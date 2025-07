Od ovih reči Baji Vujoviću neće biti dobro: Sita svim srcem stala uz Aneli i Luku, pa žestoko odgovorila na prozivke njegovog oca! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izadnju emisije "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Jovan Ilić i Anastasija Buđić ugostili su Erminu Pašović i Situ Ahmić. Njih dve su dale sud o ljubavnoj vezi Aneli Ahmić i Luke Vujovića, ali i žestoko oplele po njegovom ocu Baji Vujoviću.

- Aneli i Luka su jedini par koji imaju emocije, radost, sreću, celo vreme im je ispunjeno. Vidi se stvarno emocija, jedini su par kod kojih vidim emociju, sreću - rekla je Sita.

- Tata Baja ne vidi - dodala je Anastasija.

- Ko je Baja? Lukinog oca ću da poštedim samo jer je njegov otac, ali bih ga inače razapela. Nije bitno šta je govorio za moju sestru i lagao, bitno je šta je svom sinu uradio. Moja mama je pisala svašta za Luku, ona se još više popali kad vidi šta je rekao, ali neće nikad da kanali svoje dete, a on udara na njegovu muškost i predstavlja ga kao nekog ko nije sposoban. Čovek je izneo laži na račun svog deteta i Luka će da se šokira kad izađe i vidi šta je pričao - govorila je Sita.

- Ja sam čula da Baja voli firmirane stvari i čula sam da ih je ona krala, pa mi je to jedina logika - rekla je Ermina.

- On više ne podržava Sandru, ovo je samo kontra da ne bude da je on odustao. On nije kupio stan ni svom detetu, ni obezbedio nekretninu nikad u životu, ni vozili, ni ništa, tako da ne može ni Sandri da kupi. To je izmišljeno, on nije ni svom sinu, ni ćerki obezbedio stan. Njemu Aneli smeta, ne mogu da kažem zašto, ali imam neke svoje izvore od ljudi iz mesta koje je on i to je na nacionalnoj osnovi. Ja to neću da tvrdim. Kažu da su ga znali dok je bio momak. Na kraju je udario po svom sinu, a ja kažem da to nije istina što je rekao za svoje dete - nastavila je Sita.

- Ermina, da li će opstati veza Aneli i Luke?

- Ja sam bila protiv i Sita i ja smo se svađale. Sad vidim da je to jedna od najrealnijih veza, ko želi da se kune, pa da se pomiri? To znači da emocija stvarno postoji. Ja navijam i nadam se da će da ostanu zajedno, pre svega iz inata onom Baji. On je kao derište i rijaliti tata koji je dočekao preko sina da dođe do pažnje.

Autor: A. Nikolić