano onako kako sam ja očekivao. Raditi sa Anđelom onakvu stvar, treba orden i čast da mi se daju. Ja verujem da je Veliki šef oduševljen. Uzeli smo najbitniju nagradu,a faca mi je bila kao da smo uzeli čokoladu - rekao je Gastoz.

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao intervju Nenada Marinkovića Gastoza.

- Videh na portalu da se pokajao zbog svega ovoga s Bebicom, nije se on uopšte pokajao. Niko ne kaže za njega da je on loš, mi samo pričamo o postupcima koji su se desili i koje je uradio. Pričamo o svim tim dešavanjima sada, to nam je posao. Zašto njemu ne postave pitanje, kao što bi Kačavendi sada, da li se on folirao mesecima?! Sada ponovo priča o pitanjima i o tome da li su prazne glave, sećam se da je sedeo i on kod tog istog doktora bio. Ja sam video da on ima neke dijagnoze, nešto kao apstinencijalni sindrom. Njemu je bilo intresantno da ispadne princ, ne baš princ, nego ko ide tim putem. Nadao se do pitanja da tako ispada, a da li je to nada ili želja da to nama tako izgleda?! Ustvari je to foliraža - rekao je Đedović.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Sofi Tkačenko.

- Anđela meni šalje vajb da nema animozitet prema meni, smatram da ne bi izdržala, da bi progovorila svašta nešto što joj leži na srcu ako je već kraj i da prolaze dani. Ja nju slabo poznajem, samo preko stola, ali za stolom se drugačije ljudi pokazuju. Danas sam razmišljala o tome zašto se Anđela i ja nikada nismo družile?! Prvo zbog toga jer sam ja bila povučena, a ona je bila jedina koja mi nije prišla da se pozdravi sa mnom kada sam ušla u kuću. Meni je jako čudno da devojke neće da pronađu prijateljice i drugarice, a nađu dečka?! Nemaju poverenja u drugarice, a imaju poverenja da nađu partnera. - Danas je stiglo pitanje za negativne epitete, ja smatram da je ona samoživa, ume da bude bezobrazna, ne kažem da je samo to, jer je nikada bliže nisam upoznala, ali mi je uvek delovala kao dobra osoba i neko ko je dovoljno stabilan. Delovala mi je iskreno prema meni pre, dosta slatko, jer smo imali par situacija i neki usput razgovor gde je ona meni delovala iskreno - rekla je Sofi.

Voditelj Darko Tanasijević, nakon napravljenog drugog preseka za večerašnja "Finalna izbacivanja" ušao je u Belu kuću, i otkrio ko zauvek napušta Elitu.

- Gledaoci su odlučili i vrlo je jasno, bar meni, koga ću ispratiti iz Bele kuće. U ovom trenutku, bezbedna je jedna osoba, a to je Matora...Ostali su nam Sanja, Sofija, Aleksandra i Uroš. U ovom trenutku, bezbedna je još jedna osoba koja nastavlja svoj put ka superfinalnoj noći, a to je Uroš Stanić. Sanja, Sofija i Aleksandra. Jednu od ove tri dame ćemo ispratiti. Ostaje Aleksandra. Sanja ili Sofija?! Jedna od njih dve ispada iz trke za 100.000 evra. Sanja Grujić ili Sofija Janićijević, u ovom trenutku se opraštamo od Sanje - rekao je Darko.

Sanja Grujić prošle noći zauvek je napustila najgledaniji rijaliti ''Elitu 8'' i zauzela 28. mesto u finalu. Po izlasku progovorila o svom dečku, Marku Stefanoviću koji je i dalje ostao u Beloj kući.

- Ja sam ušla naknadno za njim i bilo bi mi bolno da ja ostanem, a on da ode. Imam vremena da pripremim sve lepo i da preusmerim glasače na njega. Želim da ga vidim u superfinalu. Sva energija mi je bila preusmerena na Marka. Mislim da je on u stanju šoka, treba mu vremena da mu stigne informacija do mozga. Svi se bore za plasman, takav mi je utisak. Ovako nije bilo ni pred praznike, ni pred velike žurke. Od tenzije ne može da se živi. Svaka emisija je neko iščekivanje šta će da se dogodi. Svi su na izmaku snage - rekla je Sanja.

Naredna sagovornica Darka Tanasijevića bila je Aneli Ahmić, koja je progovorila o odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i o najaktuelnijim temama u Eliti 8.

- Trenutno smo mirni. Nisam izdramila, došli smo na žurku i zasmetalo mi je to što, kada je Jordanka pevala, ja počela da pevam, on napravio haos. Smeta mi što nije hteo da dođe da nastavi da se zezamo, a ja sam morala sebi da upropastim žurku. Ja radim po osećaju, volela bih da znam u momentima da odglumim - rekla je Aneli.

- Kako je svaka vaša svađa, ama baš svaka, raskid - pitao je Darko.

- Ne raskinem, blokiram ga! Radimo to svi Darko, hajde, nećemo se lagati. Bilo je da se nećemo svađati i da ćemo biti zajedno. Je l' misliš da je meni lako da sve to slušam?! On je meni kriv jer se on u tim momentima smeje i govori mi da to nije ništa. Njemu je zabavno da se nešto dešava, a meni nije, gde će mi biti?! Što se tiče Baje, mislim da je to što me čovek ne prihvata niti će me ikada prihvatiti, u to sam sto odsto sigurna. Ne sviđam mu se ja kao osoba i kao ličnost, pa se udružuje sa Asminom da me oblate. Dokle god sam ja na malim ekranima, Asmin će tako postupati i udruživati se sa mojim neprijateljima - rekla je Ahmićeva.

Stefani Grujić je u ranim jutarnjim satima napravila žestoku raspravu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom zbog Ene Čolić.

Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez nastavili su svoju raspravu, te je obezbeđenje moralo da napravi zid između njih.

Autor: N.B.