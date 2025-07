BEZOBRAZNA JE I NAMAZANA: Miljana osula drvlje i kamenje po Anđeli, iskazala sumnju da je bila prisna sa Karićem, ali iz OVOG razloga to nije obelodanila! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović ugostila je u studiju bivše učesnice Elite Miljanu Kulić, Jelenu Ilić i Jordanku Denčić u emisiji ''Finalna izbacivanja'', koje su dale svoj sud o Anđeli Đuričić i Stefanu Kariću.

- Miljana, šta misliš da se nalazi u prepiskama Anđele i Karića koje ona pominje? - upitala je Ana.

- Ne znam šta se krije tu, ali očigledno postoji, čim tvrdi da bi ga devojka ostavila da to vidi. Međutim, ona daje sve od sebe sad da izgleda kao da je žrtva koju niko ne voli. Na početku je uzdizala Karića u nebesa. Ona je takođe i mene otkačila, jer je nisam stavila u Odabrane. Veliki šef je rekao da navedemo deset najvećih ološa, a ona se naljutila jer je nisam navela, samo da bi otišla u Odabrane. Dala sam joj tad veliki budžet, ali to nije znala da ceni. Bezobrazna je i namazana. Nikakvo nevinašce nije. Vređala me je i govorila da će usvojiti mog sina Željka - kazala je Miljana - rekla je Miljana, pa dodala:

- Sigurno ona ne želi da otkrije da je Karić bio sa njom, ako je bio, samo jer bi time i sebe isprljala, jer je sad čedna i poštena devojka - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.