Enu Čolić čeka preko 40 tužbi: Sita je urnisala zbog monstruoznih prozivki Aneli Ahmić i male Nore, ovo joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

U novom izadnju emisije "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Jovan Ilić i Anastasija Buđić ugostili su Erminu Pašović i Situ Ahmić. Ona samom početku Sita je dala sud o učešću njene sestre Aneli Ahmić u "Eliti".

- Sita, kako si izgurala ovu čitavu sezonu? Kakvi su utisci? - upitao je Joca.

- Odlično sam izgurala, završava se i već osećam rasterećene. Bilo je teško, bilo je suza, ali sve nekako prođe i zaboravi se - rekla je Sita.

- Dva dana do superfinala, ajde da krenemo od početka. Aneli i njeno učešće od samod starta do ovog trenutka? - upitala je Anastasija.

- Jako sam zadovoljna, mislim da je sezonu iznela na svojim leđima. U kući je bilo svega par ljudi koji je nisu dirali, doživela je najgore moguće uvrede i smatram da će joj dugo trebati da se opravi, a mi smo tu da joj pomognemo. Ušla je umorna od prošle sezone i bilo je logično da će teško da podnese. Bilo je likova koji su monstruozni prema njoj, kao što je Jelena Čolić. Pokazala je da nije žena i da nije majka, a moja sestra je od nje doživela uvrede, uzimala joj je dete u usta. Najgore mi je bilo kad je rukama pokazivala i rekla: "Ovako ti k*raju dete", ti klipovi će uvek da kruže i podrška svaki dan to pušta i ja sam ga često puštala jer ne mogu da verujem da postoji jedna žena koja može da kaže tako nešto za devojčicu od četiri godine, da se ruga na njen izgled i govori da je glavata, da je ružna, da će da je k*raju i to su stvari koje ne mogu da se zaborave. Ona sad pokušava da spusti loptu sa Aneli i izađe kao bolja Ena, ali joj to neće proći. Tužila sam je za svako slovo i ima oko 40 tužbi. Ja sam odvojeno tužila i Aneli odvojeno, tako da tu ima i mojih - pričala je Sita.

- Kako je nastao toliki rat između Ene i Aneli? - upitao je Joca.

- Njen ujak je gostovao posle mene i sve je potvrdio i nemam šta da dodam. Ja gledam rijaliti objektivno i subjektivno. Ja sam zbog Site pristrasna prema Aneli, ali je Ena najmorbidnija osoba i reči koje koristi. Mene je tako vređao Bora Santana - govorila je Ermina.

- Ena psuje mrtve kosti Ivanu Marinkoviću i govori da treba da bude u grobu. Ermina, tebe je Bora možda jednom vređao, a Ena to radi 10 meseci - odbrusila je Sita.

- Njoj je Đedović skrenuo pažnju, pa je rekla kako je to rekla da bi je povredila, a nije ona tako misli. Ona ide najniže i sve mrtve je prevrnula. Dešavalo se da je i u prethodnim sezonama bilo dosta vređanja, ljudi su zaboravili. Aneli je ušla polupana, ostavilo je tragove to sa Janjušem. Ne mogu emocije tek tako da se ugase. Ona je zbog tog odnosa ušla polupana i osetljiva. Ona se sa Matejom sprdala da bi skrenula misli i htela je da preboli. Nikome nije jednostavno ko se nalazi tamo - govorila je Ermina.

Autor: A. Nikolić