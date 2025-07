Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama u Eliti organizovana su ''Finalna izbacivanja''. Voditelj Darko Tanasijević sa učesnicima je razgovarao tokom čitave večeri, dok su sagovornici voditeljke Ane Radulović bili bivši takmičari. Ono što je podiglo veliku prašinu su brojna telefonska uključenja i suočavanja.

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa gostima u studiju, konkretno sa Sanjom Grujić i Stefanom Kordom.

- Iskreno da ti kažem da se osećam okej. Nije mi svejedno jer je Ana unutra sama, ja sam danas ceo dan pratio na strimovima. Spavao sam možda samo sat vremena, teško mi je kada je gledam kako se unutra bori za svoj opstanak. Danas sam razmišljao o svemu i shvatio sam da nisam trebao tako da se ponašam prema njoj, jer je ona to najmanje zaslužila od mene - rekao je Korda.

- S obzirom da je samo dva dana pred kraj rijalitija, srećna sam što sam izašla pre njega, jer je razlog mog ulaska bio nedostajanje. Da sam ja ostala, a da je on izašao, moja svrha ne bi postojala, tako da sam srećna...Nedostajanje i povezanost, zapravo da ti je partner izvor svega...Nije mi to bio prioritet, imam mnogo važnije stvari, računi i telefoni i ostale obeveze, kao što Marko njima nije bio prioritet, mislim da ni oni meni nisu prioritet. Ja sa tim nemam ništa, niti su zaslužili da ih kontaktiram. Moja mama je podnela tužbe protiv nekih učesnica, jer dok je moja mama sahranjivala brata, neko joj je sahranjivao porodicu. Nisam ni spavala, još sam u stanju šoka - rekla je Sanja.

Milosava Pravilović bila jedna od gošći u studiju, oplela je po Milovanu Miniću, sa kojim ne želi ni da se čuje ni da, kako je rekla, ga sretne negde.

- Ne daj Bože da se nikada čujemo, a ni da se sretnemo posle onoga svega i njegove petljavine sa Urošem, to je neoprostivo. Taj čovek koji je prodao moje dete, sarađivao je sa Urošem, bivšim mužem Aleksandrinim, ima dete s njim. Svi su napadali Aleksandru i verovali Milovanu, a ona je bila nemoćna. Kako da se ovca brani kada je napadne 10 vukova?! Šta ja sve čujem ovde?! Strašno - rekla je Milosava.

Nakon odgledanog priloga jedne od rasprava Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Gastozom.

- Gastoze, šta se danas dogodilo sa voditeljima radija - pitao je Darko.

- Trudio se radio "Daća", Teodora i Daća su se potrudili da ljudima daju smernice kako da indirektno izvređaju mene i Anđelu. Osilili su se, a dobili su radio emisiju jer su smatrali da su Terza i Munjez pristrasni. Psovala mu je decu, a danas ga nije ni pomenula kada je rekla: "Glasajte za mene", on je čuva kao malo vode na dlanu, a ona mu iza leđa radi ovo. Ulazi on unutra kao veliki koteški donžuan i kaže: "Glasajte za mene, ja sam već pobednik, imam Teodoru" - rekao je Gastoz.

- Mnogi su ostali u šoku zbog načina na koji si se obratio glasačima da glasaju, mnogi te ismevaju, a neki kažu da te je pojela sujeta i da si se pomirio sa tim da si već izgubio - pitao je Darko.

- Ja znam da imam ogroman fond burazengija, to stoji već 15 godina, možda se to i povećalo ili se promenilo, možda su shvatili da sam ja ljiga, loš prijatelj, prevarant u ljubavi, zavlačio devojku...Možda postoji verovatnoća da su ljudi poverovali ovima u rijalitiju i rekli: "Nećemo za Gastoza više da glasamo, on je fejk", generalno znam da ljudi glasaju, ali neću da promenim iskaz da želim da Anđela pobedi. Što se tiče Karića, ustao je malo besan, ono što je Anđela rekla je nešto što nije sud još dokazao i ne treba to da se pominje. Svako ko digne ruku na ženu je za mene katastrofa, ja tu devojku znam, ali ja nisam bio tu i nemam pojma. Mislim da je baš rekao na osnovu toga što Anđela gazi jako na tu temu i da je to nešto na šta ona gazi "preko mrtvih" - rekao je Gastoz.

