Milan Milošević saopštio odluku publike: Dača Virijević je zauzeo 23. mesto u Eliti 8! (VIDEO)

Tenzija dostigla vrhunac!

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću jer je napravljen još jedan presek pred samo sauperfinale "Elite 8". Došao je trenutak da takmičari saznaju ka će napustiti Belu kuću i zauzeti 24. mesto u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Prva je podignuta Ena Čolić.

- Ja sam spremna svako veče i rekla sam Mateji da ću da budem njegova podršla. Ja sam Peji rekla da nas dvoje idemo isti dan, kad god to da bude - rekla je ona.

- Neka bude Matejina podrška, to je Ena Čolić. Poslednji put kad mi je uvredila majku sam je otpisao i svuda će da bude blokirana. Na kraju će da se vidi da ljudi budu najiskreniji. Pričao sam da neću da budem sa ovom devojkom, stojim iza ovog stava - poručio je Peja.

Druga ugrožena osoba je Danilo Dača Virijević.

- Mislim da je vreme za sve nas da idemo, nisam iznenađen. Mislim da sam zaslužio da uđem u superfinale jer sam bio aktivan od početka do kraja. Ima puno priča koje su ovde dolazile u prvi plan, a ja sam to više komentarisao i bio sa strane - govorio je on.

- Da li misliš da su gledaoci nagradili ili osudili tvoje izdaje u prijateljstvima? - pitao je voditelj.

- Sofiju nisam nikad izdao, to nije tako u mojim očima, a ni njenim - odgovorio je Dača.

Treća ugrožena osoba je Marko Stefanović.

- Jedva čekam da izađem jer se moj odnos pljuje, a moja majka stoji uz mog oca. Šta mene briga da li će moja majka da oprosti mom partneru? Sanja me nikad nije terala da biram, bila mi je najveća podrška kad mi je rekao otac da nema mesta za mene u kući. Ona će da zataškava priču. Oni bi da pljuju moj odnos i predstavim se lažovom, a zašto bih ovim ljudima pričao o svom odnosu? Opet on treba da uzme pare. Ne odgovara mu jer sam ispričao moje detinjstvo. Moja majka prva ide jednom godišnje u Leskovac i nije joj bitna porodica nego muž sa kojim ima decu. Ne može da pravi od mene lažova. Ja sam rekao da nisam hteo da pričam neke stvari o svom odnosu ovde ljudima, što bih pričao? Ona nije stala iza mene kad hoće da stane uz mog oca i predstavi mene lažovom. Što bih pričao o svom odnosu? Kakav je otac ako me proda za 30.000 evra? - besneo je Marko Stefanović.

Četvrta ugrožena osoba je Borislav Terzić Terza.

- Da li je vreme da se suočiš sa svojim problemima i upoznaš Barbaru? - pitao je voditelj.

- Najbitnije mi je da upoznam svoje dete. Teško mi je da je vidim negde u tržnom centru. Ne treba dete da raste uz jednog roditelja, ja sam živ i zdrav i boriću se - rekao je Terza.

Peta ugrožena osoba je Mateja Matijević.

- Ruku na srce nemam osećaj da ispadam, ali je sve moguće. Ne bih voleo, dogurao sam do ovde, dan do superfinala. Mislim da sam na šmekerski način izgurao sezonu. Početak sam imao koji mi ne priliči, shvatio da to nije za mene i mislim da sam šmekerski izneo priču, nisam vređao ljude, imao lepo druženje i bio sam svoj. Mislim da mi je ovo najbolja sezona - govorio je Mateja.

- Slažem se da je imao to loše sa Aneli i prevario je devojku. Komentari mi nisu prijali jer su bili negativni o mojoj vezi. Od Nove godine je imao super učešće. Ako gledam prema sebi Terzu bih odmah izbacila - govorila je Anđela.

Milan Milošević je prvo spustio Terzu i njegov opstanak trenutno nije ugrožen. Posle njega na svoje mesto vratila se i Ena Čolić. Mateja je takođe ostao da se bori za nastavak takmičenja, pa su u borbi za ispadanje bili Marko i Dača.

Voditelj je saopštio da takmičenje napušta Dača Virijević.

