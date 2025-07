Napravljen je još jedan presek! Sandra Obradović napušta Elitu, zauzela je 23. mesto! (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očekivali!

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću jer je napravljen još jedan presek pred samo sauperfinale "Elite 8". Došao je trenutak da takmičari saznaju ko će napustiti Belu kuću i zauzeti 23. mesto u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Prva ugrožena osoba nakonn trećeg večerašnjeg preseka je Sandra Obradović.

- Volela bih da uđem u superfinale, što ne bih? To je još jedan dan, naravno da bih - rekla je Sandra.

- Kad pogledam ko sedi za stolom ona ne zaslužuje. Nije se istakla, nije pokazala zanimljivu stranu, osim što je kratko bila sa mnom u odnosu i posle bila u temi odnosa Aneli i mene - dodao je Luka.

Druga ugrožena osoba je Uroš Stanić.

- Ja smatram da ne ispadam i da se moji glasači čuvaju, pa će tek sad da daju gas. Mislim da sam zaslužio superfinale, dao sam 100% sebe i jedini sam ja imao m*da Kariću da kažem šta mislim, kao i ostalima. Nisam nikome ćutao, nisam nikome spovao porodicu, a meni danima ovde sahranjuju majku - govorio je Uroš.

Treća ugrožena osoba je Aleksandra Nikolić.

- Da li je vreme da vidiš da li se Milovan pomirio sa ženom? - pitao je Milan Milošević.

- Kakav sam baksuz ne bi me iznendilo. Kako bih se nosila sa tim? Bilo bi mi čudno. Ako je to tako, najbitnije mi je da sam bila ono što jesam od početka do kraja i pokazala sam najbolje i najgore. Svako ko se ogreši o mene njemu na dušu. Ništa u životu me ne bi iznenadilo - rekla je Aleksandra.

Četvrta ugrožena osoba koju je voditelj podigao je Stefana Karića.

- Da li je vreme da zagrliš Andreu? - pitao je voditelj.

- Vreme je, jedva čekam. Neću se razočarati ako ne uđem u superfinale, naravno da bih voleo. Razočarao sam se dosta puta prethodne sezone, oguglao sam - rekao je Stefan.

- Anđela, rekla si da su Karić i Tetovka najgori ljudi i da ne zaslužuju ništa - rekao je Milan Milošević.

- Da, da su najveći foliranti. Verujem da će on da uđe, ali ja ne bih volela. Ako je razočarao gledaoce, možda su videli neke fotografije od neke devojke - odgovorila je Anđela.

- Moje liče nisu videli - poručio je on.

Peta ugrožena osoba je Nenad Marinković Gastoz.

- Naravno da se Burazengije čuvaju do sutra, a ako omanu ima još toliko sezona, pa ću valjda da uzmem neku nagradu. Nadam se da su glasali koliko su mogli, a u ovoj ekipi sigurno ne idem kući. Nisam došao da budem u finalu, nego u superfinalu. Ja ću da budem u top tri. Ovu dušu koju imam mogu da gledaju samo u filmu i mislim na sve osim na Anđelu - govorio je Gastoz.

- Da li bi bila tvoja pobeda da ispadne Gastoz? - pitao je Milan Milošević Anđelu.

- Ne bi, naravno da zaslužuje da bude u superfinalu. On ima ljude koji ga obožavaju, verujem da ih sad ima još više. Možda su sad zakazali, a sigurna sam da će posle ovoga da dominira - rekla je Anđela.

Šeta ugrožena osoba je Ivan Marinković.

- Mislim da je ova sezona od tri u koje sam učestvovao najkompitabilnija, svi imaju priču i svoj stav i jasno mi je da smo svi podizani. Vidim da Gastoz spušta kriterijume i da od ovih šest ljudi ima neke koji će biti ispred njega - rekao je on,.

Uroš je prvi takmičar koji je mogao da se vrati na svoje mesto i nastavi da se bori za superfinale. Posle njega na svoje mesto vratio se i Gastoz. Na svoje mesto vratili su se Ivan i Stefan, a u borbi su ostale Aleksadnra i Sandra.

Milan Milošević saopštio je da takmičenje napušta .