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa Keti Samardžić o Gastozu i Anđeli Đuričić.

- Nemam ja tu šta mnogo da kažem osim onoga što sam rekla. Ja i dalje stojim pri svom stavu, prosto su njih dvoje dva različita sveta. Da, shvatam ga kada kaže da je prelepa, ona jeste prelepa i to je istina, ali eto na kraju, njemu je samo ostalo to da je ona na bazenu prelepa...Ono što ja mogu da tvrdim životom je da je on bio zaljubljen u nju, ali je on video kolike su njihove razlike, na sve to dodajem da ga je lagala. Baš me briga da li je bila s Pavlom, i njega baš briga, ali ga je lagala za neke stvari - rekla je Keti.

- Misliš da je on bio predan i iskren, a da ona nije bila kako treba - pitala je Ana.

- Ne mislim da ona nije bila kako treba, ona je bila preposvećena, a to nekada neke ljude zna da guši, mene bi gušilo, na primer. Na njenom licu ja nisam nikada videla bilo kakvu emociju, bilo šta. On nije kriv ni za šta, apsolutno ni za šta - rekla je Keti.

U uživo emisiju "Finalna izbacivanja" uključila se majka Marka Stefanovića, te je usledilo suočavanje sa Sanjom Grujić.

- Dobro veče svim gledaocima i gostima u studiju. Dobro sam, s obzirom na okolnosti, dobro - rekla je Markova mama.

- Slušamo jednu priču od Marka i Sanje, a jednu priču od supruga i mlađeg sina - rekla je voditeljka.

- Nisam se oglašavala jer nisam htela da pravim Marku dodatnih problema i dok je Sanja bila unutra. Šta sam ja Sanji uradila da se ona ne bi pozdarvila sa mnom, pošto joj mi nismo fokus, ona će meni biti fokus - rekla je Markova mama.

Voditeljka Ana Radulović postavila je pitanje majci Marka Stefanovića:

- Da li je Vas bolelo kada je Sanja rekla Marku da bira između nje i Vas?

- Naravno da me je bolelo, ja sam njega čuvala 23 godine, to je moje dete - rekla je Markova mama.

- To se odnosilo na rijaliti, da li će mu fokus biti rijaliti ili prošlost. Ja nisam kriva, nego v, ja nisam ništa pričala o vama, nego Marko, vi ste vređali mene, ne ja vas. Ona je rekla da je čuvala Marka 23 godine, a gde je nakon toga - rekla je Sanja.

- Marko je hteo da pokuša sa drugim devojkama, meni su se javljale devojke sa kojima se on dopisivao - rekla je Markova mama.

Nakon uključenja mame Marka Stefanovića, Keti Samardžić je prokomentarisala situaciju.

- Dira me to, čudi me to, ja sam pre svega majka muškog deteta koje ima, za sada dugu vezu. Ana, kako da ti kažem?! Ovo što ona pokušava na Sanju da prebaci, ovo je budalaština, Sanja ništa nije izgovorila za ovo što je napala gospođa, to je sve rekao Marko. Ona ovo treba da reši sa svojim suprugom i unutar moje porodice. Devojka mog sina je za mene najbolja na svetu jer mog sina čini srećnim. Neke stvari se rešavaju unutar porodice i verenica, devojka nema veze s tim, kao što ni Sanja nema veze s tim - rekla je Keti.

- Evo imamo čist primer i Milosava, ona se nija javila i ušla je da brani svoje dete - rekla je Ana.

- Ali branila je od čega?! Da li ima potrebe da brani od odnosa u kom njeno dete napreduje?! Gde je bila tri godine?! Gde je bila da usreći svaki deo njegovog života, tako da ne znam gde su bili tada i sve ovo vreme dok se njegovo dete kidalo. Ne mogu više da ćutim! Ja sinoć izgovaram da Marka podržavam da ide kod njih i ona umesto da čeka svoje dete, ona se javlja i ponižava me i priča da je Marko sve što je izneo, da je to istina. Ovo je degradiranje svog sina, ja sam Marka možda nazvala tako, ali su ga njihovi postupci doveli do toga da se oseća tako - rekla je Sanja.

