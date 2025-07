NAROD JE ODLUČIO! Evo ko je zauzeo 27. mesto u Eliti 8 (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević, nakon napravljenog prvog preseka za večerašnja "Finalna izbacivanja" ušao je u Belu kuću, te je tako podigao najugroženije učesnike u ovom momentu.

- Vreme je da saznamo ko su ugroženi finalisti. Vrednuje se, meri se i ocenjuje se sve što se pokazali od početka, pa do današnjeg dana. Verujem da srca mnogih od vas lupaju i tuku u ovom ritmu, jer posle svih ovih meseci koje ste proveli ovde, vreme je da se suočite sa svim postupcima i odlukom gledalaca. Vreme je da saopštim ime prve osobe koja je ugrožena prve noći, a to je Luka - rekao je Darko.

- Mislim da su to uradili da vide moju reakciju kada me podigneš. Nisam samouveren, siguran sam da danas neću ispasti, možda sutra, ali danas ne verujem. Vodim se time da sam dao svaku svoju stranu, tako da koliko sam iritirao nekoga, toliko sam bio zanimljiv i verujem da odskačem od dosta ovih učesnike koje sede za stolom - rekao je Luka.

- Vreme je da saznamo ime druge osobe koja je ugrožena u ovom trenutku. I za mnoge desiće se neka iznenađenja ove noći. Druga osoba koja je ugrožena u ovom trenutku i koja će stati tik do Luke je Sandra - rekao je Darko.

- Znala sam da ćeš mene da podigneš. Ja mislim da ću ostati, jer sam sigurna, isto sam i ja tako samouverena - rekla je Sandra.

- Ja smatram da se Sandrina stolica trebala odavno klimati jer ništa nije pokazala ovde. Smatram da ovde sedi i ništa ne radi, sem što se ubacuje kod mene i Luke. Vreme je da njena podrška zakaže - rekla je Aneli.

- Luka i Sandra neće biti sami, njima će se pridružiti još jedan finalista ili finalistkinja. Mesto do Sandre i Luke vreme je da zauzme i Dača - rekao je Darko.

- Ništa Darko, mislio sam da će biti sreda, četvrtak ili petak, to sam očekivao. Voleo bih da budem u superfinalu, svako bi voleo, ali nije da sam nešto iznenađen - rekao je Dača.

- Vreme je da saopštim ime još nekoga ko je ugrožen nakon prvog preseka glasova gledalaca za ovu finalnu noć. Luki, Sandri i Dači će se pridružiti još jedna devojka, a to je Džordanka - rekao je Darko.

- Očekivala sam da ću večeras, nijednom do sada nisam podignuta do sada, nisam bila u temi, nisam bila u vezi, bila sam iskren prijatelj...Ja smatram za sebe da nisam kmet, jer zna Gastoz da ja imam svoj stav, ja ne dam na svoju porodicu i prijatelje, takva sam i to je to - rekla je Džordi.

- Neko od vas pridružiće se Jordanki, Luki, Sandri i Dači. Marko, moram da ti kažem da je u ovom trenutku ugrožen Peja - rekao je Tanasijević.

- Verovatno zbog mog današnjeg odgovora, zato sam i obukao ovoga da se podsetim zastave Srbije. Mislim da sam pokazao ovde neke svoje stavove i da sam se borio srčano, ostalo me ne zanima ništa. Više puta sam rekao da na svakog utiče emotivni odnos, da bi se svi drugačije pokazali da nismo u emotivnom odnosu. Da sam bio i sa nekom drugom devojkom, verovatno bi to izašlo iz mene. Ne krivim Enu kao Enu, kao personu, ali u nekim situacijama nije trebalo da dođe do konflikta - rekao je Peja.

- Vreme je da ustane još jedan muškarac koji je ugrožen u ovom trenutku. Vreme je da ustane, jer je u ovom trenutku ugrožen, a to je Ivan Marinković - rekao je Darko.

- Drago mi je, volela bih najviše na svetu da on ide kući i da on nikada više ne uđe. Gadan mi je samo baš. Peja je dobar dečko, divan, ume da bude, a Ivan nikada nije, Ivan je grozan lik - rekla je Ena.

- Mislim da sam ugrožen kao i većina učesnika ovih dana, jer je ove sezone velika konkurencija, da su trenutno ljudi koji sede za ovim stolom pretedenti za visoke plasmane - rekao je Ivan.

- Vreme je da poštedim stresa jednu osobu od ovih, a to je Sandra. Bezbedna je još jedna osoba, a to je Ivan. Bezbedna je još jedna osoba, a to je Peja. Peja ostaje u Eliti i bori se za ulazak u superfinale. Vreme je da sedne još jedna osoba, a to je Luka. Džordi ili Dačo?! Neko je bio Tračo, neko kmet, tako ste vi govorili ovde, narod koji vas gleda 10 meseci doneo je konačnu odluku. Jedno od vas dvoje više ne želi da vidi u Beloj kući. Vreme je da u ovom trenutku Elitu napusti Džordi - rekao je Darko.

