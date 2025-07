Milica i ja imamo bolji odnos od Munje i Stefani: Terza otkrio da je Gastoz FOLIRANT, pa se dotakao veze najboljeg prijatelja (VIDEO)

Šok!

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića bio je Bora Terzić Terza koji se dotakao sukoba Milene Kačavende i Gastoza:

- Stiže kraj, pucaju ljudi, pucaju odnosi. Videlo se sve sada, Gastoz je bio lažan u odnosu sa Kačavendom. ON je dosta pogrešio, Milena ga je branila tokom čitave sezone. Moj i Milenin odnos je takav, ali mi se poštujemo - rekao je Terza pa se osvrnuo na pitanje koje je Đedovič postavio Anđeli:

- Anđela je svesna šta radi, njegovo pitanje ju je raskrinkalo. Moram da kažem sukob MIlene i Gastoza u utorak, Anđela je otišla kod Milene ne kod Gastoza. Vidim da MIlena ne želin da uđe u sukob sada - rekoa je Bora.

- Moram da kažem od kako je Munja podignut, on se pogubio, ja to ne mog, meni je to stresno. Stefani ne može MUnju očima da gleda, ona se kaje što je vrećala majku MAtori, MIlica i ja imamo bolji odnos sada od njih - rekao je Bora.

Autor: N.B.