Voditelj Darko Tanasijević je razgovarao ispred Dubioze sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- U Beloj kući gori kao nikada, dosta njih je sada u sukobima, ima i očekivanih i neočekivanih. Moram da kažem da me nije iznenadilo zahlađenje između MIlene i Gastoza, ali me je iznenadilo to što je ona rekla. Ja sam mnogo razočarana u to što je ona rekla sve o njemu a imali su blizak odnos, ona je prešla sve granice nakon tih uvreda - rekla je Anđela pa je dodala:

- Meni kada nešto smeta, ja to kažem odmah, juče je rekla da sam ja pričala Gastozu nešto za nju, ali to se nije desilo. Snatran da je sada mnogo lakše da mi kaže, a rekla je da ima izgrađeno mišljenje o meni. Ja nikome ništa nisam prećutala.

- Karić je rekao da ti gaziš po mrtvima za svoji cilje - rekla je Darko.

- Meni je delovalo da on to priča o Eni, ona je ta koja je pominjala mrtve osobe. Definitivno smo mu Gastoz i ja trn u oku,, On je presmešan, a svi znamo da je on meni pisao napolju a ne ja njemu. to što on priča je laž, Meni Stafni nije ništa, ne mam ništa da mu kažem. Svi znamo moje mišljenje o Kariću ali on ima jednu izbiljnu mrlju.

Nakon priloga u kom je prikazana rekapitulacija Anđelinih reči o Stefanu Kariću i njenom mišljenju, voditeljka Ana Radulović dala je reč Keti Samardžić kako bi dala svoj sud o tome na koga je Anđela mislila kada je rekla: "Ti ni svojoj mami nisi favorit".

- Evo neka bude da sam ja pogrešila, nije rekla Gastozu, a kome je rekla?! Ja u ovom klipu čujem samo Anđelu i Gastoza - rekla je Keti.

- Ona je rekla da je rekla Kariću - rekla je voditeljka.

- Ma dajte ljudi molim vas, čuju se samo Anđela i Gastoz. Ja nemam slušalice i to, ali ne znam zašto ne sme da kaže. Ne znam odakle onom čoveku onoliko strpljenja. Da je mene hranio i toliko uzdizao bilo ko unutra, ja ne bih imala obraza da mu kažem ništa ružno, ništa! - rekla je Keti.

- Ne pravdam sve afektom, ona je iz povređenosti i neuzvraćene emocije je to izgovorila. Ja sve što pričam u životu, ja pričam po onome kako je meni. Ja sam izgovorila neke zastrašujuće stvari, gledam kako se osećam u trenutku kada tako kažem. Mislila je da je kraj rijalitija, slagaće, proći će - rekla je Sanja.

Voditelj Darko Tanasijević, nakon napravljenog prvog preseka za večerašnja "Finalna izbacivanja" ušao je u Belu kuću, te je tako podigao najugroženije učesnike u ovom momentu.

- Vreme je da poštedim stresa jednu osobu od ovih, a to je Sandra. Bezbedna je još jedna osoba, a to je Ivan. Bezbedna je još jedna osoba, a to je Peja. Peja ostaje u Eliti i bori se za ulazak u superfinale. Vreme je da sedne još jedna osoba, a to je Luka. Džordi ili Dačo?! Neko je bio Tračo, neko kmet, tako ste vi govorili ovde, narod koji vas gleda 10 meseci doneo je konačnu odluku. Jedno od vas dvoje više ne želi da vidi u Beloj kući. Vreme je da u ovom trenutku Elitu napusti Džordi - rekao je Darko.

Jodranka Denčić je nakon ispadanja stilga u sudio kod voditeljke Ane Radulović gde su je čakali bivši takmičari Elite, Keti Samardžić. Milosava Pravilović, Stefan Korda i Mrvica i Sanja Grujić.

- Nisam očekivala da ću doći do ovde, ali srećna sam. Moram da kažem ja sam htela da se pozdravim sa svima, ali pošto ljudi neće, ja neću - rekla je Jordanka.

