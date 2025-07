Progutala je sve moje uvrede: Uroš Stanić obrisao patos Anđelom Đuričić, pa razvezao jezik i brutalno unizio ljubav nje i Gastoza! (VIDEO)

Obelodanio sve!

Uroš Stanić bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića i tom prilikom progovorio je o aktuelnim temama u Beloj kući, ali se pogotovo osvrnuo na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Svi nestrpljivo čekaju da se proglasi superfinale, velika je tenzija u Beloj kući - rekao je Uroš.

- Večeras je poslednja noć izbacivanja, a ti i ja ćemo se osvrnuti na priče iz Bele kuće. Ukoliko si za Aneli govorio sve najgore i ostao si pri tom, kako si o Anđeli promenio mišljenje i imaš savršen odnos s njom? - upitao je Milan.

- Razlika između njih dve je što me Anđela nikada nije izvređala žestoko i vređala mi porodicu. Ja i dalje smatram da je iskoristila Pavla i da je sponzoruša, čudnjikav mi je i odnos sa Karićem. Kada sam pogledao koliko je volela Mateju i Zvezdana, kod Gastoza to ne vidim. Ja sam o Anđeli to govorio transparentno, ali izgleda da je ona to moje mišljenje progutala. Komentarišem nju, njene postupke i njene odnose. Ja ne vidim nikakve emocije, a to njeno moralisanje i njeni sukobi smatram da su borba za plasman. Isključivo je ušla da se opere i zgrabi nagradu - rekao je Uroš.

- Kako ti deluje njihov odnos? - upitao je Milan.

- Očigledno je da on nju više ne voli nakon svih laži. Zaljubio se, ali kada je video kakva je ličnost, ohladio se i mislim da ne može očima da je smisli. On ili je sažaljeva ili kupuje mir jer te njene faze retko ko može da istrpi i da je obuzda. Jako mi je čudan njihov odnos i smatram da su foliranti jer ne mogu očima da se gledaju, ali zarad cilja kupuju mir i provode vreme zajedno. To nije bila svemirska ljubav, a pogotovo što nisu imali s*ks sve dokazuje. Ona njemu guši prirodu i totalno je drugačiji bez nje, dok je ona ista i s njim i sama. Ona je više slušala Karića nego svog sopstvenog dečka - rekao je Uroš.

- Kako je odjednom centar njenih zbivanja Stefan Karić? - upitao je Milan.

- Moram da kažem da je Osman napravio veliku grešku jer je on pokušao da ponizi Anđelu, a ne pohvali sina. Što se tiče Anđele, ona je devet meseci branila Karića, a sada joj je loš. Ona je u Zadruzi 6 bila sa deklarisanim ubicom i zatvorenikom, kako joj to nije smetalo? Mislim da hoće da se opere i zataška priču s Karićem, pa je to prebacila na Pavla. Ja ne vidim razlog za njen sukob s Karićem zato što je on sve branio - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš što Anđeli roditelji nisu hteli da pošalju poruku? - upitao je Milan.

- Smatram da ima dosta grešaka u poslednje vreme i nije smela da morališe Sofiji, baš zato što je i ona ljubavnica. Možda njen otac nije hteo specijalno da se oglašava - rekao je Uroš.

- Majka Marka Stefanovića danas nije mogla da obuzda suze - rekao je Milan.

- Meni je njegove majke jako žao, smatram da je Sanja uništila tu porodicu i da je Marko izmanipulisao. Sanja nema empatije i na svaki način bi želela da bude iznad njegove porodice, ali ne znam zašto on ćuti i to guta. Sanja i Marko su sve slagali, mislim da je Markov otac pružio Marku onoliko koliko je mogao, ali on je nezahvalan i ispao je gadan prema svojoj porodici. Mislim da je njihov odnos lakrdija i da će pući kad tad jer su njih dvoje loše osobe. Meni on ne može da bude bolji od Sanje ako dopušta da ona to izgovara za njegovu porodicu i ćuti - rekao je Uroš.

- Karićeva devojka je danas izgledala jako sigurna u njegovu ljubav, kako može biti tako sigurna nakon svega što je Anđela iznela? - upitao je Milan.

- To je samo njena maska jer niko ne bi bio siguran posle svih ovih lepih reči. Smatram da je Karić ispao neveran u tom odnosu jer su on i Anđela pravili Andreu budalom i ovo je sve njegova maska i pranje od sopstvenih postupaka. On nema ni kodekse, ni stava, ni obraza i jako je loša osoba. Andrea nije htela da da ljudima za pravo da likuju, a da je suštinski realnost drugačija - rekao je Uroš.

- Kako gledaš na to što je Lukin otac snimio terasu i rekao: ''Tu gde si me ostavio, tu te i čekam da dođeš sa Sandrom?'' - upitao je Milan.

- Mislim da bi Baja bio srećan i navijao za bilo koju devojku samo da nije Aneli. Ona je osoba koju ni Janjuševa ni Asminova porodica nije podržala. Moguće da je Bajo video da nije iskrena i da je sponzoruša koja je s Lukom iz koristi. Meni su Sandra i Aneli iste i obe su sponzoruše. Samo što je Aneli transparentna, a Sandra prikrivena sponzoruša koja morališe. Ja ga i razumem jer je Aneli više puta pogazila i uvredila Luku. Mislim da su sebi dopustili da pređu preko nekih neoprostivih reči i uvreda. Mislim da će oni sami sebi presuditi, a ne Baja. Luka nikada nije pokazao stav i suprodstavio se ocu. Njima neće Baja presuditi već će presuditi sami sebi. Veća mi je emocija bila između Aneli i Janjuša - rekao je Uroš.

- Koje su tri najzlobnije osobe u Eliti? - upitao je Milan.

- Sofija, Terza, Karić - odgovorio je brzinski Uroš.

Autor: N.Panić