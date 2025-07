KO JE KOGA TU IZDAO: Kačavenda progovorila o sukobu sa Gastozom, prozvala Džordi, a onda je Anđela otkrila šta zamera bivšoj prijateljici (VIDEO)

Dosta im je svega!

Milena Kačavenda i Anđela Đuričić bile su prve gošće radio emicije, te je Anđela krenula da komentariše njen odnos sa Gastozom:

- Ja Gastozu nikada neću biti neprijatelj, uvek ću biti za njega tu, šta godn da treba, Nema to veze sa ljubavnim životom, niti bilo šta. Mi smo ovde bili sve vreme jedno za drugo i to je to - rekla je Anđela pa dodala:

- Mislim da je on onaj dan prebacio, i ja sam mu to sinoć rekla. Sve je krenulo od viskija, a iskreno da Jordanka nije budila Ivana ništa loše se ne bi desilo. Krivo mi je zbog toga, a Kačavendin i njegovo odnos je zaseban sukoba, to ne bih komentarisala. Smatram da je pogrešmno sve - rekla je Anđela.

- Ja sam htela da razgovaram sa njim, a Jordanka se mešala konstantno. MI smo pokušali da pričamo, a Jordana je sve vreme govorila šta je ona radila i kako - rekla je Milena.

- Smatram da je Kačavenda preterala i da je ona kriva, a to što je Džordanka napravila sve je krenulo od nje i tačka. Oni neka rešavaju kako hoće i moraju, i sukob njega i Kačavende je takav zbog drugih tačnije ona je bliža sa nekim drugim - rekla je Anđela.

- Anđela je l ti glumiš paćenicu ili si stvarno paćenica - upitao je Dača.

- Ne glumim niti sam paćenica, ja sam za Gastoza tu, i uvek ću mu pomoći. Meni je Marko uvek govorio to da sam paćenica, i prozivao me je. Stalno mi je govorio da sam paćenica zbog Gastoza - rekla je Anđela.

- Da li je Karić imao drugu nameru kada je dolazio do tvog kreveta, to je svima čudno? - upitao je Dača.

- Ja jesam sada sa Stefanom u lošim odnosima, ja ne mislim da je on imao lošu nameru tada, a on i ja smo bili u sjajnim odnosima tada i to jue to - rekla je Anđela.

- Mislim da u ovom trentnuku ne pokazuje to, ali ne vidim razlog što je sada uz njega, kada nisu zajedno. Ja sam uvek govorila da ona ima emocije prema njemu, iako to nije delovalo. Meni je muka zbog priča da se dosta toga radi zbog naroda i nacije, to mi nije realno, tu smo gde mo i eto - rekla je Milena pa je dodala:

- Anđela ima pravo da misli da sam ja izdala Gastoza, to je njihovo pravo, a Gastoz je rekao da sam ja uradila Jordnaku u glavu, to je čista laž. Meni je Džordi psovala majku, pa je rekla da nemam mamu, pa je pominjala decu, a što se tiče izdaje, ja sam rekla šta sam imala. Sve je počelo od srede kada sam prokomentarisala situaciju u utorak, ona je bila po strani, ja sam rekla šta je bilo sa Sofi. Je l probelm šta sam ja rekla, ili što sam ja to radio. Meni nije jasno što on podržava Jordanku koja pominje porodicu, on nije njen tata, on je sam govorio da misli da mu se ja kačim, a to nije realno. Znaš kako kažu, ko će da mi sudi, zabole me ku*ac, šta je bilo da su ljudi koji su sa mnom 24 sata vređali ljude. Ko je koga ovde izdao, što nije zamerila Anđeli što je izdala Karića nakon tir godine, Gastoza je pojela sujeta, zbog Elitovizije, uvukao je Sofi u sve. - rekla je Kačavenda.

- Ja nemam šta da kažem, Milena ima svoje mišljenje - rekla je Anđela pa je dodala:

- Ja mene je sve ono što sam čula juče ujutru je izdaja. - rekla je Anđela.

- Meni je Gastoz zamerio što sam ja branila Bebicu, a on brani krmaču Džordi

Autor: N.B.