- Ne bih da se pozdravljamo, jer jasno je da nema ništa tu normalno. Moju majku je kontaktirao tvoj brat Kimi, i da je demanovao sve što si rekla - rekla je Sanja.

- Je l se sećaš kada si me provocirala, kada si pominjala Ani oca i majku? - rekao je Korda.

- Radila sam to, jer si me ti nervirao, ti si joj zagročao život. Svakakve reči si joj govorio - rekla je Džorid.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Stefan Karić, koji je prokomentarisao najaktuelnije teme u Beloj kući.

- Primetio sam danas tokom tvog gostovanja u radio emisiji da su te inspirisala izlaganja tvojih cimera prepodne. Ti si shvatio mnogo o njima na osnovu toga - pitao je Darko.

- Da, odmah su iskazali nešto što je njima najbitnije i na čemu su oni radili i šta su želeli da pokažu. Bilo mi je jasno zašto su neke stvari radili, čuli smo da ispada kao da je Gastoz namerno sve radio da bi Anđelu doveo na prvo mesto, ta rečenica da svi glasaju za nju, mislim da je bila neiskrena - rekao je Karić.

- Ti si rekao da je Anđela gajila neke emocije i simpatije prema tebi i da je rešila od početka da se nakači na tebe i da joj budeš sredstvo za pravljenje ljubavne priče. Kako si došao do tog zaključka - pitao je Darko.

- To je jedna od mojih teorija, jer mi se vrzma dosta teorija u glavi. Današnje njeno izlaganje mi je utvrdilo da je ona to uradila zbog naroda jer je kao pokazala da je hrabra. To je ono kada je neko na sve spreman da dođe do onoga što je zacrtao. Nije loše biti istrajan, ali nisam za to da svašta nešto moramo da progutamo da bi došli do nečega - rekao je Karić.

Ena Čolić je otkrila vodteilju Darku Tanasijeviću da je definitvno kraj njenog odnos sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Došao je kraj naše veze, to je to, previše je bilo grešaka, ali nema ih više, donela sam, odluku i on ju je prihvatio. Komentarisali smo kako ćemo se nas dvoje pozdraviti, ono kao aj ćao, to mi je tako glupo. Njemu je maloćas bilo teško da me zagrli kada je ostao. Ispada da sam ja neka veštica - rekla je Ena pa je dodala:

- Ja se nadam da kada iztađem napolje da ćže btii, jao Ena šta mi bi, ali ništa od toga - rekla je Ena.

- Ena, kakva je situacija u kući - upitao je Darko.

- Stefani i MUnja su mi haos, to je sramota. Meni ceo datj odnos nema smuisla. Sofija je danas komentarisala prvin put kako treba sukob Kačavende i Gastoza. Ona je danas odabrala stranu. MOj stav de da je MIlena u pravu za sukob nje i Gastoza, Anđela sedi sa njim normalno posle svega, to je zbog rijalitija. Ona kao boluje za njim a ljubavi nema. Ono što Gastoz priča da bi više voleo da Anđela pobedi, ali ništa od toga - rekla je Ena.

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa gostima u studiju o Eni Čolić i njenom učešću.

- Uvek ja imam komentare na njen račun, ne znam kome ona može da bude simpatična, devojka ne zna šta priča i šta radi. Mama je sigurno jako ponosna na nju posle svega što je izgovarala ljudima i majkama samohranim, pominjanjem dece i mrtvih i živih. Ja kada sam izašla videla sam intervjue pevača, pa kaže pevač: "Oni su mi je doveli da spavam sa njom". Ona je dno dna, jedna krpetina klasična - rekla je Mrvica.

- Nije mi se promenilo mišljenje. Ja i dalje smatram da Peja ima emocije prema Eni i da to potiskuje jer zna da je njoj deo igre - rekla je Sanja.

- Zamisli da spadneš sa čoveka od 65 godina na Peju, videli smo njegov intervju - dobacila je Mrvica.

- Mrvice, čekaj, šta si ti sve pokazala unutra. Koji čovek od 65 godina?! Zameri joj to što je pominjala mrtve i sve to. Ena jeste pokazala sve i svašta, ali je pokazala u mnogim situacijama da je čovek. Zašto ti dovodiš u pitanje nečiji moral a šta si tamo radila?! Nisi merodavna, hajde ćao! Neka je Ena najgora na svetu, ti nisi lik koji to treba da dovodi u pitanje - rekla je Keti.

