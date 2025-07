ŠOK ZA ŠOKOM! Saška se uključila u uživo program, Korda pokušao da prevrne Anu pljuvajući Vučenovićevu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović saopštila je gostima u studiju da je na telefonskoj liniji Aleksandra Saška Vučenović, koja je progovorila o porukama koje joj je slao Stefan Korda.

- Ispratila sam donekle. Nema šta, ne znam odakle da počnem. Trebalo bi da se zna kada se dešavalo ono sa Kordom, tu su izašle prepiske. Ja sam bila u kafani sa dve drugarice, zvoni mi telefon, kad ono Đole. U jednom momentu je mene Korda pitao da idemo na neki bazen, ja sam mu rekla: "Da, da, čućemo se", on je meni pisao poruke, zvao me je, mislim da sam mu se javila i posle me je zvao ponovo - rekla je Saška.

- Kada si mu se javila, šta ste pričali tada - pitala je Ana Radulović.

- Iskreno da se setim, ja sam bila malo popila. Ana, on je bio srećan, on je mene odmah pozvao. Ne znam kada je ispao, odmah me je zvao. Ma to je klasičan manipulator koji priča sve najgore za mene. To što je on hteo, to je samo za njegov mozak. Iskreno, od mene jedan savet za Anu, treba da se skloni od bolesnika - rekla je Saška.

- Slušaj ti mene klošarko jedna! Ja sam vrlo dobro zapamtio šta si ti radila kada si bila u Eliti. Kada je Stefani došla u Elitu došla je informacija da si ti jela go*na da si zaljubljena u mene, a ja sam te kontaktirao da ti kažem da ne jedeš go*na. Hteo sam da te vidim da te pljunem u facu i da se izraspravimo - rekao je Korda.

- Mene zanima na koji si bazen hteo da me vodiš, pošto ne idem na svaki - rekla je Saška.

- Nebitna si mi u životu, nebitna si - ponavljao se Korda.

- Ja sam mu donela lično prazan novčanik, samo telefon i istekla dokumenta - rekla je Ana Nikolić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić