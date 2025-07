SAZNALA SVE! Korda ponovo uhvaćen u laži, Ana saznala za dopisivanje sa Saškom, pa donela odluku: ZOVEM POLICIJU, NASILNIČE! (VIDEO)

Sada je sve jasno!

Nakon što je Ana Nikolić ispala iz Elite i zauzela 26. mesto, Stefan Korda se rasplakao u studiju.

- Meni je krivo što sam joj sve to priredio, teško mi je - rekao je Korda pa je dodao:

- Sve što sam radio radio sam iz sprdnje ali sada je tako.

Ana je nakon toga ušla u studio sa osmehom na licu pa je pogledala Kordu koji je plakao a Ana ga je zagrlila.

- Izvini molim te, kajem se za sve, krvio mi je. Ne mogu bez tebe, kunem ti se. - govorio je Korda.

- Ana on se čuo sa Saškom rekao joj da će da joj pravi dete, zvao je na bazen - dodala je voditeljka.

- Ja sam okrenuo list, rešio sam da sve rešim. Radio sam sve to samo da bi ti ostala u superfinalu - rekao je Korda,

- To je već treća priča, to je sramota - rekla je voditeljka.

- Saška i ja smo popričali na par minuta, Đole ju je zvao i eto - rekao je Korda i nastavio da plače,

- Poslednji put reci šta je bilo - rekla je Ana.

- Nakon svađe sa tvojom sestrom, Đole je pozvao Sašku i eto - dodao je Kroda.

- Mrvice pokaži poruke - rekla je voditeljka.

- Zvao si je da se vidite sutra - upitala je Ana.

- Ja sam hteo da joj pljunem u facu zbog svega - dodao je Korda,

- On je njoj pričao da će da joj pravi decu - rekla je voditeljka.

- To je to, naša priča je završena, mrš tamo đubre nevaspitano, dokle misliš da me ponižavaš - upitala je Ana.

- Meni je krvio zbog svih mojih postupaka, - govorio je Korda.

- Ja sada zovem policiju, treba mi zabrana prilaska, on je meni pretio da mi neće da mira, da će da mi lomi svaki auto, ne želim to - govorila je Ana.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.