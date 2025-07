PLAŠIM SE DA ME NE IZIGRA: Aneli otkrila da stahuje da će Baja uspeti da je rastavi od Luke, pa otkrila da li bi mu podarila SINA! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Nakon što je pušten video-prilog svađe Aneli Ahmić sa Urošem Stanićem, ona je otišla u Šiša bar, kako bi sa voditeljem Milanom Miloševićem razgovarala o njenim osećanjima i dešavanjima u Beloj kući.

- Kako reaguješ nakon čestitke Lukinog oca, koji je rekao:''tu gde sam te ostavio, tu te i čekam''. Da li misliš da će on uticati na vaš odnos? - upitao je Milan.

- Nešto mi govori da bi Luka mogao da padne pod njegov uticaj. Plašim se da me ne izigra. Iskreno, ja sam sve vreme u tom nekom razmišljanu. Luka mene iznova uverava da on odlučuje o svom životu, da želi da me oženi, ali ja nisam iskrena u sve to - kazala je Aneli.

- Da li si poželela da podariš Luki sina, kad si videla njegovog sina? - upitao je Milan.

- Milane...ne razmišlam sad o tome. Kada bi se uverila da je to sigurno, da on to želi, onda možda da. Sada ne, ja imam ćerkicu, on sina. Moram da se uverim da je on čovek koji mene želi, ali prvo moram da se uverim u njegovu iskrenost - rekla je Aneli.

- Što misliš da se Sandra ne povlači i pored toga što je Luka istakao da si njegov izbor? Ona najavljuje viđanje sa Bajom - kazao je Milan.

- Ne znam, ona nema blama. Ona je jedna sponzoruša. Da sam na njenom mestu, povukla bih se - kazala je Aneli.

- Šta Gastoz ima protiv tebe? - upitao je Milan.

- To je ta rijaliti borba. On je pre pre nekoliko godina muvao, dok je imao devojku Zoricu. Ona to zna, jurio me je i pisao stalno. Ja pored njega ne želim da sedim, jer me je stalno vređao i predstavljao me je kao najveću glupaču - istakla je Aneli.

Autor: S.Z.