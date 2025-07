Najsrećnija sam bila sa Pejom: Ena sumirala svoje bitisanje u Eliti 8, priznala sebi i gledaocima da je njenom ljubavnom odnosu došao kraj (VIDEO)

Neočekivano!

Ena Čolić je otkrila vodteilju Darku Tanasijeviću da je definitvno kraj njenog odnos sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Došao je kraj naše veze, to je to, previše je bilo grešaka, ali nema ih više, donela sam, odluku i on ju je prihvatio. Komentarisali smo kako ćemo se nas dvoje pozdraviti, ono kao aj ćao, to mi je tako glupo. Njemu je maloćas bilo teško da me zagrli kada je ostao. Ispada da sam ja neka veštica - rekla je Ena pa je dodala:

- Ja se nadam da kada iztađem napolje da ćže btii, jao Ena šta mi bi, ali ništa od toga - rekla je Ena.

- Ena, kakva je situacija u kući - upitao je Darko.

- Stefani i MUnja su mi haos, to je sramota. Meni ceo datj odnos nema smuisla. Sofija je danas komentarisala prvin put kako treba sukob Kačavende i Gastoza. Ona je danas odabrala stranu. MOj stav de da je MIlena u pravu za sukob nje i Gastoza, Anđela sedi sa njim normalno posle svega, to je zbog rijalitija. Ona kao boluje za njim a ljubavi nema. Ono što Gastoz priča da bi više voleo da Anđela pobedi, ali ništa od toga - rekla je Ena.

- Najviše žalim jer sam u pojedinim situacijama izgeldla kao demon, što sam govorila neke reči koje nisam trebala da kažem, najviše mi je žao što nisam izašla sa Pejom odavde, a najpobnosnija sam što će mam moći da me pohvali - rekla je Ena.

Autor: N.B.