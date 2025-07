Šok! Korda nakon ispadanja odmah zvao Sašku Vučenović: Otkrio da ga Ana više ne zanima, iako joj se KLEO u ljubav (VIDEO)

Istina isplivala na video!

Prethodne noći Elitu je zauvek napustio Stefan Korda i zauzeo 29. mesto u Eliti.

On je nakon ispadanja otišao u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde su gostovali bivši takmičari Marko ĐEdović, Branka Knežević, Milovan Minić i Đole Kralj.

Nakon telefonskog uključenja Ivane Nikolić, sestre Ane Nikolić koja je raskinula sa Kordom, on je rešio da pozove bivšu takmičarku Sašku Večenović, sa kojom se dopisivao tokom sahrane Aninog oca.

Pink.rs je došao u posed snimka na kojem je Kroda rekao da ga Ana ne zanima, i da će se se videti sa Saškom.

- Čuo si se sa Saškom? Šta je sa Anom - upitala ga je Branka.

- Šta fali, vidiš da me je ostavila i njeni to rekli, šta me boli ku*ac - rekao je Korda.

Autor: N.B.