Preki sud!

Milena Kačavenda je stigla u Rajski vrt, kako bi sa Drvetom mudrosti porazgovarala o dešavanjima u Beloj kući.

- Milana, kakvo je tvoje viđenje situacije u Beloj kući? - upitalo je Drvo.

- Prvo, veoma mi je drago jer je Jordanka ispala. Što se tiče Gastoza, on je jedan mućak. Govorio je da sam se kačila za njega, ne znam samo kako je do tog zaključka došao. Ja misli, po ovome što sada izgovara, da je na početku kupovao mir sa mnom. Znao je da sam veoma direktna i jasna. Vraćala sam film, dva, tri dana, jer me je pogodilo to što se dešava. Ne mogu da kažem da sam ispala glupa, jer bih ponovo sve isto uradila. Kada je za omiljenog imenovao malog Uroša, to je radio jer ga je analizirao, pa je mislio da to može da bude interesantno. Donela sam jedan sveobuhvatan zaključak da je sve radio zbog rijalitija. Družio se sa ljudima zbog rijalitija. Kada sam videla Keti tokom pitanja starih učesnika, setila sam se kako je i nju odbacio. Što se Anđele tiče, mislim da ni ona nema lepo mišljenje o meni. Verovatno se drži onoga ''prijatelja blizu drži, a neprijatelja još bliže''. Oboje se bore za plasman. Što se mene tiče, nikoga ja ovde ne mogu da izdam, samo Đedovića, kog sam uvek gledala kao pravog prijatelja, gledam ga naravno tako uvek. Dalje, drugo koji bi mogao meni nešto da zameri je Karić. Dakle, Anđela je prešla Urošu preko svega da bi ga imala pored sebe, kao što je Gastoz držao debelu krmaču Jordanku pored sebe. Gastoz jede sa Lukom, sedi sa Sanjom koja ga je vređala. Tvrdim da je običan go*nar. Egoističan je i nabeđen. Uveren je da je neka vanserijska zvezda. Mislim da je običan džukac - kazala je Kačavenda, pa dodala:

- Isto tako sam ja sigurna da Aneli i Luka neće opstati. Aneli je ta koja ceo rijaliti glumi žrtvu sa neočešljanom kosom i helankama koje nije opralam dvadeset dana. Ja bih volela da Sofi osvoji prvo mesto, neko ko je vredan da to osvoji. Mnogi su pokazali da su im stavovi ku*ac na bicikli i da su veoma ligavi ljudi. Tvrdim da je Gastoz najveći miš, ćopavi smrad, oštećen od supstanci, koji nije smeo da ulazi u sukobe, zato je sa mnom želeo da oformi prijateljski odnos. On je vrlo dobro znao da mu ja za vratom nisam potrebna. Volela bih da Mateja i Sofi napolju ozvaniče vezu, jer su preslatki. Što se tiče Sofije, ona jeste ovde uradila šta je uradila, ali mnogi su svašta radili - rekla je Kačavenda.