Usred priče o Eni Čolić, Milosava Pravilović zaratio je sa Jordankom Denčić Džordi.

- Ti si jedan izdajnik i kome si ti prijatelj?! Dosta si ti naštetila Aleksandri, psovala si decu, tebe da je neko hteo, je*ala bi se sa svima. Dr*lja si ti, m*š u pi*ku materinu - rekla je Milosava.

- Aleksandra je htela da se uplete, ona je dr*lja, znači da je istina sve što je Milovan rekao - rekla je Džordi.

- Ko da te je*e, muško da je*e. Džukelo i otpadu ljudski, uhvatila se sa Gastoza da bi opstala, zaljubljena si u Gastoza - rekla je Milosava.

Anđela Đuričić celo veče sedela je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, nisu se odvajali, te su tako ćaskali o neobaveznim temama, a ona je ovom prilikom osudila Džordi zbog njenog, kako ona kaže, poganog jezika.

- Ja sam srčana jako, ali ne može da mi opravda uzimanje tuđih porodica u usta na taj način. Koliko puta budem gola voda od stresa i srčanosti, ali mi to ne daje za pravo da vređam i mrtve i žive. Srčanost je jedno, a pogan i bezobrazan jezik je drugo. Da ti je bila iskren prijatelj to ne može niko da joj oduzme, to je stvarno tako - rekla je Anđela.

- Da ti pojma nemaš šta se dešava napolju - rekao je Gastoz.

Jelena Nedeljković Mrvica otkrila je da li se nakon Elite čula i videla sa Nikolom Grujićem Grujom.

- Da li si se čula sa Grujom? - upitala je Ana.

- Jesam, nakon gostovanja u Ptam za druga on je meni dao broj telefona pa smo se nudili, a on je nakon toga rekoa kako je on mene iskulirao. On i ja smo čak i pričali tokom reklama. On se tada u emisii pravodao De - rekla je Mrvica.

Sofi Tkačenko naredna je razgovarala u Šiša Baru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o njenom boravku u Eliti.

- Ja volim da se osećam živom da mi bude lepo, da uživam. Imam samo jedan cilj je da budem još više hrabra, da se pokazujem najbolje. Ja se vodim onim da sve što se dešva se dešva sa razlogom - rfekla je Sofi pa je dodala:

- Moram da kažem da je mnei čudno da su se ljudi ovde gazili, ali ja nisam htela da odustanem, dala sam sve od sebe i nastavljam jako. Ponosna sam na sve kakva sam bila i kako sam se predstavila- rekal je Sofi.

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića bio je Bora Terzić Terza koji se dotakao sukoba Milene Kačavende i Gastoza.

- Stiže kraj, pucaju ljudi, pucaju odnosi. Videlo se sve sada, Gastoz je bio lažan u odnosu sa Kačavendom. ON je dosta pogrešio, Milena ga je branila tokom čitave sezone. Moj i Milenin odnos je takav, ali mi se poštujemo - rekao je Terza pa se osvrnuo na pitanje koje je Đedovič postavio Anđeli.

- Anđela je svesna šta radi, njegovo pitanje ju je raskrinkalo. Moram da kažem sukob MIlene i Gastoza u utorak, Anđela je otišla kod Milene ne kod Gastoza. Vidim da MIlena ne želin da uđe u sukob sada - rekoa je Bora.

- Moram da kažem od kako je Munja podignut, on se pogubio, ja to ne mog, meni je to stresno. Stefani ne može MUnju očima da gleda, ona se kaje što je vrećala majku MAtori, MIlica i ja imamo bolji odnos sada od njih - rekao je Bora.

Voditelj Darko Tanasijević, nakon napravljenog drugog preseka za večerašnja "Finalna izbacivanja" ušao je u Belu kuću, te je tako podigao najugroženije učesnike u ovom momentu.

