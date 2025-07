Šok!

Ena Čolić je naredna koja je otkrila zašto ona treba da pobedi:

- Glasajte za mene zato što sam stvarna, glasajte jer sam pobedila sama sebe. Nikoga nisam izdala, kkomentarisala sam objektivno sve: Pokazala sam iskrenu i pravu sebe, i stojim iza svega. - rekla je Ena.

- Ja sam pokazala prave kodekse, pravi prijatelj, sportista sam. Hvala mojim vranjancima što sam ovde: Ne dam na svoju porodicu i prijatelje - rekla je Džordi.

- Ja ako pobedim potrošiću pare na dobar život, hvala na svemu: Hvala ljudima koji su slali sve ono što su slali, hvala što ste nas pratili, gledali, što ste uz nas. Hvala mojoj porodici koja je uvek bila tu. Meni je drago što sam dogurao do samog kraja ove godine. Voleo bih da Anđela ove godine pobedi - rekao je Gastoz.

- Ja moram da kažem, pojavila sam se prvi put kao dečak, sada sam devojka, a postala sam najveća dama. Ušla sam ovde da zaradim za oca, ali nažalost preminuo je, sada se borim ovde za moju majku. Volela bih da pobedim, ili bar da budem drugo mesto. Bila sam ovde u vezi, a sada više nisam, jasno da kažem. - rekla je Ana.

- Hvala podršci na svemu, ja sam ovde treću sezonu, moram da kažem da sam pokazala sebe iskreno, borila sam se, nisam se libila nikome da pokažem zube, a nala sam da će mnogi da me osuđuju. Mnogo toga me je povređivalo a sada se sprdam sa tim. Izdržala sam to što su mi prebacivali te stvari, verujem da ću izdržati sve to. Izlazim kao gubitnik, jer za mene bi bila jedina pobeda da sam izašla sa Gastozom. Borila sam se za ljubav,Glasajte za mene jer sam pokazala najbolju sebe - rekla je Anđela.

Autor: N.B.