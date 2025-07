Ovaj poziv su svi čekali!

Majka Dragane Stojančević uključila se uživo u program odmah nakon njenog izbacivanja, kako bi se čula sa njom i otkrila da li će doći po svoju ćerku. Dragana je tokom razgovora sve vreme jecala na sav glas, a onda jasno stavila do znanja da neće odustati od ljubavi sa Jovanom Tomić Matorom.

- Majka.... Hoćeš li da dođeš? - pitala je Dragana.

- Hoću, spremam se i krećem, tu sam za sat vremena. Dolazimo, ne brini, pa ni meni nije dobro - rekla je ona.

- Čekam te - poručila je kroz jecaje Dragana.

- Da li ste mnogo ljuti na Draganu? - pitala je voditeljka.

- To ću njoj da kažem, to je razgovor za četiri oka - odgovorila je Draganina mama.

- Moram da vas pitam kako ste i kako se osećate sad kad je Dragana napustila Belu kuću? - pitala je Ana.

- Dobro mi je, biće sve to dobro - rekla je Gorica.

- Mislim da je srećna jer sam izašla. Rekla je da neće da se oglašava, svaka reč koja ju je zabolela... Ja sam rekla da će da dođe po mene i da se ona mene ne bi odrekla. Ljudi koji su mi bili bliski su mi rekli tamo da se roditelji ne odriču svoje dece. Ja imam 33 godine i o moj životu odlučujem ja. Ja znam da njih to boli i da im nije drago, ali to sam ja. Nisam bila ovo, a da li sam do sad bila srećna? Da li neko od njih zna moj život i da li sam lepo prolazila u životu? Da li sam imala prave ljubavne izbore? Ja nisam ovo uradila jer sam razočarana u muški rod. Niko ne zna da sam živela sa dečkom koji je rekao da ide po prsten i da se nikad više nije vratio i jednog dana je samo došao po stvari. Oni su rekli da nije prvi, a ni poslednji. Ja sam i tad rekla da će biti neko drugi. Patila sam da postanem majka, tužna sam bila jer nemam dete. Desila mi se Jovana i ne planiram da odustanem jer sam ja sad srećna. Da li je pravo ili pogrešno to je njihovo mišljenje - govorila je Dragana.

- Ako ti roditelji postave ultimatum koga ćeš izabrati? - pitala je Ana.

- Želim da razgovaram sa roditeljima, a to ne znači da ću da odustanem. Žao mi je jer su patili zbog mene. Nisam asocijalna, sam biram sa kim ću da se družim. Ne mislim da će ovo da prihvate, biće teško, jako su ljuti i o Jovani verovatno imaju najgore mišljenje. Problem je samo jer je ona žena, nije im prijatno da slušaju da im je ćerka sa nekim o kome se priča svašta, ali glavni problem je samo jer je žensko - nastavila je Dragana Stojančević.