- Vreme je da jedna osoba sedne. Ugroženi su ovom trenutku Dragana, Marko, Munja, Ana i Uroš. Prva osoba koja može da odahne jer je preživela i ovo ispadanje je Uroš Stanić. U ovom trenutku može da se opusti Marko. Verujem da će ova odluka gledaocima, jednoj osobi će ovo vrlo teško pasti. U ovom trenutki saopštiću da je pošteđen Munja. Crno i belo, svetlo i tama. Odluke gledalaca su vrlo stresne, emotivne i teške, tako će biti i ovog puta. Ja moram da kažem da u ovom trenutku Elitu napušta Ana - rekao je Darko.

Nakon što je Ana Nikolić ispala iz Elite i zauzela 26. mesto, Stefan Korda se rasplakao u studiju.

- Meni je krivo što sam joj sve to priredio, teško mi je - rekao je Korda pa je dodao:

- Sve što sam radio radio sam iz sprdnje ali sada je tako.

Ana je nakon toga ušla u studio sa osmehom na licu pa je pogledala Kordu koji je plakao a Ana ga je zagrlila.

- Izvini molim te, kajem se za sve, krvio mi je. Ne mogu bez tebe, kunem ti se. - govorio je Korda.

- Ana on se čuo sa Saškom rekao joj da će da joj pravi dete, zvao je na bazen - dodala je voditeljka.

Voditeljka Ana Radulović saopštila je gostima u studiju da je na telefonskoj liniji Aleksandra Saška Vučenović, koja je progovorila o porukama koje joj je slao Stefan Korda.

- Ispratila sam donekle. Nema šta, ne znam odakle da počnem. Trebalo bi da se zna kada se dešavalo ono sa Kordom, tu su izašle prepiske. Ja sam bila u kafani sa dve drugarice, zvoni mi telefon, kad ono Đole. U jednom momentu je mene Korda pitao da idemo na neki bazen, ja sam mu rekla: "Da, da, čućemo se", on je meni pisao poruke, zvao me je, mislim da sam mu se javila i posle me je zvao ponovo - rekla je Saška.

- Kada si mu se javila, šta ste pričali tada - pitala je Ana Radulović.

- Iskreno da se setim, ja sam bila malo popila. Ana, on je bio srećan, on je mene odmah pozvao. Ne znam kada je ispao, odmah me je zvao. Ma to je klasičan manipulator koji priča sve najgore za mene. To što je on hteo, to je samo za njegov mozak. Iskreno, od mene jedan savet za Anu, treba da se skloni od bolesnika - rekla je Saška.

Nakon što se u emsiju uključila Saška Vučenović, uključila sa Anina sestra Ivana Nikolić.

- Bravo sestro, dobrodošla na slobodu. Pozdrav svima u studiju, naravno i Saški koja je mnogo pomogla Ani, otvorila ti je oči. Veruj meni, jer sve što je rekla Saška je istina, sa njim ne ulazi u konflikt, on je već prijavljen u policiju. On ima zabranu prilaska našoj kući, ne padaj na fore, na manipulacije. - rekla je Ana pa je dodala.

- Ja imam sve dokaze, da li veruješ meni - upitala je Ivana.

- Hvala ti sestro moja, ja sam ispunila želju mojoj sestri, sve što je tražila to je i dobila - rekla je Ana.

Voditeljka Ana Radulović nakon poziva Ivane Nikolić dala je reč njenoj sestri, Ani Nikolić.

- Svi znaju da je moj tata pokojni je umro pre četiri meseca, vređao je mog oca sve vreme, govorio mi je da majka neće dugo, da mi se otac suši, ja treba sa njim da budem?! Htela sam samo da se obratim, hvala svima, ja kao žena koja sam promenila pol nisam bila nijednom diskriminisana, bila sam poštovana, od svih ukućana. Emocije su se ugasile kada smo se vratili sa sahrane, kada sam saznala da je izbio skandal. Nisam se plašila, osetila sam se bezbedno, ali nisam htela da spustim sebe na taj nivo, kao što je on, htela sam da budem dostojanstvena, dama, kao što jesam - rekla je Ana.

- Da li misliš da je samo hteo da uđe sa tobom u rijaliti - pitala je voditeljka.

- Kada razmislim sada, kada sklopim situaciju, smatram se iskorišćeno. On je mene nagovorio da uđemo - rekla je Ana.

Autor: S.Z.