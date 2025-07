Karambol u studiju!

U uživo emisiju "Finalna izbacivanja" uključila se majka Marka Stefanovića, te je usledilo suočavanje sa Sanjom Grujić.

- Dobro veče svim gledaocima i gostima u studiju. Dobro sam, s obzirom na okolnosti, dobro - rekla je Markova mama.

- Slušamo jednu priču od Marka i Sanje, a jednu priču od supruga i mlađeg sina - rekla je voditeljka.

- Nisam se oglašavala jer nisam htela da pravim Marku dodatnih problema i dok je Sanja bila unutra. Šta sam ja Sanji uradila da se ona ne bi pozdarvila sa mnom, pošto joj mi nismo fokus, ona će meni biti fokus - rekla je Markova mama.

- Drago mi je što je Markova mama priznala da sam ja prihvaćena s njihove strane, što demantuje njihove navode da je razdor nastao zbog Markove veze sa mnom - rekla je Sanja.

- Nisi direktno, ali indirektno jesi. To što je Marko izneo to nema veze s tobom i to niko ne osporava, mene intresuje zašto se ne bi pozdravila sa mnom - rekla je Markova mama.

- Razlog iz kog ne bih želela da se pozdravim jer Slađa kada je pričala o tome kako je Markova mama sačekala kod rampe i pričala da sam ku*va, ja sam zamolila Marka da zamoli majku da se oglasi, međutim, do demanta nije došlo. Nama kada su bili potrebni odgovori nismo ih imali, nego smo pušteni da se kidamo - rekla je Sanja.

- Ti mene ako imalo poznaješ znaš da se ja tim rečima ne služim, to treba da ti bude jasno, ja to nikada nisam rekla! Nije u mom stilu da ja pričam takve reči, a pogotovo ne Slađi. I sama znaš da se nikada nisam oglašavala, ali ne zato što meni neko brani, kao što si sama rekla da se ja ne pitam ništa u ovoj kući, nego nisam želela. Meni niko ne može da zabrani da ja viđam svoje dete, a sada ću da ispričam istinu. Što nisi ispričala da je Marko živeo šest meseci kući?! Marko je živeo kod kuće od 10. maja do 15. novembra - rekla je Markova mama.

- Ja Vama nemam potrebe da odgovaram na pitanja - rekla je Sanja.

- Živeo je kući u Ugrinovcima. Jeste, pakovala si ga ti u Mitrovici, ali nemoj da predstavljate da se niste odvajali ni dana. Dolazila si kod njega petkom, a vraćala se nedeljom, svaki put kada si ga dovozila prebacivala si mu pare za putarinu. Ti si izgovorila da je on džukela za udomljavanje, da si ti klasa za nas, Marka se nije niko odrekao, naša vrata su za njega uvek otvorena! - rekla je Markova mama.

- Nije zbog mene Marko bio zanemaren i koje pi*kio u krevet do 14. godine, nisam ja govorila kako će moj sin završiti u zatvoru zbog pojasa, nego Vaš suprug - rekla je Sanja.

- Zašto me nisi na vreme obavestila do kog datuma je zadnji rok za slanje poklona?! Nego si čekala da prođe rok, pa mi kažeš: "Zakasnili ste". Njen plan je bio da ništa ne pošaljemo - rekla je Markova mama.

- Pošto je Marko rekao da ste uzeli 30.000 evra, očekivao je onda da se malo otvorite - rekla je Sanja.

- Zašto je Marko došao da živi u Ugrinovce od 10. maja do 15. novembra?! Zato što ga je tvoja majka nazvala kopiletom u salonu. Dosta sam ja ćutala, neću više da ćutim! Ono što ne ide u prilog, to ćete da gurnete ispod tepiha...On je više puta hteo da dođe kući, ne znam zašto su se svađali, a ona u svakoj svađi vređa mene, Sašu i Mihajla. 10. maja je on mene nazvao i rekao je da se spakovao, da je dobio uvrede od salonu od nje da je debil, pa je njena mama uskočila i rekla mu da je kopile. Poludeo je, pokupio je stvari i došao je kući. To njeno: "Nisu se razdvajali ni dana" može da priča onome ko ih ne zna. Kako se proveo za Uskrs? Kada ga je boleo zub, kada si mu rekla: "Da bog da ti se upalio zub" i ostavila ga kod kuće kao kuče i otišla na ručak kod svojih - rekla je Markova mama.

- Šta ste vi to najviše zamerili Sanji - pitala je Ana.

- Tako je, rekla si mu, a kada si videla da mu stvarno nije dobro, onda si otišla s njim kod zubara...Po čemu su ti klasa za mene?! Ja Ana dosta mogu da trpim, ali sve ima svoje granice, ona je svoju prešla i tu je kraj i to se neće promeniti za tri života - rekla je Markova mama.

- Marko je sam pričao da je urinirao do sedmog razreda i da ne želi da priča razloge i da ako se njegov tata ne zaustavi, da će ispričati i pravi razlog. Umesto demanta, odgovor na to je bio da je u vezi sa ku*vetinom i da je delikvent koji će završiti u zatvoru - rekla je Sanja.

- Zašto je onda Marko takve stvari iznosio ako Vi kažete da je neistina - pitala je voditeljka.

- Ne znam, meni je žao što se oseća zapostavljeno, pružili smo im obojici onoliko koliko smo bili u mogućnosti. On se promenio od kada je počeo sa Sanjom da se zabavlja, počeo je da laže, da ima taj neki stan, kada su kupili stan ja to stvarno ne znam - rekla je Markova mama.

- Nije se Markov odnos s Vama promenio od kada je bio sa mnom u vezi, nego od kada je saznao da je njegov otac iznudio 30.000 evra, ona mu je poslala 25.000 evra na njegov račun i 5.000 evra na račun njegove majke. Meni je sumanuto bilo da neko tek tako šalje 30.000 evra, Markov otac je poslao Markovog mlađeg brata u Sloveniju kod nje, ja sam samo rekla da je to dovođenje u opasnost život svog deteta - rekla je Sanja.

- S kojim parama da kupe taj stan?! - rekla je Markova mama.

- Kada smo iznajmili prvu garsonjeru, gospođa nije želela da dođe na useljenje i na ručak - rekla je Sanja.

- Bila sam na otvaranju salona...Ona je samoživa, ona želi samo za sebe da ga ima, mi smo ga stvorili nije ona. Ona je jedinica, razmažena je i sve je navikla sebi - rekla je Markova mama.

- Šta očekujete da će biti nakon Markovog izlaska - pitala je Ana Radulović.

- Ja ne želim da mu se mešam, ako on misli da je ona devojka s kojom želi porodicu, ja mu želim svu sreću, ali ona je sa mnom završila za tri života. Ljuta je njegova kompletna porodica, ali to njega verovatno ni ne dotiče - rekla je Markova mama.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić