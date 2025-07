Ne može očima da ga gleda: Anđela oplela po Kariću, ubeđena da mu smeta njen odnos sa Gastozom, pa prozvala Kačavendu (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Voditelj Darko Tanasijević je razgovarao ispred Dubioze sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- U Beloj kući gori kao nikada, dosta njih je sada u sukobima, ima i očekivanih i neočekivanih. Moram da kažem da me nije iznenadilo zahlađenje između MIlene i Gastoza, ali me je iznenadilo to što je ona rekla. Ja sam mnogo razočarana u to što je ona rekla sve o njemu a imali su blizak odnos, ona je prešla sve granice nakon tih uvreda - rekla je Anđela pa je dodala:

- Meni kada nešto smeta, ja to kažem odmah, juče je rekla da sam ja pričala Gastozu nešto za nju, ali to se nije desilo. Snatran da je sada mnogo lakše da mi kaže, a rekla je da ima izgrađeno mišljenje o meni. Ja nikome ništa nisam prećutala,

- Karić je rekao da ti gaziš po mrtvima za svoji cilje - rekla je Darko-

- Meni je delovalo da on to priča o Eni, ona je ta koja je pominjala mrtve osobe. Definitivno smo mu Gastoz i ja trn u oku,, On je presmešan, a svi znamo da je on meni pisao napolju a ne ja njemu. to što on priča je laž, Meni Stafni nije ništa, ne mam ništa da mu kažem. Svi znamo moje mišljenje o Kariću ali on ima jednu izbiljnu mrlju.

- MNoram da kažem da ja Sofiju baš ne podnosim, ona mi je baš loša, i ubeđena sam da će ona i Stefan imati nešto - rekla je Anđela.

Autor: N.B.